To nejlepší z Gamescom Opening Night Live 2023. Crimson Desert, Killing Floor 3, nová sezóna pro Diablo IV a další

Jak Geoff slíbil, tak i dodal. Na úvodní prezentaci Gamescomu jsme viděli převážně novinky, které si zahrajeme v nejbližších měsících. Pár překvapení se ale přeci jen našlo.

Starfield Na úvod po hudebním číslu přišel na pódium Todd Howard a uvedl nový hraný trailer pro Starfield, který můžete hrát už příští týden, pokud máte dražší edici. K obsahu není potřeba nic dodávat. Vydání je blízko a hráči očividně spoustu věcí budou muset objevit na vlastní pěst.

Little Nightmares III Velmi příjemným překvapením je oznámení pokračování hororové plošinovky Little Nightmares. Vedle nových hlavních hrdinů je velkou novinkou online kooperace pro dva hráče. Ani tentokrát ale nepřijdete o možnost hrát sólo. Roli vašeho společníka převezme umělá inteligence. V hlavních rolích jsou Low a Alone, ztracené děti, které se snaží uniknout ze světa Spiral, v němž každý stín může skrývat hrozbu. Na cestě si budou pomáhat svými unikátními předměty, které využijí hlavně při překonávaní překážek a řešení hlavolamů. Low dostane do vínku luk, zatímco Alone bude mít neustále při sobě hasák. Ani tentokrát se ale nevyhneme utíkání před hrůznými zrůdnostmi. Vydání se chystá na příští rok pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS. Vedle toho si tvůrci připravili také podcast The Sounds of Nightmares rozšiřující příběh značky, jehož první dvě epizody už nyní najdete na streamovacích službách.

Black Myth Wukong S pořádnou porcí nových záběrů přímo z hraní přišlo studio Game Science. Black Myth Wukong je často označovaný jako souls-like hra nové generace a musíme uznat, že alespoň na pohled vypadá velmi dobře. Ani při pohledu na souboje se ale nemá za co stydět. Wukong bude svoji hůl moci využívat různými způsoby. Mimo jiné s ní umí i odrážet projektily nepřátel. V této chvíli nám připomenul mechaniku blokování z Wo Long: Fallen Dynasty. Wukong jí ale nejspíš každý útok nevyblokuje. V ostatních případech se musí spoléhat na úskoky všeho druhu. Bohužel zatím stále nevíme, kdy bychom se měli dočkat vydání a oznámená je zatím jen PC verze. V průběhu následujícího týdne se ale určitě začne objevovat více dojmů z hraní, protože vývojáři si připravili hratelnou ukázku pro návštěvníky Gamecomu.

Killing Floor 3 Fanoušci brutálního pobíjení zombíků v kooperaci jsou určitě nadšení. Mezi oznámeními se totiž objevil i nový díl akce Killing Floor. Po 7 letech od vydání druhého dílu se tedy vydáme na další krvavou výpravu. Ve vývoji jsou verze pro PC, PlayStation 5 i Xbox Series S|X. Pokračování poběží na Unreal Enginu 5 a opět je v plánu po vydání pokračovat v tvorbě placených i neplacených přídavků. Nová bitva začíná v roce 2091, tedy 70 let po událostech předchozího dílu. Megakorporace Horzine vypustila do světa ultimátní armádu složenou z monster, kterým se říká Zedové. Skupina Nightfall ale hodlá povstat a vydává se na odpor. Do akce se budete moci pustit ve skupině čítající 6 hráčů.

Age of Empires IV Není to zase tak dávno, co na konzole Xboxu dorazila upravená verze legendární strategie Age of Empires II. Nyní už si na Xboxu One a Xboxu Series S|X můžete zahrát i čtvrtý díl. S novým trailerem rovnou tato verze vyšla a na první pohled to není jen prostý port hry z PC. Ovládání je přizpůsobené ovládači a díky novým funkcím bude správa vašich poddaných o něco jednodušší.

