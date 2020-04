TLOU 2 mizí z obchodu a Sony vrací peníze za objednávky. Co to znamená?

Pokračování oceňovaného thrilleru The Last of Us, které mělo vyjít letos v květnu bylo minulý týden oficiálně odloženo na neurčito kvůli situaci s koronavirem a nyní hra mizí i z PS Store. Uživatelé, kteří už za The Last of Us: Part 2 zaplatili, dostanou své peníze zpět. Nejspíše formou naplnění peněženky na PS Store.

Co to ale vlastně znamená a je vydání na PS4 v ohrožení? Takové otázky by mohly leckoho napadnout ve chvíli, kdy hra zmizí z obchodu a vrátí se mu peníze. Nemusíte však panikařit. Vzhledem k tomu, že hra byla pro PS4 celou dobu plánovaná a vyvíjená, není třeba mít obavy, že byste museli kvůli The Last of Us pořizovat i PS5. The Last of Us: Part 2 přišlo o své datum vydání, které nyní není přesunuto na žádný konkrétní termín.

Přesně z toho důvodu zřejmě hra z obchodu mizí. Bez data vydání se totiž neprodává. Stejná věc se stala i s taktéž na neurčito odloženým titulem Iron Man VR či již dříve s Marvel's Avengers. V některých zemích, jako je Německo je tato praktika dokonce daná zákonem a hra nesmí být v prodeji, pokud není jasné, kdy vyjde. Sony se tak zřejmě snaží pouze předejít problémům s případnými stížnostmi a tahanicemi. V tuto chvíli se přemýšlí, zda má smysl hru vydat v květnu pouze digitálně a doplnit pak prodeje i fyzickými kopiemi, až se situace uklidní. Uvidíme, co Sony nakonec vymyslí.