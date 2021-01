Tipy na 7 překvapivých herních hitů, od kterých nikdo nic nečekal

Ty nejlepší a nejúspěšnější herní kousky jsou povětšinou spojeny s ohromným očekáváním již v době samotného vývoje. Následně potom dojde buďto k jejich naplnění, což vede ke vzniku herního hitu, nebo naopak k nenaplnění očekávání a potom hovoříme o zklamání. Co když je ale celý tento proces otočený vzhůru nohama? Pro dnešek jsme vybrali několik kousků, kterým hráči v průběhu vývoje příliš nevěřili a nevěnovali jim patřičnou pozornost. Jenže, k překvapení všech, i z nenápadného kousku může vzniknout něco naprosto fenomenálního. Fall Guys: Ultimate Knockout Ti starší z vás si jistě pamatují na období, kdy v televizi mohli sledovat šílenou zábavu stylu Takešiho hrad nebo Hry bez hranic. Tohle bláznivé překonávání překážek plné brutálních držkopádů mělo ve své době skutečně své kouzlo. Bohužel, nebo možná bohudík, doba výrazně pokročila a dnes již podobná zábava hledá své diváky o mnoho obtížněji. Alespoň tedy na západním trhu.

Tahle šílenost se stala hitem uplynulého léta Jen málokdo tak vkládal výraznější naděje do titulu Fall Guys: Ultimate Knockout vývojářského týmu Mediatonic. Jenže, když se tato herní varianta inspirovaná zmiňovanými televizními show dostala v létě loňského roku na svět, herní trh byl doslova paralyzován. Barevné fazolky v bizarních kostýmcích, které překonávají desítky zákeřných nástrah ve snaze stát se celkovým vítězem si okamžitě získaly miliony hráčů. Tento eliminační multiplayerový maraton byl nominován na mnoho herních ocenění a v současné době se z hlediska obsahu těší již třetí sezoně. Pro úplnost zmiňme, že v srpnu, kdy Fall Guys vyšlo, jej hrálo průměrně 124 tisíc hráčů v jeden moment. Vrcholem bylo dokonce více jak 172 tisíc hráčů v jeden jediný moment. Jak tomu tak bývá, zájem pochopitelně pozvolna opadal, a to až k současným cca 15 tisícům, což je ovšem pro titul, od kterého nikdo příliš neočekával stále fantastická bilance.

Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's je jednou z těch her, nad kterou člověk musí zakroutit hlavou. Pochopit totiž vcelku nepředvídatelnou magickou auru, která se okolo tohoto nezávislého titulu vznáší, lze jen stěží. Tento nezávislý hororový kousek se stal doslova fenoménem, a to napříč jednotlivými platformami. Lze si jej zahrát na PC, Androidu, iOS, či na konzolích Nintento a PS4. Nepochopitelnému běsnění tak byl vlastně ušetřen jen Xbox.

Herní koncept je vskutku jednoduchý, přesto efektivní Pod titulem je podepsán americký vývojář a spisovatel Scott Cawthon, jde tedy o plně nezávislý herní kousek, který se z jednoho minimalistického projektu propracoval až k jedné z nejznámějších hororových videoher. Zajímavostí rozhodně zůstává, že i přes technický pokrok, které jednotlivé díly v průběhu let zaznamenaly, se v jádru stále jedná o tu starou známou a skromnou point-and-click hororovou hratelnost. Zvětšit video Princip hry je víceméně jednoduchý a byl položen již v prvním díle série. Hráčovým úkolem je v roli nočního hlídače přežít pět děsivých nocí plných nezapomenutelného strachu a lekaček. Od klasických hororových her se titul liší skutečností, že se hráč nepohybuje volně po herním světě, ale nahlíží do něho prostřednictvím bezpečnostních kamer, kterými sleduje pohyb tzv. animatroniků. Hratelnost je primitivní, zábava však překvapivě slušná. Znovu se tak ukázalo, že v jednoduchosti je krása a hlavně funkčnost. Ve spojitosti se světem Five Nights at Freddy's si lze zahrát více jak desítku samostatných dílů či jednotlivých spin-offů, fenomén dal vzniknout dokonce i několika knihám. Zmínit rozhodně musíme taktéž připravovaný filmový snímek, který by měl mít, dle původních plánů, premiéru na jaře letošního roku. Uvidíme tedy, kam se celý tento příběh ještě posune.

Portal Portal je dalším krásným důkazem, že úspěšné hry rozhodně nemusí být velkolepými projekty. Je to neuvěřitelné, ale Portal je tu s námi už krásných 14 let a za tu dobu si získal pořádné renomé. Pravda, nejde o klasický hit, který by měl miliony hráčů, ale rozhodně jde o titul, který se krátce po vydání proměnil v něco, v co ani samotní vývojáři nevěřili.

Portal běží na stejném enginu jako Half-Life 2 Psal se rok 2007, když Valve Corporation vydávají nenápadnou hříčku, která tak trochu otevřeně parazituje na úspěšném Half-Life 2. Zjednodušeně řečeno jde o určitou modifikaci k této akční FPS hře. Ve své době se Portal dostal do projede skrze tvz. The Orange Box nebo v digitální podobě prostřednictvím platformy Steam. Zvětšit video Jak již samotný název napovídá, základní princip hry se točí okolo vytváření portálů, kterými lze procházet a překonávat překážky. Ve své podstatě jde tedy o logickou first person akci běžící na původním Source Enginu. V jednoduchosti je krása a Portal je dalším krásným příkladem. Hra, od které nikdo příliš nečekal, se okamžitě po vydání stala hitem a patří k uznávaným logickým kouskům do dnešní doby, a to i přestože poněkud zestárla.

