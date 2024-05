To nejlepší z květnového State of Play. God of War Ragnarök na PC, Concord, Astro Bot, Silent Hill 2 a další

Tentokrát nedošlo na žádné velké pecky. Pokud vám ovšem jde hlavně o akci či pořádný horor, na své si určitě přijdete i u těchto nadcházejících novinek.

Concord Novinka studia Firewalk se nám představila naleštěným CGI trailerem. Hned záhy ale přišel první pohled na záběry z hraní. Od první chvíle je naprosto jasné, že se autoři inspirují u akce Overwatch. I v Concordu se proti sobě postaví dva týmy o pěti hráčích složené z různých hrdinů, kteří disponují několika unikátními schopnostmi. Pokud vás ukázka zaujala, nebudete muset na vydání čekat dlouho. Na PC a PS5 se totiž Concord dostane 23. srpna. Je docela zvláštní, že i přes náturu hry nepůjde o free-to-play titul. Předobjednávky se spouštějí 6. června a spolu s nimi dostanete přístup do plánovaného beta testování. Oproti klasických arénovým střílečkám má tady být rozdílem to, že různá udělátka, která hrdinové používají v rámci svých schopností, nezmizí z prostředí s koncem kola. Některé věci zůstávají skrz celý zápas, takže dobře sehrané týmy budou moci plánovat víc dopředu. I když půjde hlavně o akci, tak i na příběh se myslí. Každý týden po zapnutí hry dostanete nový filmeček, který odhalí zase něco nového, nebo přiblíží osud některé z již představených postav. S vydáním Concord nabídne 16 hratelných postav, přičemž tento počet se bude v průběhu následujících měsíců rozšiřovat. To ostatně platí i pro mapy či herní módy.

God of War Ragnarök na PC Po necelých dvou letech došlo i na zakončení Kratovy severské ságy. 19. září rozpoutá Ragnarök i na PC a již tradičně si na novou platformu přinese potřebné vychytávky. Bude podporovat hraní na širokoúhlých monitorech a umožní vám využít technologie, jako je DLSS, XeSS, nebo FSR, pokud na to máte tu správnou grafickou kartu. Zároveň si při hraní také můžete odemknout framerate. Na to, abyste toho využili maximálně, bude samozřejmě potřeba silný stroj. Konkrétní požadavky na hardware se dozvíme později. Port má na svědomí tým z Jetpack Interactive, který má za sebou velmi podařený první díl. S technickým stavem Ragnaröku to tedy vypadá slibně. Sony by si vydání takového titulu, jako je God of War, určitě nechtělo znepříjemnit problémy, se kterými se potýkalo na PC například Last of Us. Ve hře mimochodem PC hráči najdou rovnou i rogue-lite rozšíření Valhalla, které bezplatně vyšlo až několik měsíců po vydání verze pro PlayStation.

Dynasty Warriors: Origins Série Dynasty Warriors na našem trhu rozhodně nemá takovou tradici, jako na asijských trzích. Neznalcům bude stačit, když si pod tímto názvem představí mlátičku na velkých bitevních polích proti hordám nepřátel, která v sobě kombinuje strategické prvky s taktizováním vlastní armády. Nový přírůstek do série uvidíme někdy v roce 2025. Stejně jako předchozí díly série, je i Origins zasazené do Číny v období Tří království. Zásadním rozdílem ale je, že tentokrát hlavní role neobsadí jen reálné historické postavy. Protagonistou bude úplný nováček, kterého hra prezentuje jako bezejmenného hrdinu. I přes to se ale budeme zabývat převážně historickými bitvami, které utvářeli Čínu v průběhu věků. Díky současným technologiím budou celé bitvy působit zase o něco velkolepějším dojmem, ale z traileru to nevypadá, že by nepřátelé byli něco víc než nemyslící hordy, které jen běží směrem k vám, jakmile vás spatří.

