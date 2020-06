TLOU Part II bylo v Saudské Arábii zakázáno kvůli vztahu Ellie a Diny

Druhý díl thrilleru The Last of Us se posledních několik měsíců těší dostatečně silné kontroverzi, a nové situace jen přibývají. Nyní se například dozvídáme, že byl titul kvůli lokálním tradicím Saudské Arábie zakázán na celém území, a to kvůli lesbickému vztahu Ellie a Diny.

رسمياً



لعبة "The Last Of Us 2" محجوبة في الشرق الأوسط بسبب المحتوى الجنسي (المثليه 🏳‍🌈)! pic.twitter.com/upGSR3oiev — We Heard Rumors (@whrumor) May 26, 2020

„Hra The Last of Us: Part II byla na Blízkém východě zablokována kvůli sexuálnímu (homosexuálnímu) obsahu." píše se ve tweetu.

V současnosti si tedy zmíněnou hru v Saudské Arábii nekoupíte. Tam totiž, když je něco málo „konzervativní", to v překladu znamená, že je to nezákonné a postihnutelné trestem smrti.

Nejedná se o první překážku, s jakou se Sony musí potýkat, The Last of Us: Part 2 také čelí negativnímu review bombingu. Navzdory oběma problémům zaznamenala hra obrovský prodejní úspěch a v nedávných dnech dokonce zbourala dosavadní rekordy a stala se tak nejrychleji prodávanou hrou platformy vůbec.