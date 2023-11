To nejlepší z Czech & Slovak Direct Showcase 2023. Filmový tycoon, řada strategií nebo sedm trpaslíků

Včera večer opět proběhla prezentace věnovaná české a slovenské tvorbě. Připomenuly se třeba Last Train Home, Matcho, The Gray Man nebo Scarlet Deer Inn. Ukázalo se ale i několik novinek včetně updatů již odhalených her i zbrusu nových oznámení.

Celý záznam Czech & Slovak Direct Showcase 2023 najdete na YouTube Bzzzt Tahle roztomilá skákačka měla včera večer premiéru a nedlouho po vydání se zařadila mezi nejprodávanější novinky na Steamu, což je působivé vzhledem k tomu, že přeskočila i vylepšený Stronghold. V roli malého robůtka už se můžete pustit do hopsání skrz desítky náročných úrovní v pixelartovém prostředí. Ještě předtím si pro nás autor Karel Matějka připravil trailer. Bzzzt je poctou žánrové tvorbě z 80. let minulého století. Patří mezi precizní skákačky, kde váš hlavní hrdina musí spoléhat na své mrštné pohyby. Zbraně byste v jeho výbavě hledali marně. I když na pohled může působit jako nevinná pohádka, ve skutečnosti dokáže prověřit vaše herní schopnosti. Obzvlášť pokud budete chtít mít každou úroveň splněnou na 100 % nebo se zařadit na vrcholy žebříčků.

Warped Times Další plošinovka, opět roztomilá, ale docela jiným způsobem. Procházením dystopickými sci-fi a fantasy světy budeme objevovat tajemství magického kamene, který má vliv na osudy celých civilizací. Do několika z nich se sami podíváme v roli jakési zelené kouličky. Stopy po kameni nás zavedou do rozmanitých prostředí, která nejsou vždy příliš bezpečná. Se sbíráním dalších kamenů náš hlavní hrdina získá zvláštní schopnosti, které se mu budou hodit při soubojích s bossy. Vyústění příběhu hry pak sami budeme moci ovlivnit ve vesnici, kde hrdina může trávit chvíle mezi procházením do dalších světů. Tahle novinka vzniká ve studiu Lightning Soft a její datum vydání zatím není stanovené.

Polylithic Strategický sandbox od týmu Polyperfect měl premiéru v předběžném přístupu na Steamu jen pár dní zpátky. V současné verzi si můžete prožít úvodní etapy vývoje lidstva, ale vývojáři mají velké plány do budoucna. Jelikož jde i o survival, začínáte v podstatě s holýma rukama a vše od výbavy po obydlí pro svůj kmen si musíte vyrobit sami. Není to ale jen o prostém přežívání. Polylithic vypráví příběh, ve kterém se dozvíte okolnosti o vzniku svého kmene a zániku těch, kteří tuto divočinu obývali před vámi. Jelikož je ale teprve v předběžném přístupu, tak obsah ještě není ani zdaleka kompletní. Vydání plné verze by mělo přijít rok po vypuštění hry do předběžného přístupu.

Silica Kombinace real-time strategie a akce z pohledu první osoby už je nějaký pátek dostupná v předběžném přístupu na Steamu. Postupně do hry přibývá nový obsah a posledním velkým přírůstkem jsou létající jednotky pro všechny tři hratelné frakce. Létavce tak budete mít k dispozici jak při hraní za jednu z dvojice lidských skupin, tak v roli mimozemšťanů. Práce na vývoji každopádně ještě nekončí. Vedle větších přídavků přibývají i nejrůznější opravy, které vylepšují technický stav hry i její fungování. Datum vydání plné verze zatím není stanovené, ale podle prvotního oznámení by v předběžném přístupu měla Silica strávit zhruba rok, takže koncem příštího jara či v létě bychom se měli dočkat.

Imperiums Greek Wars - Rise of Caesar Velkolepou strategii od Kube Games si můžete zahrát už několik let. Její podpora ale stále nekončí a v lednu příštího roku vyjde nové rozšíření. Podle názvu Rise of Caesar jistě dokážete vyčíst, jaká bude jeho tematika. V době, kdy Římu hrozí občanská válka, se na politické scéně objevuje Julius Caesar. Uzmutí a udržení moci je ale jen začátkem kampaně. Díky svým vojevůdským schopnostem budete muset porazit síly Galie a za průzkum určitě stojí i Británie. Můžete se ale také postavit na druhou stranu konfliktu a pokusit se Římany porazit jakožto vůdce Galských kmenů.

