To nejlepší z konference Xboxu na GamesComu: xCloud, Dying Light 2 a další

Dying Light 2: Stay Human a plynulost pohybu Hned na úvod jsme se dočkali nového gameplay traileru z Dying Light 2: Stay Human, což je bezesporu jedna z nejočekávanějších her letošní vánoční sezóny. Nové záběry se zaměřují hlavně na Aidenovy pohyby během parkouru a bojových sekvencí. Vývojáři v traileru uvádí, že tentokrát bude k dispozici dvakrát více pohybů než v prvním díle. Aiden si toho díky svým schopnostem může dovolit více než obyčejný člověk. To je ostatně vidět přímo ve videu, kde to vypadá, že ani pády z velké výšky mu nebudou dělat problém. Dying Light 2: Stay Human - co všechno víme o očekávané zombie akci

Aby pohyb byl ještě plynulejší a dostávání se na vrcholky obřích mrakodrapů netrvalo příliš dlouho, tak nebude ve vaší výbavě chybět lano s hákem a kapesní verze padáku jako z posledního dílu Legend of Zelda. Parkour bude mít také široké možnosti využití během boje. Vývojáři uvádějí, že v Dying Light 2 budeme bojovat s lidmi mnohem častěji než v jedničce. Je to prý z toho důvodu, že lidé už jsou po takové době od rozšíření viru otrkaní a více se pohybují venku. V noci, kdy vylézají zombíci ze svých skrýší už ale na ulicích neuvidíte téměř nikoho.

Microsoft Flight Simulator a nový World Update Pokud patříte mezi hráče Flight Simulatoru, jistě vám neuniklo, že Microsoft do hry přidává World Updaty, které vylepšují určité části světa. Už 7. září se můžete těšit na další. Tentokrát se detailnějšího zpracování dočkají Rakousko, Švýcarko a Německo. To ale není vše, co s tímto World Updatem přijde. Stále platí, že jakmile dorazí nový Top Gun do kin, tak Flight Simulator dostane nové DLC zdarma. Kormě toho se můžete očekávat také novou sérii letadel nazvanou Local Legends. Do ní budou patřit stroje, které jsou v zemi svého původu považovány za legendy. Prvním z nich je německé Ju 52. S tím ale ještě tvůrci Flight Simulatoru nekončí. Byly oznámeny hned dvě spolupráce. První se týká společnosti Volocopter. Do hry zamíří jejich stroj Volocity. Na závěr jsme se pak dozvěděli, že si hráči proti sobě budou moci pořádně zazávodit v rámci Reno Air Race. Tento přírůstek do hry přibyde během podzimu. V nejnovější aktualizaci Flight Simulatoru se vydáme do Skandinávie



Age of Empires IV a poznávání historie O novém díle strategie Age of Empires jsme si pro vás nedávno připravili obšírný souhrn informací ohledně toho, co od něj můžete čekat. Předpokládali jsme, že na dnešní prezentaci uvidíme odhalení detailů ohledně některého z národů. Vývojáři nás ale překvapili lekcí historie. Součástí hry budou videa Hands on Histories, která hráčům přiblíží historické reálie. Jako ukázku jsme viděli filmeček zaměřený na trébuchety. Takových videí prý bude v Age of Empires IV přes 100. Zpracováním nepůsobí vůbec špatně. Nemusely by ale dělat dobrotu, pokud se budou přehrávat přímo během hraní. V Age of Empires poprvé uslyšíte češtinu. Do bojů zasáhnou husité v čele s Janem Žižkou

Pokud vám tato menší novinka nestačí, tak nezapomeňte zítra večer sledovat Opening Night Live, která začíná ve 20:00 našeho času. Prý se Age of Empires IV má objevit na plátně i tam.

xCloud míří konečně na Xboxy Cloudové hraní od Microsoftu už běží na PC, mobilech i tabletech. Dokonce i na zařízeních se systémy od Applu se ho Microsoftu podařilo rozchodit a podle dojmů hráčů nefunguje vůbec špatně. Během vánoční sezóny se konečně dostane na konzole, a to jak na Xbox Series S|X, tak na Xbox One. To znamená, že i na starší generaci si budete moci zahrát hry, které vyšly exkluzivně na Series S|X. Nejvíce byl od hráčů v tomto ohledu zájem o Flight Simulator. xCloud bude i na Xboxu součástí předplatného Game Pass Ultimate. Xbox Cloud Gaming rozšiřuje své působení a zlepšuje datacentra

Pokud budete hrát na Series S|X skrz xCloud, tak ale neočekávejte tu nejvyšší kvalitu, kterou sama konzole zvládne. Microsoft prý cílí na 1080p při plynulých 60 snímcích za vteřinu. Při nativním hraní některých her ale Xbox Series S|X podporuje vyšší rozlišení či framerate, takže volba je jako obvykle na vás.

Wasteland 3 a válka šílených kultů Pokud jste se zatím nevydali do nehostinných krajin Colorada, které je hlavním místem dění ve třetím Wastelandu, tak máte výbornou šanci tuto chybu napravit. Obzvlášť pokud se řadíte mezi fanoušky RPG ze staré školy. Do hry totiž míří další velké DLC Cult of the Holy Detonation, které vás zavede do útrob Čejenské hory. Hvězdnou bránu tady ale nenajdete. Místo toho na vás čeká válka dvou šílených kultů, které mezi sebou válčí o nadvládu nad zdejší ničivou silou, kterou považují za svatou. Jako vždy je na vás a vašich rozhodnutích, jak to vlastně celé dopadne. Wastelands 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze

Vývojáři přirovnávají Cult of the Holy Detonation k dungeon crawler verzi Wastelandu. Čeká na vás spousta mechanik, které se v původní hře ani v jiném DLC zatím neobjevili. To platí hlavně pro soubojové sekvence. Do bitevní vřavy dvou kultů se budete moci pustit 5. října.

Forza Horizon 5 a úvodní závod Na závěr prezentace jsme se dočkali nové ukázky z připravovaného pokračování arkádových závodů Forza Horizon 5. Můžete se tak podívat, jak bude vypadat úvodní závod. Spolu s tím jsme se také dočkali odhalení vozidla, které bude na obalu hry - Ford Bronco Badlands. Vedle něj se pak ukáže Mercedes AMG ONE. Kromě samotné ukázky přišlo také jedno oznámení. Forza Horizon 5 vychází 5. listopadu a ve stejný den si budete moci pořídit i tematický ovladač. Na první pohled bychom sice neřekli, že patří zrovna k Forze, ale nadšence do pestrobarevných kombinací jistě potěší.