Infinity Nikki O sérii Nikki jste dost možná nikdy neslyšeli a musím se přiznat, že je to i můj případ. Je to každopádně značka s 12letou tradicí, která se postupně rozrostla z oblékacích her s princeznami do něčeho většího, jak můžeme vidět v traileru pro nový díl. Poprvé se tento specifický žánr spojuje s otevřeným světem, a i když tato kombinace působí nesourodě, z ukázky nepůsobí vůbec špatně. Nikki opět bude z velké části o módě. Její oblečení ale nebude ale sloužit jen k úpravám vzhledu. Šaty jí propůjčí různé schopnosti. Mohli jsme vidět například vznášení a dojde třeba i na klouzání ve vzduchu nebo očišťovací schopnost, se kterou může ze zvířátek odstranit temnou energii. Další šaty jí zase udělají maličkou jako panenku. V těchto chvílích se hlavní role chopí její kočičí mazlíček. Vydání se chystá na příští rok, už ve třetím čtvrtletí toho letošního by ale mělo proběhnout testování. Kromě dobrodružství budeme moci ve světě Miraland do sytosti relaxovat. Není problém zajít na ryby nebo chytat hmyz.

Ballad of Antara Slušným překvapením je nové akční RPG od studia Tipsworks, která navíc bude free-to-play, což u tohoto žánru není zrovna obvyklé. Podíváme se do dvou variant jednoho otevřeného světa. V jednom žijí lidé běžným způsobem, v tom druhém se dějí velmi zvláštní podivnosti. Tento Para svět ukrývá základní životní esenci světa, kterou tady kdosi uvěznil. V průběhu hraní máme navštívit několik různých lokací, přičemž každá z nich bude mít ony dvě varianty. Hratelných postav bude hned několik. Každá má vlastní styl a speciální schopnosti. Je tedy docela možné, že jejich získávání bude fungovat ve stylu Genshin Impact a dalších podobných gacha záležitostí. Zároveň bude Ballad of Antara podporovat hraní v multiplayeru až pro 3 hráče. Na pohled ukázka každopádně vypadá moc hezky a nalákala mě na to, abych si ji při vydání minimálně na chvíli vyzkoušel. Ještě chvíli si na ni počkáme, protože svoji premiéru chystá až na příští rok s tím, že jsou plánované i beta testy, ale o jejich konání také nevíme nic konkrétního.

Skydance's Behemoth Záležitostí pro virtuální realitu nebylo na této State of Play mnoho. Studio Skydance představilo svoji středověkou fantasy řežbu Behemoth. Za sebou mají povedené The Walking Dead: Saints & Sinners, takže s VR jim to docela jde. Tentokrát nás ale místo příběhu plného nemrtvých vezmou do promrzlých krajin, kde za zasněženými kopečky číhá cosi obrovského. Podíváme se do zapovězené země, kde ani náhodou nejsme vítáni. Cokoliv, co zahlédnete, se vás stoprocentně pokusí zabít. Proto je na místě mít neustále v ruce meč a na ruce připravený přitahovací hák, který bude v hratelnosti hrát důležitou roli. Využijete ho jak v soubojích, tak při řešení prostorových hádanek. Kdysi v tomto kraji existovalo prosperující království. Vše se ale změnilo s příchodem pradávného prokletí. To se dostane i do krve hlavního hrdiny. Z nějakého důvodu mu ale místo negativních efektů propůjčuje nadpřirozenou sílu. Věčně to takhle ale nebude, takže nastává závod s časem, aby se k Behemothovi dostal dřív, než ho prokletí úplně pohltí. Jak to s ním dopadne, se dozvíme koncem roku 2024.

Alien: Rogue Incursion Koncem letošního roku se také budeme moci pustit do nového Aliena ve virtuální realitě. Ten vzniká ve studiu Survivos a pohání ho Unreal Engine 5. Podíváme se na základnu na planetě Purdan, na kterou se k našemu neštěstí dostal vetřelec. Bohužel nemůžeme jen tak utéct, protože povrch planety není obyvatelný. Díky dynamickému chování vašeho nepřítele mají nastávat opravdu neočekávané situace, které nedokáží dohadovat ani sami vývojáři. Xenomorph nám půjde po krku neustále. Alespoň trochu se budeme moci bránit pulzní puškou, ale určitě bude lepší plížit se po základně s radarem v ruce a doufat, že se k vám tlama z neskutečně ostrýma zubama nepřiblíží moc blízko.

Marvel Rivals Tady není moc co rozepisovat. O připravované týmové akci se superhrdiny a záporáky od Marvelu víme spoustu věcí z březnového oznámení. Navíc už proběhlo i testování, takže na internetu najdete hromadu různých záběrů. Z dnešního oznámení je tak nejdůležitější to, že se s testováním začne v průběhu července také na pátém PlayStationu. Navíc jsme mohli vidět dvojici nových hratelných postav - Venoma a Adama Warlocka.

