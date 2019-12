Tipy na nejlepší herní příslušenství, co si letos můžete koupit

Moderní PC trh je doslova přehlcen všemožným příslušenstvím. K mání jsou desítky sluchátek, herních myší, klávesnic, specializovaných ovladačů a dalších pomůcek pro zelenáče i profíky. V tak velkém chumlu je občas těžké se zorientovat a jelikož bedlivě sledujeme diskuze, rozhodli jsme se vytvořit menší tématický speciál. V následujících kapitolách se tak podíváme na několik předních výrobců herního příslušenství a na několik jejich nejzajímavějších výrobků, na které se rozhodně vyplatí zaostřit. Minimálně před Vánoci. Sluchátka Cloud Orbit S Cena: 8499 Kč A začneme hned těžkým kalibrem. HyperX, herní divize americké společnosti Kingston, se soustředí na precizní periferie, opravdu cílené především na hráče a jejich potřeby. A víceméně před chvílí přišli na trh s jejich nejnovějším výrobkem - sluchátky Cloud Orbit S. A nejde jen o další přírůstek do rodiny, ale o dosti revoluční kousek. Jde o profi herní sluchátka s kvalitními magneto-planárními měniči, které nabízí kromě špičkové frekvenční odezvy především jednu "malou" vychytávku - 3D zvuk s technologií snímání pohybu hlavy. To znamená, že v závislosti na videohře vytváří sluchátka prostorový zvuk, který se pohybuje přesně podle toho, co se děje na obrazovce a jak vy na dění reagujete. Jako byste měli přestřelku přímo v pokoji. Kromě technologie Waves Nx 3D Audio jsou tu samozřejmě i další prvky, které opodstatňují vysokou cenovku. Namátkou například kvalitní odpojitelný mikrofon s funkcí filtrování okolního ruchu, bohaté možnosti nastavení zvuku a především opravdu široká možnost připojení. Sluchátka podporují víceméně vše, od PC a mobilních telefonů po Playstation 4, Xbox One či Nintendo Switch, Naši recenzi vám přineseme v nejbližší době. Klávesnice Alloy Elite RGB Cena: 3490 Kč Každý hráč, který to se střílečkami myslí vážně ví, jak důležité je mít bytelnou a kvalitní klávesnici. Předním modelem výrobce HyperX je v tuto chvíli klávesnice Alloy Elite s hutným ocelovým rámem, odnímatelnou opěrkou pro zápěstí a mechanickými klávesami CherryMX. Pokud vám jde o přesnost, preciznost a bohaté možnosti přizpůsobení, jste tu správně. RGB podsvícení se dá nastavit dle vašich představ skrze software NGenuity a veškeré své herní rozložení můžete uložit přímo do integrované paměti klávesnice. Nechybí tu ani speciální tlačítka pro multimédia a průchozí USB 2.0 port, takže máte pod palcem vše, ať už hrajete nebo si užíváte kvalitní hudby. I zde platí, že je klávesnice maximálně podřízena potřebám hráčů a svým designem tomu odpovídá. Pokud tedy hledáte stylovější a uhlazenější kousek, budete se muset porozhlédnout v další kapitole. Zatím jsme ale neskončili. Myš Pulsefire Surge Cena: 1490 Kč Trojici prvního výrobce uzavřeme herní myší Pulsefire Surge, která za velmi příjemnou cenu nabízí plnou parádu. Schválně jsme vybrali v tomto případě drátovou myš s citlivostí 16000 DPI, jelikož hráčům záleží na každé vteřině. Kromě velmi stylového a ergonomického těla nabízí Surge 6 tlačítek a především frajeřinku v podobě RGB podsvícení proužku, jenž obepíná celé tělo. Jde opravdu o velmi pěkný designový prvek, který to nepřehání s osvětlením a spíše podtrhuje celkový design myši. Navíc nechybí opravdu propracovaný software, který se sice zpočátku může zdát komplikovaný, ale jde spíše o zvyk. Jedinou pihou na kráse se tak zdá být minimální přizpůsobitelnost těla. Nejde totiž o modulární myš a závaží si tedy nepřihodíte.

