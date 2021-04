Tipy na nejlepší gaučovou kooperaci: herní pecky do lockdownu

Hra má vypiplanou hratelnost, která stojí a padá na kooperaci a spolupráci dvou ústředních hrdinů, kde každého si do rukou vezme jeden hráč. Celé putování vás zavede do pestrých lokací a na cestě budou stát všemožné hádanky a překážky, které musíte spolu překonat. A především na dlouhé cestě zjistit, proč jste se do sebe vůbec zamilovali a že je za co bojovat. Hrou vás navíc provádí mluvící kniha, která jen srší vtipem.

It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze

Příběh vás zavede do domácnosti manželského páru před rozvodem. To se však nelíbí jejich malé dcerce, která si přeje, aby se rodiče usmířili. A je vyslyšena. Její slzy fungují jako magie a oba rodiče jsou přeneseny do kouzelného světa jejich domácnosti - jen s tím rozdílem, že jsou z nich malé panenky. Aby se vrátili zpět do svého světa, musí překonat řadu nástrah. A co především, musí tak učinit spolu.

A začněme hned čerstvým hitem od stejných týpků, kteří nám přinesli kooperační útěk z vězení A Way Out. Studio Hazelight kooperační dobrodružství umí a nejnovější projekt je nejen skvělou týmovkou, ale také jednou z nejvtipnějších a nejzábavnějších her, které jsme za dlouhou dobu měli tu možnost hrát.

Sackboy i jeho kamarádi si užívají příjemného dne, během kterého se snad ani nedá dělat nic jiného než si užívat venku hromadu zábavy a relaxu. Jak už to tak bývá, přesně takový nádherný den ale musí narušit nějaký zlověstný padouch. V našem případě Vex. Tento záporák se rozhodl, že si Nápadosvět kompletně podmaní a donutí jeho obyvatele, aby pro něj pracovali. Naštěstí se mu nepodaří pochytat všechny a Sackboy se tak může vydat na další velké dobrodružství, během něhož navštíví různé světy, aby mohl Vexe porazit a zachránit své přátele. Celkově je příběh spíše takovým dokreslením pozadí jednotlivých světů, než nějakým stěžejním pilířem hry, se kterým by se vývojáři piplali.

A Way Out: zážitek, na který se nezapomíná (recenze)

A Way Out je silně příběhovým vyprávěním trestanců Lea a Vincenta, kteří se potkávají na sousedních celách a po úvodních peripetiích spřádají plány na monstrózní útěk na svobodu. Po výběru jednoho z hlavních hrdinů se tak dostáváte do amerického vězeňského systému a seznamujete se s místními fakty. Již krátce po první cut-scéně je více než jasné, že důraz na kooperaci je opravdu zásadní. Hra rozděluje obrazovku na dvě poloviny, které sledují prozatím separovaný život ve věznici až do momentu prvotního shledání. Po první hodině hraní a epickém útěku následuje nepříliš klidný život na svobodě plný zásadních zvratů a nečekaných zápletek, které není radno spoilerovat. Příběh je totiž hlavním vztyčeným pilířem A Way Out.

Náš seznam nemohl minout ani první titul studia Hazelight, kteří mají na triku už i úvodní hit tohoto speciálu It Takes Two. Proč? Protože zkrátka kluci umí a když už se vám nechce zábavně blbnout, je na čase sáhnout po tvrdé detektivce, kde budete pro změnu brečet.

Celkově hratelnost funguje a logické hádanky to skvěle využívají. Jedná se sice o jednoduší hádanky, ale vůbec to nevadí. V jednoduchosti je zkrátka síla. První Unravel pro mě znamenal zejména odpočinek za krásné hudby v překrásném světě a dvojka není výjimkou. Jednoduchost hry vám umožní si stoprocentně užít herní svět.

Hlavní novinkou Unravel Two je možnost zahrát s kámošem. Ve skutečnost budete muset vždy spolupracovat, a to buď s živým člověkem nebo zkrátka sami se sebou. Logické hádanky jsou založeny na tom, že obě postavičky jsou propojené vlnou a velmi často se jedna za tu druhou zavěsí apod. Obě postavičky mimochodem můžete vzhledově upravit, změnit jejich barvu, podobu hlavy atd.

Samozřejmě, že na to nemusíte být sami. Blizzard přináší konečně jednoduché řešení hry ve více hráčích - vyberete si kamaráda na Battle.net, kliknete na jeho jméno ve výběru her a už se připojujete. Ve městě pak stačí kliknout na jeho vlajku a jste teleportováni přímo do akce za ním. Jednoduchost sama. Podobně můžete zvát cizí postavy, nebo se vrhnout do veřejných her s naprostými cizinci. A nemusíte se přitom ani bát, většinou narazíte na kultivované lidi.

Diablo je kult, o tom žádná. Třetí díl možná nevstal z postele tou správnou nohou, postupem času se ale vypracoval na ultimátní rubačku, kterou si užijete i s partou kamarádů. A pokud už máte těch pohádkových odlehčených dobrodružství dost, brutální řezničina je přesně to, co potřebujete.

