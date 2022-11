To nejlepší z Czech & Slovak Direct Showcase 2022: Bulánci, Bzzzt, Matcho a spousta dalších

Kompletní záznam z prezentace najdete na YouTube. Nepropásněte také tematické akce na Steamu a GOG. Bulánci Po úspěšné kampani konečně míří noví Bulánci do cílové novinky. Nyní už si je může vyzkoušet každý. Na Steamu hru najdete v předběžném přístupu a můžete si zatím užít bitvy ve třech různých prostředích, kde vás čeká deathmatch i nový týmový mód. S blížícím se vydáním se Bulánci budou pořádně rozrůstat. Čeká nás příběhová kampaň, víc herních režimů včetně battle royale a v neposlední řadě editor map. Vývojáři odhadují, že v předběžném přístupu Bulánci stráví zhruba 10 měsíců.

Afterglitch V této vesmírné adventuře nás čeká prozkoumávání skrz dimenze. Prostor se kolem našeho astronauta láme ve všech směrech a občas ani nepoznáte, kterým z nich se zrovna sami pohybujete. Cílem je najít mimozemskou civilizaci, ale víc než o cíl tady jde o samotnou cestu. Autor se stylem inspiruje v umění z druhé poloviny 20. století. Afterglitch sice projedete za pár hodin, ale podle traileru to vypadá, že to bude pořádně intenzivní záležitost. Vydání máme očekávat 9. prosince.

Bzzzt Tahle roztomilá skákačka může být zákeřnější, než se na první pohled zdá. Bzzzt se inspiruje hrami ze zlatého věku tohoto žánru. Kromě pixelartové grafiky se jim snaží přiblížit také svojí hratelností, ve které jde hlavně o vaši preciznost. Robůtek v hlavní roli ovládá řadu schopností, jejichž potenciál musíte využít naplno, jinak skončíte v jedné z hromady elektrických pastí. Skrz nebezpečné komplexy se pokusíme dostat až k šílenému vědci Badbertovi, který svými plány ohrožuje existenci celého lidstva. Pokud Bzzzt chcete sami vyzkoušet, máte možnost. Na Steamu najdete demoverzi.

Space Reign Space Reign nás vezme do vesmíru v blízké budoucnosti. Korporace se přou od nadvládu nad důležitými přírodními zdroji. Vy se do jejich sporů zapojíte v roli pilota. Pustíte se do různých vesmírných misí, ale zároveň s akcí musíte také spravovat svoji vlastní společnost. Začínáte s malou lodí a jen pár možnostmi, které se ale postupně s vašimi úspěchy budou rozrůstat. Do bitev se pak můžete vydat i s celou flotilou, kterou máte pod kontrolou ve stylu real-time strategie.

Silicomrades Silicomrades je kooperační akce pro 2 hráče, ve které si postavíte své roboty podle toho, které schopnosti vám vyhovují, a můžete se pustit do boje proti zlým robotům. Skrz víc než 10 ručně kreslených epizod se budeme bít s nepřáteli s různorodou sortou zbraní v našich plechových rukách. Datum vydání zatím stanovené není, ale můžete si Silicomrades vyzkoušet v rámci demoverze na Steamu.

Dreadhunter I když jde o sci-fi akci, při sledování traileru nám Dreadhunter připomněl výborný Hades. V tomto izometrickém RPG na sebe navlékneme mechanický oblek s pořádnou výstrojí, se kterou se nám snad podaří obstát náporu zdejších příšer. Každý průchod se liší díky generovanému prostředí, které se v kampani neustále mění. Stejně tak narazíte na odlišné kombinace vybavení a vylepšení. Dreadhunter za nás patří mezi nejzajímavější kousky celé prezentace, ale počkáme si na něj až na konec příštího roku.

Matcho Studio FiolaSoft představilo svoji kombinaci FPS akce a spoj 3 už před několika měsíci. Dnes nám tvůrci nadělili vydatné video se záběry přímo z hraní. Matcho vypadá velmi dobře a líbí se nám i fakt, že to nebude jen o spojování barev, ale narazíme na řadu různých druhů brouků, ke kterým budeme muset přistupovat odlišně, abychom se jich zbavili. Vydání máme očekávat v průběhu příštího roku.

HeistGeist HeistGeist od slovenského studia Doublequote nás zavede do kyperpunkové Střední Evropy. V hlavní roli je vychytralá zlodějka Alexandra, která se se svým týme pouští do nejrůznějších krádeží. Občas to ale úplně nevyjde podle plánu, a tak se pustíme do bitev založených na kartách. Balíček si skládáte podle svého herního stylu a postupně se vám možnosti rozrůstají. Na pohled v těchto pasážích HeistGeist vypadá jako Slay The Spire. Za pomoci karet ale nebudete jen bojovat, ale také hackovat ochranná zařízení společností. Vydání hry by mělo přijít v příštím roce.

Artificial Tahle logická hra spadá do stejné kategorie jako Portal nebo Talos Principle a vývojář Ondrej Angelovic se za svoji inspiraci těmito slavnými tituly nijak nestydí. V Artificialu si připravil hromadu hádanek založených na hrátkách s fyzikou. Podíváme se do podzemní kolonie na asteroidu 2031 XT. Vy ani hlavní postava nemá tušení, co se tady stalo, a tak společně objevujete, co předcházelo vašemu příchodu. Na vydání se můžete těšit během 1. čtvrtletí příštího roku.

Mimi & Lisa Na mobilní zařízení se systémy Android a iOS míří jednoduchá adventura podle stejnojmenných animovaných filmů a seriálu ze Slovenska. Pracuje na ní studio Midnight Factory a je zaměřená převážně na děti. Skrz jednoduché hádanky a hlavolamy bude hra učit základní mechaniky her. To všechno zabalené do světa kamarádek Mimi a Lízy.

Vranygrai V tomhle příběhovém RPG se podíváme na Velkou Moravu. Tvůrci se ale nedrží historické předlohy a do Vranygrai zakomponovali řadu nadpřirozených bytostí, pohádek a povídaček, které řada z vás jistě dobře zná. Hlavně jde ale o příběh kněze Volkhva, který si po smrti své dcery vyčítá, že selhal a hodlá dělat víc. Schyluje se k válce, kraje ohrožují nebezpečná stvoření, a tak jistě nebude o akci nouze. Pokud vás zarazil nízký počet snímků za sekundu, tak vývojáři prý měli problém při natáčení traileru. V běžném stavu má Vranygrai běžet mnohem lépe.