Crimson Desert Jihokorejské studio Pearl Abyss, které můžete znát jako autory Black Desert, svoje nové RPG poprvé ukázalo už před třemi lety. Na ONL jsme viděli záběry přímo z hraní Crimson Desert a fanoušci žánru se mají na co těšit. Ukázka vypadá parádně. I když se odehrává ve stejném univerzu jako Black Desert, tak tohle není MMO. Místo toho si prožijeme singleplayerový příběh Kliffa, který v traileru prošetřuje záhady v regionu Hernand. Crimson Desert vzniká na enginu BlackSpace nové generace, díky kterému mají vypadat realisticky jak postavy, tak i prostředí. Datum vydání jsme se ani tentokrát nedozvěděli, ale Pearl Abyss se prý snaží, aby jejich novinka vyšla současně na PC i konzole.

Payday 3 Spolupráce se slavnými osobnostmi dnes už nejsou ve hrách nic neobvyklého. V případě Payday 3 se ke slovu dostal rapper ICE-T. Sám si střihne roli kontraktora jménem Mac, který hráčům představuje cíle mise 99 Boxes. V ní se pokusíme v tichosti dostat do vysoce zabezpečeného skladiště kontejnerů. Sami se do akce budete moci pustit už 21. září, kdy nové Payday vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Assassin's Creed Mirage Podobný případ jako Starfield. Vydání je sice trochu dál, ale nový trailer je tady jen jako připomínka, že je tahle novinka na cestě. Záběry nám dávají nahlédnout na různé části metropole. Pokud byste chtěli mít zážitek o něco autentičtější, tak v Mirage nebude chybět kompletní arabský dabing.

Tekken 8 Tekken 8 je jedna z těch her, o kterých sice víme dost, ale stále má očividně ještě co odhalovat. Nový trailer toho přinesl spoustu. Tím nejdůležitějším ale je, že vydání je naplánované na 26. ledna pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. S vydáním bude soupiska bojovníků čítat 32 postav a nebudou mezi nimi chybět ani legendy jako je Kuma nebo Yoshimitsu. I tentokrát bude součástí hry i příběhový mód, který odvypráví další kapitolu děje rodiny Mišimů. Vedle toho ale přibyde novinka - Arcade Quest. Skrz něj chtějí tvůrci hráče vsadit do role hráče klasických arkád. V současnosti už něco takového nebývá zvykem, a tak vývojáři chtějí zážitek z hraní na automatech zprostředkovat alespoň takhle.

Call of Duty: Modern Warfare III Po nemastném neslaném "gameplay" traileru z minulého týdne se Activision konečně vytasil s pořádnou ukázkou z hraní nového Call of Duty. Můžete se tak podívat na ukázku z jedné mise v kampani, která se nijak nevymyká oproti tomu, na co jsme zvyklí ze starších dílů. Opět ale padla zmínka o Open Combat misích, kde tentokrát bude mít hráč mnohem větší svobodu. Netýká se jen stylu postupu. Vybrat si můžete i vybavení a v těchto částích kampaně využijete i odměny za killstreaky.

Nightingale Survival multiplayerovka kombinující prvky fantasy a steampunku vychází v předběžném přístupu 22. února příštího roku. Původní plán vydání sice směřoval na letošní podzim, ale nakonec bylo potřeba více času na to, aby i tato verze vypadala podle představ tvůrců. V rámci traileru se poprvé objevily mechaniky jako plavání, spousta kosmetických prvků a nových postav. Také můžete zahlédnout záhadné věže Fae. Jejich funkci ale budete muset zjistit sami během hraní.

Granblue Fantasy Relink Série Granblue Fantasy si od své premiéry v roce 2014 vydobyla nemalou oblibu hlavně na asijských trzích. S novým trailerem víme, kdy se dočkáme dalšího dílu. Relink vyjde 1. února příštího roku na PC, PlayStation 4 a PlayStation 5. Původně měl vyjít ještě letos, ale jelikož od oznámení uplynulo přes 7 let, tak menší zpoždění už se dá vydržet bez problému.

