To nejlepší z Capcom Showcase. Dragon's Dogma II, Pragmata, právnická trilogie Ace Attorney a další

Dříve bylo Ace Attorney záležitostí čistě pro konzole od Nintenda. Pro tuto trilogii to ale neplatí. V příštím roce vyjde jak na Nintendo Switch, tak na PC, PS4 a Xbox One. Najdete v ní díly Dual Destinies, Spirit of Justice a Apollo Justice: Ace Attorney.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Doufali jsme, že po včerejším oznámení se o připravované Path of the Goddess dozvíme trochu víc. Musí nám ale stačit jen pár detailů s totožným trailerem. Tato novinka, která je ve vývoji pro PC, PS5 a XSX, má následovat tradici unikátních titulů jako je Okami nebo Shinsekai: Into the Depths.

Žánrově se ve světě inspirovaném japonskou kulturou pojí strategie s akcí. Střetne se říše živých a mrtvých a je na nás, abychom očistili svatou horu, která je domovem pro řadu lidí. Není to ale jen o tom mlátit nepřítele dostatečně dlouho. Abyste zlé duchy vyhnali, musíte provést správný rituál. Na více detailů si ale ještě musíme počkat.