To nejlepší z Future Games Show 2022: System Shock, Layers of Fears, Devil in Me a další

Po úvodním večeru GamesComu tu máme první pořádnou tiskovku, která se zaměřila především na PC hry.

The Case of Golden Idol V této graficky jednoduché detektivce se vrátíme do 18. století, abychom vyřešili záhady zahalující 12 vražd roztáhlých přes 40 let. Vyšetřování probíhá pomalu a pečlivě musíte dát dohromady všechny souvislosti a zrekonstruovat místo činu do posledního detailu. Jinak se ke skutečnému vrahovi nemáte šanci dostat. Všechny oběti mají společné to, že toužily po Golden Idolu. Kvůli němu se rodina aristokratů, kolem které se celý případ odehrává, považuje za prokletou. Z ukázky je jasně vidět, že budeme mít daný základ příběhu a postupně budeme doplňovat jeho detaily včetně okolností a jmen všech zúčastněných.

The Last Case of Benedict Fox Tahle metroidvania byla představena už na letní prezentaci Xboxu. Detektiv Benedict Fox se v ní vydá do tajemného panství společně se svým démonním společníkem, ke kterému je připoutaný. Vyšetřuje vraždu mladého páru a zmizení jejich dítěte. Rychle pozná, že v tomhle mají prsty síly z jiného světa. Tvůrci se inspirovali tvorbou H. P. Lovecrafta, takže panství je to pořádně temné a monstra jsou ověšena chapadly. Na své si přijde ale i sám Benedict. Díky magickým tetováním v boji také může používat speciální schopnosti. S každou další se bude moci dostat do další části panství a dostat se zase o krůček blíž pravdě.

AfterImage Stejně jako případ Benedicta Foxe, spadá AfterImage do žánru metroidvania. Tady ale svět nezahaluje temnota. S hlavní hrdinkou se podíváme do hlubokého moře, prolezeme vulkány i údolí a podíváme se třeba i mezi mraky. Světa Engardin se týká samotná zápletka. Je na vás, abyste zjistili jeho historii. I když prostředí vypadá mírumilovně, tak jeho obyvatelé jsou pravým opakem. Narazíte na zkažené kreatury čekající na svoji oběť a nic neobvyklého nejsou ani nastražené pasti. Riskovat se ale vyplatí, protože za každým bossem se skrývá nová schopnost, která vám pomůže dostat se dalších oblastí, které se liší nejen svým vzhledem, ale také nepřáteli, na které v nich narazíte.

The Dark Pictures: Devil in Me Jak už bývá zvykem, pokračování antologie The Dark Pictures bylo oznámeno rovnou s vydáním předchozího dílu. Po House of Ashes, kde jsme se s jednotkou vojáků podívali do starobylého sumerského chrámu, se zasazení zase úplně mění. Devil in Me vypráví o skupině dokumentaristů, kterou kdosi pozve do novodobé replika domu vraha H. H. Holmese. Murder Hotel je ideální místo pro natočení dalšího dokumentu, takže neváhají a nabídku přijmou. Kdosi se ale na jejich příchod pečlivě připravil a nemá s nimi ani zdaleka dobré úmysly. Podobně jako v předchozích dílech hraje příběh prim a projít si ho můžete v lokální i online kooperaci. Do hraní se budeme moci pustit 18. listopadu.

EXP: War Trauma Od hororu rovnou k dalšímu temnému zážitku. EXP nás vezme do dob druhé světové války a odvypráví příběh inspirovaný skutečnou historií. Jste vojákem, který si toho už hodně prožil. Svých traumat se nemůže zbavit a temnota ho pronásleduje na každém kroku. V průběhu hry zjišťujete, čím vším si musel projít. Z ukázky vypadá EXP: War Trauma velice dobře. Hratelnosti by se mělo podobat klasickým hororům z pohledu první osoby. Hru si sami můžete rovnou vyzkoušet v demoverzi na Steamu. Vývojáři slibují, že tohle je jen začátek jejich série a v dalších dílech chtějí zpracovat zase jiná tísnivá témata.

Rooted Hra o přežití běžící na Unreal Enginu 5 odehrávající se v postapokalyptickém světě. Posuneme se téměř o 100 let do budoucnosti, kdy už zbývá jen zlomek lidstva. Společnost se rozpadla po bakteriologické válce. Po letech se podařilo zajistit několik bezpečných oblastí a dokonce obnovit i některé z nich, které byly zničeny bakteriálními zbraněmi. I když je to nebezpečné, tak i do takových míst se budeme muset vydávat, protože se tam nachází důležité zdroje. Jako v každém klasickém survivalu je i v Rooted hlavním cílem přežití. Kromě shánění věcí a pobíhání krajinou také můžete stavět základnu. Zatím není jasné, kdy by hra měla vyjít, ale do hraní se budeme moci pustit sólo i v kooperaci.

System Shock System Shock je sci-fi legenda, na jejíž předělávku čekáme už několik let. Jednu chvíli to s ní vypadalo bledě, ale s novým trailerem je jasné, že se vývoj přeci jen někam posouvá. Umělá inteligence SHODAN nás pořádně potrápí i v moderním pojetí hry. Bohužel ale ani s novou ukázkou nevíme, kdy si ho budeme moci zahrát. Je ale jasné, že kromě PC dorazí i na minulou i současnou generaci konzolí.