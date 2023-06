To nejlepší z Future Games Show. Lords of the Fallen, návrat Deponie, konkurence pro Mashinky a další

Future Games Show představilo mnoho nových her, ale také očekávaná pokračovaní, již zaběhlých značek. Nechyběly ani hry na VR.

Luto Občas bychom všichni nejraději zůstali celé dny v pohodlí svého domova. Když už je ale čas opustit svůj brloh a vyjít mezi lidi, změní se i tak běžná záležitost, jako odchod z domu na noční můru. Tento zážitek si prožije protagonista psychologického hororu Lute, který má otestovat všechny naše smysly. Malou ochutnávku z něj si můžete vyzkoušet už nyní skrz demoverzi na Steamu. Postupem zjistíme, že to není za celým problémem se skrývá trauma ze ztráty milované osoby. To nás zavede na místa plná temných tajemství, kterými budeme muset chtě nechtě projít a rozluštit, jak se z této noční můry dostat.

Station to Station České Mashinky sice mají speciální místo v našich srdcích, ale vypadá to, že pro ně vzniká slušná konkurence. Ještě letos bychom si měli zahrát Station to Station, pohodové stavění vlastních nádraží a tratí v grafice vytvořené ve stylu voxelartu. Začneme s malou stanicí na venkově a s přibývajícími zdroji můžeme své působení rozšířit na další aktivity. S tím, jak vytváříte větší a funkční společnost, se do kraje vrací život. Vyprahlé pláně díky vašemu snažení začnou zelenat. Pokud máte management pevně v rukách, jsou tady pro vás i nepovinné výzvy, které se mění s každým biomem.

Enchanted Portals Tvůrci z Xixo Games Studio si očividně vzali inspiraci ze hry Cuphead. I když to s grafikou nedotáhli na takovou úroveň jako studio MDHR, stylizací i hratelností se Enchanted Portals nápadně podobají. V hlavních rolích jsou mladí kouzelníci Bobby a Penny, kteří jsou kvůli své nešikovnosti zaseklí mezi dimenzemi. Z jejích útrob se musí probít svým magickým uměním a během toho také zachránit magickou knihu, kvůli které tohle všechno natropili. Enchanted Portals jsou zamýšlené pro hraní v kooperaci, ale půjdou bez problému hrát i sólo. Žánrově patří do 2D skákaček, kde neustále musíte být v pohybu, jinak vás trefí jeden z desítek okolo létajících projektilů.

Surviving Deponia Deponia je zpět, ale v trochu jiném stylu, než bychom čekali. Surviving Deponia se odehrává 7 let po Goodbye, Deponia! a místo klasické point & click adventury to bude hra o přežití. Elysium se zřítilo na povrch planety, čímž se stala ještě horším místem. I když o tolik horší to zase není, jelikož Deponia sloužila hlavně jako skládka pro všechno nepotřebné. Daedalic vydá Surviving Deponia ještě letos v předběžném přístupu na Steamu. Jelikož je to jejich první hra v tomto žánru, tak bude potřeba hodně času, než ji pořádně s pomocí komunity vybrousí. Během přežívání narazíme na známé tváře i úplné nováčky.

Life by You Paradox představil Life by You jako potenciální konkurenci pro sérii The Sims, a když odhlédneme od velmi průměrné grafiky, zatím na tom je velmi slibně. Vývojáři tvrdí, že půjde o jednu z nejmodifikovatelnějších her. Komunita pro tvorbu vlastního obsahu dostane stejné nástroje, s jakými během vývoje pracují přímo tvůrci. Na Future Games Show se objevila jen krátká ukázka z jednoho zaměstnání, ale další novinky by měly proudit na veřejnost v následujících týdnech a měsících před plánovaným spuštěním předběžného přístupu v září.

Instinction Dalo by se říct, že od dob Turoka tady nebyla žádná pořádná dinosauří střílečka. Instinction tuto díru na trhu možná vyplní. Podíváme se na Yucatánský poloostrov, kde skrytá civilizace chrání poslední zbytky přežívajících dinosaurů. V hlavní roli je ekologistka Isabel, která se z nenadání přenese do tohoto neprobádaného světa dlouho ukrytém před zraky lidí. Zdejší houštiny neskrývají jen dinosaury. Můžete se dopátrat různých tajemství a s jejich rozluštěním se dostat zase o něco blíže k pochopení toho, proč se záhadná civilizace rozhodla ukrýt před zbytkem světa. Bez akce se to samozřejmě také neobejde. I když tady nejste od toho, abyste dinosaury zabíjeli, před predátory se zkrátka bránit musíte.

Lords of the Fallen Lords of the Fallen je pokračování stejnojmenné hry. Reimaginace této značky slibuje velký otevřený svět, podle slov vývojářů až pětkrát větší než v předešlém díle. K dispozici nám budou dva paralelní světy, říše živých a říše mrtvých. Dočkat bychom se měli také hluboce propracovaného příběhu. Hra nabídne mimo jiné i širokou škálu vizuálních možností, jak si můžete upravit svého hrdinu. Na výběr bude také devět hratelných tříd. V boji budete moct využít vámi zvolené zbraně nebo magii. K dispozici bude také online kooperace. Staňte se legendárním Temným křižákem a zabraňte vzkříšení Adyra.