Fortnite Battle Royale Když se v roce 2017 na herní trh prodral nový kousek vývojářského týmu Epic Games s názvem Fortnite, asi málokdo čekal, co bude v následujících měsících, respektive letech následovat. Přibližovat fenomén Fortnitu je asi poměrně zbytečná věc, neboť bude jen málo hráčů, kteří se s tímto hitem ještě nesetkala. A přitom jde o battle royale odnož původní hry, která se soustředila na kooperaci a "tower defense" styl hratelnosti.

Fortnite ji výrazně stylizovaná hra Fornite si lze díky neuvěřitelné úspešnosti zahrát téměř na čemkoli. Podporované jsou platformy PC, MAC, Xbox, PS, Android, iOS či Nintedo Switch. Původní myšlenka hry byla vystavěna na propojení akční střílečky a konceptu bodování známého z Minecraftu. Výsledkem tak byl v roce 2017 Fortnite: Save The World. Teprve o několik měsíců později přišel dnes tak notoricky známý Battle Royale režim, se kterým si všichni titul spojují. Vývojáři v polovině roku 2020 oznámili překonání hranice 350 milionů hráčů, kteří si kdy tuto hru vyzkoušeli. Asi málo kdo to mohl očekávat, ale Fortnite je zkrátka jedna z nejhranějších her současnosti. Závěrem zmiňme několik desítek prestižních ocenění, které byly hře uděleny. Namátkou nejlepší multiplayerová hra 2018 na The Game Awards 2018 nebo esport hra roku 2019 na Golden Joystick Awards 2019. Nějaký ten potenciál se ve Fortnite při vývoji rozhodně skrýval, ale že by někdo očekával jednu z nejhranějších her na několik následujících let? To asi sotva.

Minecraft V našem výběru rozhodně nesmí chybět ani sandboxový král Minecraft vytvořený studiem Mojang AB. Asi netřeba připomínat, že ten staví svůj koncept na obrovské míře interakce hráče se světem, který je možné libovolně přetvářet prostřednictvím pokládáním či ničením jednotlivých bloků. To je však jen základní pilíř celé hratelnosti, Minecraft totiž nabízí téměř nekonečné herní možnosti v trojrozměrném světě.

V Minecraftu lze tvořit krásné scenérie Titul vyšel oficiálně v prosinci roku 2011, základy ovšem byly položeny již mnohem dříve. První hratelná verze byla dostupná již v roce 2009. Je to až neskutečné, ale tahle ne zrovna vábně vyhlížející hra se stala jednou z nejhranějších v historii vůbec. A původně to asi jen málokdo mohl čekat. Na nečekaný vývoj situace také velice hbitě zareagoval samotný Microsoft, který studio odkoupil za nepředstavitelných 2,5 miliard dolarů. O to překvapivější je potom skutečnost, že samotná hra vznikla za několik málo dní. Pokud se zaměříme na prodeje titulu, již v roce 2019 se Minecraft stal jednou z nejprodávanějších her herní historie vůbec. V součtu PC, konzolových a mobilních platforem totiž hravě překonal hranici 176 milionů kopií. Svět Minecraftu, to ovšem není jen samotný sandbox, ale také mnoho dalších produktů napojených na tento fenomén. Zmiňme nejrůznější marchendise nebo např. stavebnice. Celá tato nečekaná úspěšnost je o to úžasnější, že titul v době vydání neprovázela žádná reklamní kampaň či mohutná marketingová akce. Inu, dobrá hra si své hráče vždy najde.

Roblox Roblox je dost možná ten nejzvláštnější kousek v našem dnešním výběru. Mnoho se o něm nenapíše, mnoho se o něm nemluví, přesto patří k velikánům současné herní scény. Jedná se tak o velice nenápadného hráče, který však splňuje téměř všechny předpoklady pro masivní úspěšnost. Připomeňme, že titul vyšel původně již v roce 2006.

Roblox se v mnohém podobá Minecraftu Jedná se o multiplayerovou free-to-play online hru, která umožňuje svým hráčům designovat vlastní hry a prostřednictvím masivní platformy je sdílet s ostatními. Naplněny jsou tak předpoklady nezvyklé míry svobody, kreativity a sociálního propojení, což jsou v dnešní době zásadní prvky masivně hraných her. Klíčový je pochopitelně model free-to-play, který umožňuje přísun tisíců nových hráčů denně. Daní za to jsou pochopitelně drtivé mikrotransakce, ze kterých vývojáři Roblox Corporation těží. A vězte, že rozhodně nejde o malé peníze. Zvětšit video Čísla hovoří víceméně jasně. V červnu 2020 měl Roblox více než 150 milionů aktivních hráčů, což snese srovnání s velikány jako Fortnite či Minecraft. Přestože jsou tato čísla astronomická, start tohoto velikána rozhodně o ničem podobném nevypovídal. Krátce po vydání se jednalo o miniaturní projekt s hrstkou hráčů, jehož hlavní snahou bylo spojit nadšence z celého světa. Zajímavá čísla lze vysledovat také v minulém roce poznamenaném častými globálními lockdowny. V tomto období totiž Roblox hrálo až 31 milionů hráčů denně a výnosy společnosti stouply o neskutečných 91% na více jak 240 milionů amerických dolarů. Ať už je pro vás koncept Robloxu lákavý nebo ne, jedná se zkrátka o kousek, který mnohonásobně překonal původní očekávání.