Gods Against Machines Silver Eye Studios připravují na 23. února příštího roku vydání rogue-lite strategie Gods Against Machines. Osud naší domovské planety je v ohrožení. Její krajiny ničí hordy strojů, znečišťují zemi i vodu. Ještě je ale čas na to, abyste rozpoutali přírodní katastrofy, zničili města mimozemšťanů a zahnali je na útěk. Vaše možnosti ovlivňuje volba boha. Každý z nich ovládá odlišný element, což vám dává do rukou vždy odlišný arzenál zbraní, který si v průběhu hraní navíc ještě můžete dál vylepšovat. Jelikož patří do žánru rogue-lite, tak každý průchod je trochu jiný a můžete tak uvolnit svoji fantasii při experimentování s možnostmi. Stejně jako u většiny zmíněných her si můžete Gods Against Machines vyzkoušet v demu na Steamu.

Calcium Contract Tahle říjnová novinka nám trochu unikla, ale určitě stojí za vaši pozornost, pokud máte rádi střílečky ve stylu klasického Dooma či Duke Nukem 3D. V roli smrťáka musíte dohlédnout na to, aby každý dodržoval zákon o životě a smrti. Jakýsi hadí potvorák se ale smrti brání a členy řádu kalcia zahání. Proto přicházíme na scénu my s kosou a řadou dalších kostěných zbraní v ruce, abychom dali vše do pořádku.

The Book of Aaru Na první pohled je vidět, že si vývojáři z týmu Amenti Studio berou inspiraci z hitů, jako je Hades a nijak to nezatajují. V jejich rogue-lite akci se budeme prodírat kobkami, kde jsou pasti na každém kroku. Oproti ostatním žánrovkám ale místo procedurálně generovaných úrovní spoléhají na předpřipravené prostředí, které má být dost rozmanité na to, aby vás dokázalo zaujmout i při opakovaném hraní. Základy jsou solidní, ale Book of Aaru bude ještě potřebovat doladit. Autoři si na to mohou vzít času, kolik chtějí, protože zatím ještě nestanovili datum vydání. Pokud vás jejich novinka zaujala, tak už nyní najdete na Steamu hratelnou demoverzi.

The Happies: Amber Falcon Happies jsou nenáročná příběhovka, ve které ovládáme horkovzdušný balón. V průběhu desítky misí proletíme skrz různá prostředí, kde se pokusíme zachránit posádku evakuační lodi Amber Falcon a snad dokážete najít i nový domov. Troglodyte Studio zatím datum vydání neuvádí.

Artificial The Prequel O připravované logické FPS hře Artificial už víme docela dlouho. V průběhu prezentace ale její autor představil i Prequel, který bude po vydání v únoru příštího roku zcela zdarma. Tenhle vedlejší příběh vás postaví do role mimozemské entity, která loví přeživší z kolonie na asteroidu 2031 XT. Namísto hádanek založených na fyzice nás spíš čeká trocha parkouru.

Shadow Seven Zajímalo vás někdy, co dělali trpaslíci před tím, než k nim přišla Sněhurka? To se dozvíte v připravované taktické strategii od Radical Ravens. Každý z trpaslíků má odlišnou specializaci propůjčující unikátní schopnosti. Bez vzájemné spolupráce se neobejdou ani náhodou. Zároveň při plnění úkolů mohou využívat i samotné prostředí. Nevypadá to, že by se Shadow Seven drželo pohádkové předlohy. Trpaslíci nejdou pro ránu daleko a strážného svojí sekerou švihnou bez váhání. Jsou to totiž veteraní z války, která rozdělila trpasličí říši na několik menších království. Na odhalení dalších detailů ještě musíme počkat, ale demo už si můžete vyzkoušet nyní.

Next Move Novinka od Typico Games je velmi dobře vypadající akce pro virtuální realitu. Díky intuitivnímu ovládání se budeme plynule prohánět v surrealistických úrovních. Next Move nevypadá jako záležitost, která je vhodná, pokud se vám při hraní ve VR dělá snadno špatně. Pokud vás ale tenhle problém netrápí, už nyní se můžete pustit do demoverze zdarma. Vydání plné verze je pak naplánované na 30. listopadu.