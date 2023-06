To nejlepší z červnového Guerrilla Collective. Remnant II, horor Pneumata, CorpoNation a mnoho dalšího

Na Guerrilla Collective se představilo mnoho menších titulů. Nebyla ovšem nouze ani o známější značky a očekávaná pokračování.

Forgotlings Forgotlings je 2D filmová akční adventura zasazená do kouzelného světa obývaného ztracenými věcmi hledajícími svůj smysl existence. Vaším úkolem je sjednotit bojující kmeny proti tajemné hrozbě ohrožující jejich existenci. Hra je plně dabovaná a na hudbě se podílí slavný soubor Theatre of Voices. Vizuální stránka se podobá záměrně na animovaný film. Animace vznikly pomocí tisíce ručně kreslených animačních snímků.

Light Odyssey Vaším cílem v této hře bude získat zpět světlo padlého světa a v ruinách starobylé civilizace porazit Kolosy. Light Odyssey je boss-rush hra, takže se budete potýkat s jedním velkým nepřítelem za druhým. Vysoká pozice kamery z pohledu třetí osoby působí vtahujícím dojmem a souboj bude jistě nelehký. Musíte analyzovat a porozumět útokům vašeho protivníka a využit všechny vaše dovednosti k jeho poražení. Na vaší cestě narazíte na neprozkoumané ruiny dávné civilizace a také relikvie, které odemknou nové schopnosti. Hra také nabídne prozkoumávání prostředí vylidněného světa.

Remnant II Toto pokračování hardcore RPG hry Remnant: From the Ashes se na Guirrella Collective ukázalo s novým příběhovým trailerem. Přeživší lidé jsou vystaveni novým smrtícím stvořením a božským bossům v děsivých dungeonech. Hra nabídne nové neprozkoumané lokace, které můžete navštívit sami nebo až se dvěma spoluhráči. Vývojáři také lákají na znovuhratelnost, kdy rozvětvené linie úkolů, vylepšení, crafting a odměny za loot prověří odhodlání i těch nejotrlejších hráčů v dynamicky generovaných dungeonech a oblastech. Jednotlivé světy jsou protkány různými příběhy, které vybízejí k prozkoumávání a opakovanému hraní.

Hammerwatch II Tento pixelartový svět rozvíjí mechaniky prvního dílu a posouvá je na novou úroveň. Nabízí otevřený svět s mnoha místy k prozkoumání. Všimnete si také denního a nočního cyklu spolu s dynamickým počasím, které dodají hře na poutavosti. Během průzkumu narazíte na nespočet NPC, které čekají až vám budou moci zadat úkol a vy tak pomůžete světu prosperovat. Na výběr budete mít z pěti hratelných class. Paladin, Ranger, Rogue, Wizard a Warlock. Každý má své unikátní schopnosti, a tak máte možnost vytvořit si svůj herní styl. Do hry se také dostane mechanika craftingu, kdy z jinak neužitečného smetí nalezeného při průchodu světem uděláte lektvar nebo si uvaříte lahodné jídlo.

Serum Serum je akční survival hra z pohledu třetí osoby, kde je hlavním nepřítelem vaše vlastní ruka. Máte na ní přidělané zvláštní zařízení, které obsahuje jedovatou látku. Abyste přežili, musíte si jí pravidelně vpravit do těla určité množství. Samozřejmě to s sebou nese i jisté benefity, ale které, to poznáte až po jejím použití. Jako ve správné survival hře, i tady je základní mechanikou crafting. Musíte hledat nové materiály a plány, abyste si mohli vyrobit lepší zbraně a nástroje nezbytné k přežití. Svět se hemží nebezpečnými tvory, kteří nechtějí nic jiného, než na vás zaútočit. Zároveň, ale stále musíte myslet na to, abyste si zavčas dali další dávku séra.

Pneumata V oficiálním gameplay traileru se nám představila i hra Pneumata. Jedná se o hororovou akci z pohledu první osoby. Podle dostupných záběrů hra nabírá směr spíše psychologického hororu, který vás bude nutit přemýšlet, co je ještě skutečné a co už ne. Vžijete se do role detektiva, který ztratil paměť a snaží se přijít na to, co se děje. Jedná se o survival horor v pravém slova smyslu, takže vaší hlavní náplní dne bude mimo strach také hledání materiálů a zbraní, které vám pomohu ve světě přežít. Pokud se zaměříme na survival stránku hry, tak umělá inteligence má být podle všeho na vysoké úrovni a střetu se chcete buďto vyhnout nebo do něj po hlavě vlétnout. Atmosféra vás udrží v neustálém napětí a na pochybách, jestli se neblížíte jisté smrti.

Bye Sweet Carole Bye Sweet Carole je hororový thriller inspirovaný nejlepšími animovanými filmy. Už na první pohled na mě dýchla Sněhurka. Mladá dívka Lana Benton se ocitne v mysteriózní začarované zahradě, kde se musí vypořádat s různými stvůrami. Podle dostupných screenshotů ze hry se jedná spíše o adventuru, která klade velký důraz na příběh, jeho vyprávění a vizuální stránku. Ke hře zatím není mnoho informací ani záběrů, ale o to více se je na co těšit.

Sacrifire Sacrifire je akční JRPG inspirované devadesátkovými tituly. Pixelart u tohoto nadcházejícího titulu vypadá jako sázka na správnou kartu. Postavy i prostředí vypadají skvěle a souboj také neztrácí. Pojí dohromady real-time a tahový styl a poskytuje tak podle slov tvůrců vyvážený zážitek, který je jak výzvou tak i uspokojením. Hra nabídne originální příběh, který si údajně klade za cíl respektovat a zároveň převracet standartní RPG standarty. K dispozici a prozkoumání vám bude podzemní město Antiochie a duchovní ráj Erebus. Hra v sobě kloubí prvky fantasy i sci-fi.

Crashlands 2 RPG s otevřeným světem Crashlands 2 je na první pohled pozoruhodnou hrou. Nejzásadnějším bojovým pohybem ve vašem arsenálu je fackování. Hlavní náplní hry je prozkoumávání světa a crafting. Vyrobit si můžete nejrůznější zbraně a nástroje, kterými budete fackovat okolní svět, či těžit materiály na stavbu vašeho přístřeší. Svět je plný barevných stvoření a ne všechny jsou nepřátelské. Podle tvůrců je důležité, abyste v jejich hře tvořili přátelství, protože dovednosti vašich přátel se vám budou velmi hodit při odemykání nových receptů a schopností. Z hry jednoznačně čiší humorný přístup, a tak průzkum planety a tvoření přátel bude zážitek.