Silná stránka Tricky Towers spočívá právě v multiplayeru a interakci hráčů mezi sebou. Svým sokům můžete pořádně zavařit černou magií, která jejich kostičky bude otáček k jejich nelibosti, změní jejich kostičku na úplně jinou, nebo ji třeba mnohonásobně zvětší. K tomu navíc přidejte kvalitní fyziku, díky které je stavění kostiček na sebe ještě těžší, ale o to zábavnější a máte vynikající zábavu pro celou partu. Spousta pádů vašich architektonických skvostů, těsných vítězství a útoků ze strany ostatních čarodějů vás dokáže zabavit klidně i na dlouhé hodiny. Za zmínku také stojí naprosto nakažlivý soundtrack, který ač zní jako úplná hloupost, se vám vryje hluboko do mozku.

Kdo by neznal Tetris. Klasika, kterou milovali snad všichni už od osmdesátých let byla vždy jednou z největších legend herního průmyslu a není tak divu, že se od jejího vzniku postarali lidé o neuvěřitelné množství různých předělávek a podobných her. Jednou z těch novějších je Tricky Towers. Tetrisové kostičky budete stavět na přesnost, na rychlost nebo se budete snažit naskládat jich co nejvíce do vymezeného prostoru.

Jackbox Party Pack

Jackbox Games je profláknutá značka ve světě her pro partičku kamarádů. Každý balíček her od těchto tvůrců vám přináší pět hříček, většinou určených pro tři až osm hráčů. V České republice tahle záležitost trošku zapadla, protože vyžaduje opravdu solidní znalost anglického jazyka a mnohdy také třeba americké popkultury. Na druhou stranu, pokud ji nezná nikdo z party, nepřinese to zas tak výraznou nevýhodu pro nikoho a na zábavnosti hry tak tento fakt neubere, protože alespoň přidá jistý faktor náhody. Velkou výhodou je, že hru ovládáte telefonem, tabletem nebo i notebookem (v případě novějších dílů). Nutno podotknout, že v tomto případě se kvůli „mobilitě“ jednoznačně nejvíce vyplatí koupit hru na Steamu, nebo obchodu pro vaše chytré zařízení (Android/ iOS). Přece jenom… jak často s sebou berete konzoli na návštěvu k přátelům?

Vzhledem k tomu, že Party Packy jsou 4, což znamená 20 her, vybíráme to nejzajímavější.

V první řadě je to hra, která k vytvoření těchto balíčků vůbec vedla, a to je You don´t know Jack. V téhle kvízovce pro chytráky budete nuceni kromě svých znalostí zapojit i selský rozum a občas ani ten nestačí. Otázky vyžadují spojování souvislostí, které by vás jenom tak nenapadly a přesně to dělá hru tak zábavnou. Kategorie jsou opravdu rozmanité a musíte v nich například určit, zda určitá definice odpovídá buráku, Albertu Einsteinovi, klokanovi, nebo Uranu. Že to musí být hračka? To fakt ne!

Jako další je tu Drawful, které jste určitě mohli mimo jiné zachytit i samostatně. Hra se těšila slušné oblibě i v České republice. Vaším úkolem není jenom kreslit nebo hádat, co vaši kamarádi nakreslili, ale také přesvědčit své soupeře o tom, že to co kamarád nakreslil je to, co tvrdíte vy. Díky tomu, že každý máme na věc jiný pohled a také jinak šikovné ruce, je tahle hra zábavná prakticky do nekonečna. Pokud by vám Drawful z Jackbox Party Packu nestačilo, nebo jste naopak netoužili po zbytku balíčku, můžete ho pořídit i zvlášť a přidat k tomu i druhý díl.

Jako třetí si zmínku zaslouží určitě Fibbage. Vaším úkolem tady je zmást soupeře. Odpovědět na otázku tak, aby se nejednalo o pravdu, ale přitom to znělo uvěřitelně. Za každého hráče, který zvolí vaši odpověď totiž dostáváte body. Otázky jsou v tomhle případě velmi obtížné a často mají tak nepravděpodobné odpovědi, že zmást vaše kamarády by neměl být nijak heroický úkol. Fibbage najdeme v Jackbox Party Packu rovnou několikrát, což samo o sobě značí, že se jedná o dost populární součást série.

Trivia Murder Party je humornou variací na oblíbenou filmovou sérii Saw, ve které na vás čeká hodně mučení a nelehkých rozhodnutí. V téhle kvízovce nezvítězí vždy ten nejchytřejší. Často musíte dělat těžká rozhodnutí, která mohou vést až k vašemu konci. "Seberte peníze a přežijete. Nechte je ležet a umřete. Pokud všichni vezmou peníze, všichni umřou. A pokud si je nevezme nikdo, přežijete všichni." Jak se rozhodnete je pouze na vás a na tom, jak moc věříte svým přátelům. Hlavu ale nemusíte věšet (pokud vám zůstane na krku) ani pokud vypadnete ze hry. Na konci vás totiž čeká závěrečný únik z mučírny, ve kterém stále můžete předběhnout posledního přeživšího a dosáhnout tak výhry.

Jako poslední z mojí top pětky pro Jackbox Party Pack je tu Quiplash. I ten najdete v Jackbox Party Pack sérii vícekrát. Quiplash odměňuje hráče za vtipnost, trefu do vkusu svých kamarádů a přesně to by měla dobrá party hra vyžadovat. Před každým herním kolem dostanete větu, kterou máte za úkol doplnit. Spolu s vámi ji dostane ještě jeden člověk a vy musíte být tím vtipnějším. Ostatní hráči potom hodnotí, kdo si vedl lépe a vy jste na základě jejich hlasování hodnoceni drahocennými body.