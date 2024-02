To nejlepší z lednového State of Play. Nový Silent Hill zdarma, Death Stranding 2, Metro VR a další

První prezentace PlayStation pro letošní rok byla poklidnější v ohledu nečekaných oznámení. Nicméně tituly jako Death Stranding 2 nebo nový Silent Hill si určitě nechcete nechat ujít.

Stellar Blade Jednou z velkých exkluzivit PlayStationu pro letošní rok je akční rubačka Stellar Blade, která se zevrubně předvedla v delší ukázce. V ní jsme se dozvěděli něco málo o základních mechanikách hry i fungování tohoto světa. Lidé byli nuceni opustit Zemi a momentálně sídlí na vzdálené kolonii, protože planetu ovládli zrůdy zvané Naytiba. My se do nebezpečných pustin vydáme v roli Eve, která má za úkol najít zdroj této pohromy. I přes to, že je Země nebezpečným místem, stále na ni přežívá spousta lidí. Během hledání příčiny narazíte na celé kolonie. Ne každý vás ale bude vítat s otevřenou náručí. Pro někoho je Eve andělem, která je přišel zachránit. Na druhou stranu se ale najdou i takoví, kteří se s vámi odmítají bavit a dávají vám jejich situaci za vinu. K ruce nám ale vždy budou Adam a Lily, členové posádky, kteří vám pomohou hlavně s vylepšováním vaší výbavy a prozkoumáváním světa. Zatím na pohled Stellar Blade vypadá velmi podobně jako hry ze série Nier s ještě větší porcí akrobacie. Jak nám tato akce sedne do rukou, zjistíme 26. dubna, kdy hra vychází na PS5.

Silent Hill: The Short Message Ukázka z tohoto hororu z pohledu první osoby byla příjemným překvapením vzhledem k tomu, že jsme toto jméno neslyšeli od roku 2022. Fanoušky ale určitě ještě víc nadchl závěr samotného traileru, kdy se ukázalo, že The Short Message bude zdarma a zahrát si ji může každý už dnes. Tedy pokud má do pátý PlayStation. Tenhle krátký zážitek začínal jako experiment. To je také jeden z důvodů, proč ho Konami vydává zdarma. Chtějí, aby si ho vyzkoušelo co nejvíc hráčů, kteří jim následně mohou poskytnou cennou zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že do série Silent Hill chtěli zakomponovat problémy současné doby, tak důležitou roli v příběhu hraje mobilní telefon hlavní protagonistky. Společně s ní se podíváme do její spirály úzkostí.

Silent Hill 2 Kromě The Short Message také došlo na ukázku z hraní kompletní předělávky druhého dílu série Silent Hill, na kterou se čeká už nějaký pátek. Čekání ale potrvá i nadále, protože na konci traileru jsme neviděli ani plánovaný rok vydání. Vůbec se ale nebudeme zlobit, pokud si s ním autoři dají na čas. Z prvotní ukázky totiž zrovna nadšení nejsme. Nechceme remake hned z první shazovat, ale stačil pohled na animace pohybu hlavního hrdiny a je celkem jasné, že tady se kvalitám třeba takových předělávek Resident Evil 2 nebo 4 nepřibližujeme. Byla by opravdu škoda, pokud by tahle legenda nedostala zaslouženou péči. Proto nám ani tolik nevadí, že stále neznáme datum vydání. Stále platí, že lepší hru odložit a vydat v parádní podobě, než to uspěchat a mezi hráče vypustit polotovar.

Judas Judas by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Loni se ukázal v prvním naleštěném traileru, dnes jsme viděli prvních pár ukázek přímo z hraní. Jistě vás zaujme už jen tím, že ho mají na svědomí tvůrci výborné série Bioshock. Příběh Judas ale bude fungovat trochu jinak, než v jejich předchozí tvorbě. Namísto toho, aby bylo vše nalajnované, se bude děj větvit skrz rozhodování hráče. Není tedy předem dané, kdo je a není váš spojenec. Vše se odehraje ve městě Mayflower, jehož občané jsou naučeni špehovat jeden druhého a trestat se navzájem i za ten nejmenší přešlap. Je tedy potřeba nečnívat z řady. Pokud se budete chovat neobvykle, nemusí se to líbit robotickým vůdcům, kteří mají pod palcem celou vládu, byznys, umění... zkrátka každou část místní společnosti. Bohužel ale zatím nevíme, kdy sem budeme moci nakouknout.

Metro Awakening VR Spekulace se v tomto případě nepletly, v průběhu letošního roku opravdu dostaneme hru ze série Metro určenou pro virtuální realitu. Je to zcela nový příběh, který se v předchozích herních adaptacích neobjevil. Odehrává se ještě před událostmi Metra 2033. Konkrétně se podíváme do roku 2028. Nemusíte se bát, že by doposud neodvyprávěná kapitola nezapadala do zbytku série. Napsal ji totiž sám Gluchovskij, autor předlohy. V hlavní roli je lékař Serdar hledající v temných tunelech moskevského metra svoji ženu. Vývojáři se chtějí držet stylu hratelnosti, který známe z klasických Metro her. To můžete vidět už z ukázky, kdy to bude spíše o pomalejším postupu. Nic nám ale nejspíš nebude bránit v tom, abychom na to šli trochu akčněji. Zároveň se neobejdete bez filtrů do plynové masky a nábojů také jistě nebude zrovna moc.

Rise of the Ronin Další hrou, která se (alespoň prozatím) 22. března podívá jen na PlayStation 5, je Rise of the Ronin od studia Team Ninja. V ní si zahrajeme za ronina během doby, kdy je éra samurajů téměř u svého konce a Japonsko se začíná více otevírat okolnímu světu. S tím ale přicházejí nemalé problémy, do kterých se náš osamělý bojovník připlete. Na rozdíl od předchozích her tohoto studia je pohyb tentokrát mnohem svobodnější. Je to díky přitahovacímu háku a jeho praktickému kluzáku. Hák bude moci každopádně použít i během soubojů, kdy nepřítele přitáhne k sobě nebo naopak přitáhne sebe na jeho míst. V akci pak vedle toho využijeme tradiční japonské chladné zbraně i různé pušky, kterých má být tentokrát opravdu hodně. Hlavní hrdina se dá dohromady s obchodníkem, který dokáže sehnat snad i kanón. Určitě si ale vystačíme i s katanou, protože souboje jeden na jednoho vypadají v pohybu opravu pěkně.

Until Dawn Tohle tajemství se Sony nepodařilo uhlídat. O nové verzi hororu Until Dawn jsme se dozvěděli už minulý týden z neoficiálních zdrojů. Nyní alespoň máme víc detailů. Půjde o kompletní předělávku v Unreal Enginu 5, která ještě letos vyjde na PS5 a PC. Nepracuje na ní ale studio Supermassive Games. Předělávky se chopil tým z Ballistic Moon. Příběh a jeho větvení je zachované dle originálu, ale neodpustili si pár momentů rozšířit. Narazíte i na další novinky. Tomu pomáhá nahrazení statických kamer klasickou kamerou z pohledu třetí osoby. Scény tak budete moci více prozkoumávat a můžete se tak dostat k novým interakcím či sběratelským předmětům. Stejně jako grafika jsou kompletně předělané také zvuky včetně soundtracku, který složil Mark Korven.