The Last Faith Temný pixelartový mix metroidvanie a souls-like. Hra The Last Faith láká na nemilosrdné a přesné boje s obrovské množství chladných i střelných zbraní a vlastních poprav, které máte k dispozici. Klade velký důraz na nelineární průzkum a širokou škálu úprav zbraní. Vžijete se do role Eryka, který se probouzí bez vzpomínek na svou nejbližší minulost. Ocitáte se v závodě s časem, protože vaše mysl a svědomí se začínají vytrácet. Zkřížíte cestu s mnoha prastarými náboženstvími a božstvy.

Steel Seed Steel Seed je stealth akční adventura zasazená do temného sci-fi světa. Na své cestě uvnitř nepřátelského podzemního zařízení ovládaného umělou inteligencí je Zoe sama a jejím jediným společníkem je létající dron Koby. Ke hře není mnoho informací, ale z dostupných záběrů je jasné, že bezmyšlenkovitý boj nepřipadá v úvahu.

Go Fight Fantastic Go Fight Fantastic je hack n' slash hra, kterou můžete hrát sami nebo se spoluhráči až v tříčlenném týmu posádky mezihvězdných pašeráků vedenou jejich vesmírným psím kapitánem Bowiem. Hra nabídne dva herní režimy. Klasický příběhový a Horde, který bude náročnější a zároveň napojený na online žebříček, kde můžete soutěžit s jinými hráči. Pokud se rozhodnete hrát sami, máte stále k dispozici čtyři hratelné postavy mezi kterými můžete v reálném čase přepínat a tak určovat vývoj souboje. K dispozici bude například klasický léčitel, či útočný hrdina ve stylu rogue.

En Garde! Na první pohled zajímavě vypadající hra plná zábavných soubojů a humorných střetnutí. Staňte se šermířkou Adalia de Volador a pomozte ji v jejích šermířských soubojích, satirických střetnutích a všemožných vylomeninách. Jednoznačně se nejedná o hru, která bere vše vážně. Uvolněná atmosféra z ní přímo čiší. I když se to na první pohled nezdá, mechaniky souboje jsou rozhodně na vysoké úrovni. Klasickou parry mechaniku naleznete i zde. Protiútoky a výpady jsou také nezbytnou částí každého střetnutí. Zajímavý je způsob, kterým můžete využít prostředí ve svůj prospěch. Shodit nepřátelům lustr na hlavu nebo je omráčit kotlíkem na vaření. To vše je zde možné.

The Bookwalker: Thief of Tales The Bookwalker je příběhová adventura, ve kterém hrajete za Etienna Quista, spisovatele, který se stal zlodějem a má schopnost nořit se do knih. Své schopnosti využijete k cestování mezi realitou a knižními světy a můžete ukrást legendární předměty jako Thorovo kladivo a Excalibur, abyste obnovili svou schopnost psát. Každý úkol vás ponoří do úplně nového světa, ať už se jedná o středověké vězení či vesmírnou loď. Hlavní stránkou hratelnosti jsou různorodé hádanky, které otestují vaši vynalézavost. Budete mít možnost volně cestovat mezi fikcí a realitou a pomocí mystické síly inkoustu manipulovat s předměty v knihách, čímž si odemknete mnoho nových možností, jak hádanky překonat a objevit nové prostory.

Deceit 2 Deceit 2 je společenská dedukční hororová hra pro 6-9 hráčů, ve které jsou dva z hráčů nakaženi. Zatímco nakažení plní příkazy Pána hry, nevinní musí spolupracovat, aby unikli rituálu, a zároveň odhalit, kdo proti nim spřádá plány. Nakažení hráči mohou aktivovat krvavé oltáře rozmístěné po celé mapě a oslabovat tak závoj reality, dokud se neprotrhne. Tím se všichni hráči přenesou do Mezidimenze, paralelního světa, ve které mají nakažení děsivé schopnosti. Nakažení hráči budou působit spoušť a sabotovat snahy nevinných hráčů, ale mohou být eliminováni, pokud budou odhaleni mimo Mezidimenzi. Nevinní hráči mají sílu v počtu. Mohou zlikvidovat jakéhokoli podezřelého nakaženého hráče tím, že ho zraní a spustí rituál vyhnání. Ujistěte se však, že jste přesvědčeni o jejich vině, jinak si ztenčíte vlastní tým.

MADiSON VR MADiSON je sama o sobě děsivá hra, o to děsivější ovšem je, pokud ji budete hrát ve virtuální realitě. Vývojáři si dali opravdu záležet, aby jejich výtvor dokázal vyděsit co nejvíce z nás, a tak přidali i vylepšený 3D zvuk. Vžijete se do role Luky, který zažívá brutální mučení MADiSONU, démonické síly, která vás nutí pokračovat v krvavém rituálu započatém před desítkami let.