Where Winds Meet Další nadějně vypadající asijské RPG, které nás zavede do historické Číny. Tentokrát ta historie ale nebude tak úplně odpovídat realitě. Svět Where Winds Meet spadá do kategorie Wuxia, což by se dalo zjednodušeně popsat jako kombinace tradičního umění boje a nadpřirozena, díky čemuž bude moci vaše postava během bojů vystřihávat opravdu parádní kousky. To ostatně můžete vidět už v prvním traileru. I tentokrát budeme mít k prozkoumání celý otevřený svět, ve kterém se budeme učit všemožné nové Wuxia umění a techniky. Příběh nám pak poodhalí část čínské historie známou jako Pět dynastií a Deset království. V tomhle případě ale tvůrci zatím nenaznačují, kdy bychom příchod jejich novinky měli očekávat.

Until Dawn Ani v tomto případě není potřeba dlouhé rozepisování. O vylepšené verzi hororu Until Dawn, který původně vyšel na PlayStation 4 v roce 2015, jsme se dozvěděli už na lednové prezentaci State of Play. Nyní jsme se dočkali jen potvrzení, že na PlayStation 5 a PC dorazí letos na podzim.

Path of Exile 2 Dlouho odkládaná diablovka má namířeno i na konzole. Na PlayStationu 5 bude mít premiéru koncem letošního roku, kdy má odstartovat předběžný přístup. Z ukázky to vypadá na parádní temnou řežbu. Jak už ale víme z prvního dílu, hraní bude zatraceně náročné a po poskládání účinného buildy se bez snahy a dobrého plánování rozhodně neobejdete. Skvělou zprávou každopádně je, že Path of Exile 2 bude podporovat hraní v kooperaci na jedné konzoli. Svoji postavu si pak budeme moci bez omezení přenášet mezi platformami. Platforma nebude překážkou ani v případě, že by chtěl hrát PCčkář společně s konzolistou. Tento přístup by měl být v dnešní době už standardem a jsme rádi, že to platí pro čím dál větší množství her.

Silent Hill 2 Dojmy z předchozí ukázky předělaného Silent Hillu byly docela rozpačité. I když toporné pohyby hlavního hrdiny stále nevypadají tak čistě, jak bych si přál, rozhodně si z nové ukázky odnáším lepší pocity. Atmosféra je správně hutná, což platí hned při příchodu do města zahaleného mlhou. Pokud by vás ukázka ze State of Play neuspokojila, můžete zkouknout další porci nových záběrů, které představilo přímo Konami na nové Silent Hill Transmission. Když odhlédneme od toho, že byla ke hře představena spousta druhů merche (včetně Jamesovy bundy, která vypadá skvěle) jsme se hlavně dozvěděli datum vydání. Remake Silent Hillu 2 vyjde na PC a PlayStation 5 8. října letošního roku. Nebylo by to ale Konami, kdyby si zase nepřipravilo nějakou kulišárnu. Když si předobjednáte digitální Deluxe edici, můžete hrát s dvoudenním předstihem. Tato praktika se u her objevuje stále častěji, ale sám rozhodně jejím fanouškem nejsem.

Monster Hunter Wilds Na příští rok se po letech chystá další velký přírůstek do série Monster Hunter, ze kterého jsme dostali první pořádnou ukázku z hraní. Hned z první mě zaujal nový člen loveckého týmu. Tahle ještěří slepice, na které budou lovci během výprav jezdit, se jmenuje Seikret. Kromě toho, že poskytne více prostor k manévrování při boji s monstrem, zvládá také automatickou navigaci při cestování a můžete z jeho hřbetu i střílet, pokud na to máte správnou zbraň. O příběhu jako takovém toho zatím moc nevíme. Bude se ale odehrávat ve Forbidden Lands, ve kterých existuje funkční ekosystém. Monstra, která v jeho regionech žijí, mezi sebou budou více interagovat. Jejich chování pak bude tentokrát ovlivňovat i proměnlivé počasí. Každý druh má specifické vzorce chování, takže při lovu musíte postupovat s rozmyslem. I tentokrát svého lovce můžete vybavit jedním ze 14 druhů zbraní, přičemž do arzenálu úderů každé z nich přibyde řada nových akcí. V akci bychom se pak měli lépe trefovat do slabých míst potvor díky novému režimu zaměřování. Pokud máte něco nahráno v Monster Hunter World, budete si moci přenést uloženou pozici do Wilds a získáte za to pár drobných odměn.