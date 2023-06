To nejlepší z červnového Nintendo Direct. Mario, Wario, Luigi, Pikmin a několik dalších překvapení

Velká trojka je kompletní. Po PlayStationu a Xboxu se s novinkami pochlubilo i Nintendo a tentokrát máme opravdu z čeho vybírat.

Detective Pikachu Returns Věděli jste, že filmový detektiv Pikachu vychází ze stejnojmenné hry pro Nintendo 3DS? Tahle adventura se dočká pokračování pro Switch už 6. října letošního roku. Ve městě Ryme se dějí podivné věci, a tak se tenhle unikátní Pikachu, který jen tak nezavře pusu, vydává do akce. Na rozdíl od klasických pokémoních her to ale tentokrát nebude o metání bleskových útoků. Aby dosáhl svého, musí použít své umění dedukce. Lidským parťákem mu bude Tim Goodman. Společně budete sbírat informace nejen od lidí, ale Pikachu si rozumí i s ostatními pokémony. Ryme je místo, kde pokémoni a lidé žijí v harmonii. Úplná idylka to ale není. Jinak by ve městě nebyly potřeba služby detektiva.

Super Mario RPG, Luigi's Mansion a Peach První Mariovo RPG vyšlo už v dobách SNES. Pokud se k této legendě chcete vrátit, tak stačí počkat do 17. listopadu a budete mít možnost si ho projít v kompletně předělané podobě. Smithy Gang opět dělá neplechu, takže se musíme vydat na Star Road a jeho řádění zastavit. Shodou okolností vzniká nečekaná aliance Maria, Peach a Bowsera. Do party se zapojí i postavy, které v ostatních Mariových hrách jen tak neuvidíte. Už podle názvu je jasné, že tohle nebude klasická skákačka, jakou od Maria většina fanoušků očekává. Vedle průzkumu dojde na tahové bitvy ve stylu klasických JRPG. Remake Super Mario RPG ale není to jediné, co během tohoto segmentu dostalo prostor. Na Switchi si v příštím roce budeme moci zahrát i Luigi's Mansion 2, která původně vyšla na Nintendo 3DS. Je škoda, že to Nintendo nevzalo od prvního dílu, ale jsme rádi, že po uzavření digitálního obchodu 3DS bude k tomuto kousku jednodušší se dostat. Get ready for some spooky shenanigans – a visually enhanced version of Luigi's Mansion 2 is coming to #NintendoSwitch next year! 👻 pic.twitter.com/zuRMROebql — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 21, 2023 A ještě nekončíme. Do třetice tady máme úplně novou hru, kde hlavní roli sehraje princezna Peach. Viděli jsme zatím jen krátkou ukázku a neznáme ani jméno hry, ale tipli bychom si, že nepůjde o skákačku. Že by nástupce Mariových RPG? Uvidíme. Princess Peach is poised to take the spotlight in a brand new #NintendoSwitch game next year! pic.twitter.com/XBgIdwipgJ — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 21, 2023

Batman Arkham Trilogy Už jsme tady dlouho neměli vydání některé z klasik předchozí dekády. Warner Bros. to ale na podzim změní. Na Switch zamíří rovnou celá arkhamská trilogie, na které pracovalo studio Rocksteady. Je trochu škoda, že ke kompletnímu zážitku chybí Arkham Origins, ale jelikož je to nejhůře hodnocený díl, tak to není taková tragédie. Všechny 3 díly v kolekci dostanete rovnou i se všemi DLC. Také jsme rádi, že to nejsou jen líné cloudové verze, jako tomu je třeba u Kingdom Hearts, které by v klidu mohlo na Switchi běžet nativně, ale Square Enix vydal pouze cloudovou verzi, která nefunguje zrovna nejlépe. Ze stáje Warnerů nás každopádně čeká i Hogwarts Legacy, u kterého jsme ještě víc zvědaví, jak na této konzoli poběží.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince Dragon Quest jsme za dobu jeho historie viděli v různých formách. Tentokrát se v roli temného prince Psara pokusíme stát pánem monster. Jelikož sami nemůžeme potvorám ublížit, musíme se spolehnout na vlastní partičku. Nové a silnější potvory do svého týmu si budeme vytvářet kombinováním různých druhů, podobně jako třeba v sérii Shin Megami Tensei. Psaro po cestě potká hodnou elfu Rose. Společně se snaží přes řadová monstra probít až k Pánovi všech monster, který v zemi jménem Nadiria už tak napáchal dostatek škod. Zatím neznáme datum vydání Dragon Quest Monster, ale měl by to stihnout ještě letos.