Homeseek Homeseek je postapokalyptická strategická hra o přežití, která se odehrává na dystopické Zemi s nedostatkem zdrojů na začátku příštího století. Ve vyschlé pustině, kde se voda stala novým zlatem, se každá volba volnou mezi životem a smrtí. Pod vaším vedením může být přežití na dosah. Rozšiřování osady je třeba provádět pečlivě, abyste nepřekročili produkci vzácných zdrojů v oblasti. Umístění vašich budov ve vztahu k těmto cenným zásobám hraje zásadní roli v efektivitě osady. Hra obsahuje dvě kampaně zahrnující více než devět scénářů, z nichž každý lze hrát v příběhovém režimu, nekonečném režimu a režimu přežití, což poskytuje desítky hodin hraní. Režim online multiplayeru vám navíc nabídne možnost soupeřit s ostatními hráči.

Deathground Deathground je hororová survival hra, kde jsou vaším úhlavním nepřítelem dinosauři. Hru si můžete projít i v kooperaci a vytvořit tak skupinu profesionálních lovců, kteří vyrazili na misi, aby přinesly vzácné předměty. Díky týmovým cílům, napínavé atmosféře a neustálému smrtelnému nebezpečí je pro přežití nezbytná týmová práce a spolupráce. Umělá inteligence dinosaurů má být podle všeho dynamická a reaktivní, zároveň si jako hráč máte možnost vybrat třídu a podle toho odvíjet svou roli v týmu. Hra navíc slibuje možnost znovuhratelnosti, díky náhodným spawnům, počasí, únikovým lokací a dynamickým úkolům.

Warhaven Warhaven je free-to-play PVP středověká fantasy bojová hra pro dva týmy až o šestnácti hráčích. Dynamický boj zblízka odměňuje nováčky i zkušené hráče. Vyberte si ze seznamu unikátních vojáků. Ti, kteří se vyznamenají, dostanou šanci převtělit se do avatara Nesmrtelných, mocných bohů, kteří ovládají bojiště. Budete mít možnost přepínat mezi šesti různými třídami vojáků a používat jejich jedinečné zbraně a schopnosti tak, abyste si bitevní pole upravili ve svůj prospěch. Každý voják má potenciál převtělit se do Nesmrtelného a každý Nesmrtelný bojuje svými vlastními schopnostmi. Nabídněte svou víru Nesmrtelnému, který se nejvíce hodí k překážkám, jimž čelíte, od ničivého meče Mučedníka až po magii Havrana.

Laysara: Summit Kingdom Laysara: Summit Kingdom je náročná budovatelská hra, ve které máte za úkol vytvořit nový domov pro svůj lid, který byl vyhnán z nížin. Během kampaně nebo sandboxového hraní založíte několik měst, každé na jedinečné hoře s vlastními rysy. Všechna vaše města koexistují v symbióze a vytvářejí obchodní síť, kterou pak můžete přizpůsobit svým potřebám tím, že znovu navštívíte již vybudované osady. Každá hora s sebou přináší nové výzvy. Hory se liší tvarem, rozložením vegetačních zón, dostupností zdrojů a povětrnostními podmínkami. Někdy budete mít dostatek prostoru pro zemědělství v zelených nížinách, jindy se budete muset spolehnout na chov a těžbu cenných nerostů v oblastech nebezpečně blízko vrcholových ledovců. Pokud zjistíte, že nutně potřebujete určitou surovinu, vždy se můžete pokusit navázat obchodní cestu s jiným městem.

REKA Ve hře REKA se stanete čarodějnickým učněm legendární Baby Jagy a vydáte se na cestu tajemnou přírodní krajinou se svou společnicí chaloupkou na kuřích nožkách. Rozvíjejte své magické schopnosti, upravujte svoji chaloupku, vyrábějte lektvary a pomáhejte nebo překážejte vesničanům v jejich životě. Hra klade velký důraz na rozvíjení vaší magie a prozkoumávání prostředí. Další část hratelnosti tvoří hledání materiálů a zásob pro vaše alchymistické potřeby. Zároveň budete mít možnost si ochočit rozličná zvířata a plnit úkoly.

The Precinct Jste strážník Nick Cordell a jako nováček, který právě opustil akademii, stojíte v první linii obrany obyvatel Averna. Ponořte se do světa napínavých automobilových honiček, procedurálně generovaných zločinů a pořádné dávky noiru 80. let při ochraně obyvatelstva a řešení záhady vraždy vašeho otce při výkonu služby. Hra kombinuje detaily policejního simulátoru s akční sandboxovou podívanou. Zdá se, že největší předností hry je náhodně generovaný zločin. Vše se vám může změnit před očima, jednou zatýkáte zloděje aut a týden nato se může stát bossem podsvětí. Průzkum ponurého města je tedy nezbytný k potlačení všudypřítomného zločinu.