Lords of the Fallen Vydání nového Lords of the Fallen také není úplně daleko. Vývojáři nás lákají další porcí záběrů z jejich temného fantasy světa. Díky tajemné lucerně bude náš temný křižák moci procházet mezi světem živých a mrtvých. Všechno má ale svoji daň.

Sonic Superstars Nový trailer pro další dobrodružství Sonica se zaměřil na hraní v multiplayeru. Celé dobrodružství si budete moci zahrát až ve čtyřech online i lokálně. Svoje postavičky si také ozdobíte různými kosmetickými doplňky. Můžete ale také soupeřit jeden proti druhému v Battle módu. Známe už i datum vydání. Jako by toho v říjnu už tak nebylo dost, k tomu všemu se na 17. října přidává i Sonic Superstars. Vedle toho se ke slovu dostal Sonic Frontiers, kterého už můžete nějaký ten pátek hrát. 28. září dostane finální update, který rozšíří příběh, přidá nové výzvy a nově si budete moci zahrát i za Tailse, Knucklese a Amy.

Expeditions: A MudRunner Game Tvůrci MudRunnera a SnowRunnera nás opět vezmou na výpravu, jejíž každodenní součástí je brodění se v bahně. Tentokrát ale místo převážení nákladů těžkou technikou budeme s vozidly různých druhů objevovat neprobádané krajiny. To znamená, že ani terén v nich nijak není přizpůsobený na jízdu. Jakožto člen výzkumné expedice se vydáte na průzkum různých částí divočiny. Svoje vozidla si postupně budete moci upravovat, aby se lépe vypořádala se zdejším prostředím. Vedle toho si postavíte a vylepšíte i svoji základnu, kde si do své výbavy můžete pořídit třeba i drony nebo skenery.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Vydání prvního a jediného rozšíření pro Cyberpunk 2077 už je také docela blízko. Plánované je na 26. září. Místo nového příběhu se ale tenhle trailer věnuje předělaným mechanikám z původní hry. O nich už jsme slyšeli před pár měsíci, ale teď se můžete podívat, jak bude v praxi vypadat střelba z vozidel, přepracovaný systém perků nebo nové, ještě silnější vlastnosti vašich vylepšení. Spousta těchto vylepšení přibyde i do základní hry v rámci bezplatného updatu 2.0. Stále ale není jasné, co všechno do tohoto výčtu spadá a co si naopak CD Projekt nechal jen pro Phantom Liberty. Je ale jasné, že to platí jen pro verze na PC, PS5 a XSX. Phanom Liberty překope některé ze základních systému Cyberpunku 2077. Novinky čekají i majitele základní verze

Mortal Kombat 1 Vedle Tekkena chce pozornost fanoušků bojovek opět zaujmout i nový Mortal Kombat. V novém traileru nechybí notná dávka brutality a odhalení dalších přírůstků do řad bojovníků a Kameo postav. Do rukou se nám dostane královna Sindel a generál Shao. Jako asistenta si pak můžeme povolat Motara a Shujinka. Stále platí, že vydání MK1 se chystá na 19. září.

Diablo IV - Season of Blood V rychlosti byla během prezentace oznámena druhá sezóna, která do Diabla IV přijde 17. října. Hlavním tématem Season of Blood budou upíři. Krvelačné potvory začaly řádit po Sanctuary. Někdo za touhle pohromou ale stojí a na nás je zjistit, koho je potřeba rozsekat na kousky tentokrát. To uděláme skrz novou questovou linku. V boji nám pomohou nové upírské schopnosti. Nějaké eso v rukávu se určitě bude hodit, protože si budete muset poradit s pěticí nových endgame bossů. Další sezóna přinese i několik menších vylepšení. Mezi ně patří třeba vylepšení inventáře pro správu drahokamů nebo přenášení vylepšení kapacity elixírů a obolu, bodů schopností a paragon bodů do nových sezón.