Pinkim 4 a Pikmin 1 + 2 Fanoušci Pikminů určitě po prezentaci zajásali. Nejenže jsme dostali slušnou porci novinek o nadcházejícím pokračování, ale také rovnou vyšly vylepšené verze prvních dvou dílů na Switch. Můžete si tak tuhle sérii, kde vesmírným cestovatelům pomáhají květinové potvůrky, projít pěkně od začátku. Pokud máte zájem jen o některý z díků, tak je na eShopu najdete i samostatně. Ovládání obou dílů bylo upravené tak, aby dobře sedělo nové konzoli. A teď už je čtyřce. Vydatná ukázka nám hlavně odhalila to, že tohle bude první díl Pikminů, kde se na výpravu budeme moci vydávat i v noci. Doposud platilo, že po západu slunce jsme se museli odebrat na oběžnou dráhu planety. Noc ale znamená i větší nebezpečí kvůli běsnícím monstrům. S těmi nám pomůže nový druh svítících pikminů. Odhalení psího kamaráda Oatchiho jsme viděli už dřív. V průběhu hraní ho budeme moci i vylepšovat a odemykat pro něj nové schopnosti. Na průzkum vyrážíme jako novopečený astronaut, takže každá pomoc se bude hodit. Pikmin 4 má něco i pro milovníky kooperace. V příběhovém módu vám může druhý hráč podat lokálně pomocnou ruku a omračovat nepřátelé. V Dandori Battle pak proti sobě soupeříte v tom, kdo v daném časovém limitu nasbírá více bodíků. Pokud vám noví pikmini zaujali, už příští týden si je budete moci vyzkoušet v rámci demoverze.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 Nedávno oznámená kolekce první tří dílů série Metal Gear Solid zamíří i na Nintendo Switch. Remake trojky tady sice očekávat nemůžeme, ale ceníme, že se na Switch ani v tomhle případě nezapomnělo. Spolu s tím jsme se také dozvěděli, že kolekce vyjde 24. října na všechny platformy. Často se propírají jen hlavní tři díly, ale Master Collection Vol. 1 toho zahrnuje víc. Můžete začít od úplného začátku s Metal Gear a Metal Gear 2: Solid Snake. Nebude chybět ani NES verze Metal Gearu a Snake's Revenge. Pokud by vám ani to nestačilo, tak součástí jsou také první dvě grafické novely, příběhové dokumenty a za předobjednávku dostanete digitální soundtrack.

Vampire Survivors Indie hit loňského roku má namířeno na další konzoli. 17. srpna si na Switchi budeme moci zahrát Vampire Survivors, hru, ve které ovládáte pouze pohyb postavy a útoky za vás hra vykonává sama. Za levelování si vylepšujete a získáváte nové schopnosti a musíte v každé úrovni vydržet 30 minut. Zdá se to jako jednoduchá záležitost, ale bez správné kombinace schopností se k závěru dostanete jen těžko. Společně se hrou bude k dispozici i dvojice rozšíření. Jistě vám také neunikla lokální kooperace, do které se mohou pustit čtyři hráči najednou. Pokud hrajete na ostatních platformách, tak nemusíte smutnit. Tato možnost s vydáním Switch verze dorazí i do ostatních verzí.

Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack Wave 5 V průběhu léta se v rámci páté vlny rozrostou výborné závody Mario Kart 8 Deluxe. Trať Squeaky Clean Sprint je na rozdíl od předchozích přírůstků zbrusu novým přídavkem, na kterém jste si v žádném z předchozích dílů nemohli zajezdit. Očividně se projedeme u někoho v koupelně. Podlaha vypadá pořádně kluzce. Trať tady sice máme jen jednu, ale zato se víc rozroste soupiska závodníků. Vrací se Petey Piranha z Mario Kart: Double Dash, Wiggler ze sedmičky a Kameka můžete znát z mobilní Mario Kart Tour. Stále platí, že s předplatným NSO + Expansion Pass máte k novinkám okamžitě přístup bez dalšího placení.

WarioWare Move It Poslední WarioWare docela zapadl nedlouho po vydání, ale Move It, který vychází 3. listopadu, vypadá, že by se mohl uchytit. Nintendo totiž tentokrát posunulo koncept trochu jiným směrem. Stále se jedná o minihry, ale tentokrát jsou založené na pohybu. S joy-cony v rukách tak ve zlomku vteřiny musíte udělat určité úkony. I když jde o jednoduché záležitosti, v rychlosti to nemusí být taková brnkačka. Move It bude obsahovat přes 200 různých miniher, což je opravdu solidní porce na to, aby se po pár hodinách hraní nezačaly opakovat. Do akce si můžete také přizvat druhého hráče, pokud máte jednu sadu joy-conů navíc. A pokud jste čtyři zahrajete si alespoň vybrané party minihry, u kterých si každý vystačí s jedním ovladačem.