Sluchátka Arctis Pro + GameDAC Cena: 6990 Kč Prvního výrobce máme za sebou a je na čase se přesunout k dalšímu špičkovému pomocníkovi všech hráčů - dánské firmě Steelseries, která nás už dlouhou dobu těší kvalitními a hlavně zatraceně stylovými výrobky. Jako první jsme si nemohli nechat ujít jejich profi sluchátka Arctis Pro s externí zvukovou kartou GameDAC, které poslouží všem, co to se zvukem myslí vážně. Sluchátkám nechybí jejich značkový vzhled s RGB diodami, který je firmě vlastní už nějaký ten pátek. Jak jsme ale podotkli už na začátku, zatímco HyperX cílí hlavně na hráče, Steelseries svým designem i technologiemi vychází vstříc širšímu publiku. Díky pohodlnému náhlavnímu mostu i měkkým polštářkům si tak se sluchátky bez problémů i zacestujete. Steelseries Arctis Pro + GameDac: herní sluchátka z jiné galaxie U tohoto modelu je ale zcela klíčová především zvukovka GameDAC, díky které můžete externě manipulovat s množstvím nastavení, aniž byste se vůbec museli dívat do počítače. Pohrajte si s ekvalizérem, nastavte si zvuk jak ze hry, tak z Discordu, vše pěkně pod palcem. Právě bohaté možnosti nastavení a přizpůsobitelnosti dělají z tohoto modelu jednu z nejlepších voleb, ať už hrajete, posloucháte hudbu či jen tak chatujete. A už jsme zmínili špičkovou kvalitu zvuku s frekvenčním rozsahem 10 Hz - 40 kHz? Klávesnice Apex Pro Cena: 5390 Kč V klávesnicích výrobce vždy vynikal a nejnovější model Apex Pro je suverénně jednou z nejlepších klávesnic, co jsme kdy používali. Pevná konstrukce z hliníku je doplněna o kvalitní mechanické spínače QX2 s perfektním stiskem a individuálním RGB podsvícením, které si můžete taktéž nastavit. Nechybí funkce anti-ghosting či n-key rollover. Pěkným bonusem je odnímatelná opěrka na zápěstí, která se ke klávesnici připne pomocí magnetů. Třešničkou na dortu je pak vedle kolečkového ovladače především malý OLED displej, který zobrazuje různé důležité informace. To vše dělá z Apexu velmi versatilní klávesnici, která k tomu nepostrádá uhlazený a stylový vzhled, kterého by se neštítil ani majitel Maců. Spolu s konkurenční klávesnicí Alloy Elite jde o to nejlepší, co si v tuto chvíli můžete pořídit na poli herních klávesnic. Recenzi na tuto klávesnici vám přineseme již brzy. Myš Rival 710 Cena: 2300 Kč Pokud se Steelseries něčím vyznačuje, je to častá modulární nátura výrobků. Původně jsme chtěli sáhnout po modelu Rival 650 díky jeho všestrannosti a modulárním závažím, nakonec ale vyhrála o něco jednodušší, ale mnohem zajímavější myška Rival 710. Ta sice postrádá pestrobarevnost RGB diodek, které ustoupily malému svítícímu logu firmy, vynahradila to ale perfektní ergonomií a především malou radostí pro milovníky displejů. Steelseries Rival 710: omlazený veterán (recenze) Rival 710 jsme si v redakci oblíbili díky kvalitnímu snímači TrueMove3 a krásnému zaoblenému designu, který se dobře držel a díky protiskluzovému materiálu seděl v ruce jako ulitý. Myš sice postrádá přizpůsobitelnost některých svých brášků, vynahrazuje to ale precizností a jednoduchostí. Malou chuťovkou je pak OLED displej v levé části, který slouží k zobrazováním statistik a informací z právě hrané hry. Uvidíte na něm například náboje ve zbrani, životy a celou řadu dalších detailů včetně ikonek či loga. Jedná se spíše o milou blbůstku než opravu praktickou pomůcku, často jsou to ale přesně podobné maličkosti, které jsou rozhodujícím faktorem při koupi.

