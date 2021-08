To nejlepší z Opening Night Live 2021. Saints Row, Halo Infinite, Outlast Trials a další

Podíváme se v něm do fiktivního města Santo Ileso v Americe, jehož podsvětí má pod kontrolou trojice gangů. Vy jim hodláte vlézt do zelí a stát se zdejším vládcem kriminální sféry. K tomu budete mít rovnou celý tým. Příběh si budete moci projít celý rovnou v kooperaci. Do ovládnutí podsvětí se budete moci pustit 22. února na PC, Xboxu One, Xboxu Series S|X, PlayStationu 4 a PlayStationu 5.

Vžijete se do role zbrusu nového hrdiny či hrdinky, která byla vytvořena exkluzivně pro potřeby hry. Vývojáři jí říkají The Hunter. Společně se spoustou známých tváří z komiksů se budete snažit zastavit matku démonů Lilith, kterou probudila stará známá Hydra.

Už je to pár měsíců od doby, co uniklo pár rozpracovaných projektů vydavatelství 2K Games. Tahovka z marvelovského vesmíru, o které také byla řeč, ponese název Midnight Suns a opravdu na ní dělá studio Firaxis, které má za sebou sérii XCOM.

Oznámení nového Outlastu následovala dlouhá doba ticha. Dnes jsme se ale dozvěděli pár zajímavých informací a konečně se také můžete podívat na pořádný trailer. Vrátíme se do doby studené války, kdy se společně s dalšími lidmi zapojíme do experimentů společnosti Murkoff Corporation.

Na Opening Night Live se objevily další desítky her. Většinou to ale bylo jen o představení traileru, ze kterých toho zase tolik zásadního nevzešlo.

První z nich je nová ukázka z Call of Duty: Vanguard. Poprvé se představila kampaň. Konkrétně můžete vidět část ze Stalingradu, kde se Polina, jedna z hlavních postav, musí vypořádat s náhlým útokem. Na pohled vypadá Vanguard výborně.

Následně byla oznámena roguelike indie záležitost Cult of the Lamb, ve které se stanete démonickou ovcí. Kromě pobíjení nepřátel bude vašim úkolem také střádání nových členů do vašeho kultu. Čím víc jich bude, tím větší je i síla vašeho ovčího já.

Příští rok přijde vydání rubačky Midnight Fight Express, na které pracuje jediný vývojář. Když už jsme u rubaček, můžeme navázat Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, do kterého byla oznámena jako hratelná postava April.

Odhalení nulté sezóny se dočkala free-to-play střílečka Splitgate, která kombinuje rychlou akci arénových FPS s hrátkami s portály. Nedávný betatest byl pro tvůrce obří úspěch, takže od spuštění do plného provozu mají velká očekávání. Nultá sezóna začala už dnes.

Se svojí troškou přispěl také Ubisoft. Nedávno proběhla uzavřená beta jeho Riders Republic. Společně s novým trailerem oznámil, že se její brány otevírají všem až do 28. srpna. Stále tedy máte pár dní na to, abyste vyzkoušeli tuto adrenalinovou jízdu. Chvíli poté přišla řada na nový příběhový trailer Far Cry 6. V něm se dozvídáme, že Anton Castillo hodlá udělat z Jary ráj díky Viviru, což je účinný lék na rakovinu. Pro jeho získávání ale využívá nucených prací a dalších prostředků, které se nelíbí okolnímu světu.

V rychlosti byl představen nový fotbálek jménem UFL, který má přinést mezi hry tohoto žánru svěží vítr. Více se o něm prý dozvíme v dohledné době. Stejně tak rychle se na plátně mihnuli i Fall Guys s odhalením spolupráce s Disney. Zanedlouho si budete svojí fazolovou postavičku obléknout ve stylu postav z Knihy džunglí.

Došlo také na jednu velkou exkluzivitu pro PlayStation. Guerrilla Games oznámilo, že Horizon: Forbidden West nestihne letošní rok a datum vydání je stanoveno na 18. února 2022. Spolu s tím byl rovnou vydán patch pro první díl, díky kterému hra na PlayStationu 5 poběží v 60 FPS.

Ve stejné době vyjde také očekávaná bojovka Sifu. Spolu s novým trailerem bylo odhaleno i datum vydání, které spadá na 22. února příštího roku. Později na jaře by pak konečně mělo přijít na scénu Lego Star Wars: The Skywalker Saga, o kterém jsme od minulého roku neslyšeli. Na jaře si budete moci projít v jedné hře příběh ze všech devíti filmů.

Pokud jsou tato data pro vás až moc daleko, tak tady máme pár věcí, které jsou už za rohem. Mezi nimi je začátek předběžného přístupu upírského Vampire the Masquerade: Bloodhunt, který započne 7. září. Jurassic World Evolution 2 pak také přišel s datem vydání a prvním gameplay trailerem. Do stavění svého dinosauřího parku se budete moci pustit 9. listopadu.

Jako blesk z čistého nebe přišlo oznámení Park Beyond, ve kterém si postavíte vlastní zábavní park. Meze fantazii se tady klást rozhodně nebudou. Pracuje na něm studio, které má za sebou úspěšnou sérii Tropico. Vydání má přijít v příštím roce na PC a nových konzolích.

Včera jsme od Age of Empires IV dostali historickou lekci, dnes to byla další ukázka přímo z hraní. Bylo představeno pár dalších detailů ohledně Svaté říše římské a kampaní týkajících se stoleté války a vzestupu Moskvy.

Na závěr tady máme novou várku obsahu pro hráče Valheimu v rámci rozšíření Hearth & Home. Jak již jeho název napovídá, tak si na své přijdou hlavně ti z vás, kteří si rádi upravují svůj příbytek do posledního detailu.