Sluchátka Nari Ultimate Cena: 4290 Kč Americká firma Razer je hráčům známá už odnepaměti a její umístění ve třetí kapitole našeho speciálu vůbec neznamená, že by byla nějak podřadná dříve jmenovaným rivalům. Ba naopak. Razer má v nabídce podstatně pestřejší výrobky, od tradičních sluchátek, klávesnic a myší až po nabušené herní notebooky, profi mikrofony a nově také mobilní příslušenství. Jeho rozsah je tedy víceméně bezkonkurenční. Do našeho speciálu jsme si ale vybrali jen opravdu pár nejlákavějších kousků a začínáme tradičně sluchátky. Model Nari Ultimate jsou bezdrátová sluchátka, orientovaná opět spíše na hráče. Nabízí kvalitní ozvučení a polštářky s paměťovou pěnou, aby vaše nekonečná herní klání nepřinesla pohromu pro vaše uši. Navíc potěší strohý a minimalistický černý design, který není moc křiklavý a sedí tedy i na cestovní poslouchání hudby. Vychytávkou tohoto modelu je také technologie HyperSense, neboli haptická odezva doprovázející zvuky ve hře. Nízké frekvence vibrací doplňují ozvučení a vzniká tak mnohem zajímavější atmosféra, díky které se ponoříte do hry. Nechybí tu ani virtuální prostorový zvuk THX Spatial Audio, který je v herních sluchátkách poslední dobou velmi populární. Potěší i přiměřená cena, která se drží konkurence. Klávesnice Huntsman Elite Cena: 5499 Kč Ve výčtu nesmí chybět samozřejmě ani profi herní klávesnice ze série Huntsman. Téměř všechny moderní herní klávesnice nabízí kvalitní konstrukci, RGB podsvícení i dodatečné ovládací prvky, výběr té správné se tedy většinou omezuje na subjektivní vjem z designu a především kvalitu a verzi spínačů. Každému sedne něco jiného a Elite samozřejmě nabízí spínače Razer Opto-Mechanical, které jsou přesné a ne moc hlučné. Samozřejmostí je kompletní přizpůsobení podsvícení i programovatelné klávesy, stejně jako multimediální ovládací prvky, které velmi pěkně doplňují spíše strohý hranatý design kulatými ovladači. Už samozřejmostí je i odnímatelná opěrka pro zápěstí, která je navíc taktéž podsvícená, takže působí klávesnice velmi celistvým dojmem. V redakci se přikláníme přece jen ke klávesnici Apex Pro od Steelseries, která si nás získala více. Jde ale spíše o osobní preference a ani Razer vás nenechá ve štychu. Myš Naga Trinity Cena: 2499 Kč O modulárnosti myší jsme mluvili už v kapitole výrobce Steelseries a i to je jedním z důvodů, proč padla volba právě na myš Naga Trinity. Jedná se o drátovou herní myš s citlivostí 16000 DPI a velmi pohledným a zaobleným designem, který je jen letmo přerušován RGB podsvícením. To, co dělá z Trinity unikátní kousek v našem seznamu je ale její modulárnost. Najdete tu totiž rovnou trojici vyměnitelných panelů, které kompletně mění levou stranu myši. Na výběr je ze tří, pěti a sedmi tlačítkového krytu, každý na jiný styl používání myši. Tři tlačítka sedí tradičně na práci, brouzdání po internetu či obyčejné ovládání počítače. Pětitlačítkový kryt už potěší většinu hráčů a vystačí pro většinu herních žánrů, jelikož nabízí i sedmičíselná tlačítka. Nakonec poslední kryt se hodí na komplexní hry, jako jsou RPG, MMO nebo strategie, kde jsou vyžadovány zkratky a specifické příkazy pro urychlení ovládání a hraní. V zásadě vám tak myš nahradí solidní porci klávesnice. V tomto případě jde opět o velmi subjektivní dojem z myši. Designově totiž vypadá podle krytu stroze až velmi nezvykle. Její bohaté možnosti přizpůsobení jsou ale tím pravým důvodem, proč o ni minimálně uvažovat. Ale to už závisí na tom, jak aktivní jste hráč a jaké jsou vaše žánrové preference. Rozhodně však můžeme říci, že něco takového u konkurence jen tak nenajdete.