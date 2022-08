To nejlepší z Opening Night Live 2022: Duna, Hogwarts Legacy, Outlast, Dead Island 2 a další

Úvodní večer GamesComu máme za sebou. Co všechno přinesl?

Dune: Awakening Funcom na svoji survival adaptaci Duny lákal už v minulosti. Až na této prezentaci jsme se ale dočkali pořádného představení. Awakening bude nejenom o přežití, ale zároveň spadá i do žánru MMO. Na Arrakisu tak budeme soupeřit o koření s tisícovkami hráčů. Z počátku je ale nejdůležitější přežití. Písečné bouře jsou na denním pořádku, a tak se neobejdete bez bezpečného úkrytu. Postupně se vypracujete ve zdejší komunitě. Kontrola nad kořením znamená všechno. Je to nejen nejcennější věc pro obchodování, ale jeho konzumace propůjčí vaší postavě nejrůznější schopnosti.

The Callisto Protocol Callisto Protocol je velmi očekávanou hrou, která k nám dorazí 2. prosince. Ještě před vydáním jsme se dočkali další ukázky z hraní. Ta nám opět připomněla, že tahle hra se nebude nijak držet zkrátka co se brutality týče. Protagonista hry nám předvedl své telekinetické schopnosti a ukázal, že se umí s mutanty porvat i bez nich. Důležitou novinkou, kterou můžete vidět v ukázce je průběžná evoluce mutantů. Pokud se vám některého z nich nepodaří zabít dost rychle, začne se vyvíjet přímo před vašima očima a poslat ho na věčnost tak bude ještě o něco náročnější.

The Lords of the Fallen O restart se pokouší temná RPG série Lords of the Fallen. Už od prvního pohledu si bere inspiraci z Dark Souls a podobných hardcore RPG. U prvních dílů to nestačilo, ale vývojáři s tím nehodlají skončit. Zatím jsme ale přímo ze hry neviděli ani vteřinu záběrů. Můžete se alespoň podívat na naleštěný trailer. Svět The Lords of the Fallen má být 5x větší než první díl. Démonický bůh Adyr byl sice poražen, ale chystá se jeho vzkříšení. Abyste tomu zabránili, procestujete v roli temného křižáka říše živých i mrtvých. Při tvorbě postavy bude na výběr z 9 tříd, ale v průběhu hraní se bez ohledu na vaši volbu budete moci ubírat jakýmkoliv herním stylem.

Hogwarts Legacy Čarodějnické RPG ze světa Harryho Pottera bylo velkým lákadlem této prezentace, ale nakonec se na plátně objevilo jen na chvíli. V krátkém traileru se ukázaly další střípky z prostřihových filmečků a pár vteřin zbylo i na souboje s hůlkami v ruce. Z traileru je jasné, že se náš hlavní představitel či představitelka bude zajímat o černou magii a její praktikování. Potvrdil se také únik ohledně předobjednávek. S ní dostanete exkluzivní balíček s kosmetickými doplňky, mounta a přístup do hry o 3 dny dříve. Nebudete tak muset čekat až do 10. února, kdy hra oficiálně vychází. Verze pro Switch se pak ještě o něco déle zdrží.

New Tales from Borderlands O vývoji další série příběhovky ze světa Borderlands víme už nějaký pátek. Vývoj nemá na starosti studio Telltale Games. Druhá série přešla přímo pod Gearbox, který má na svědomí celou hlavní značku. Čeká nás zbrusu nový příběh s neokoukanými protagonisty, ve kterém se zase jednou postavíme korporátním vládcům. Ana, Octavio a Fran si prožijí nejhorší den jejich života v metropoli Promethea. Shodou náhod se dostanou k možnosti zachránit svět před mimozemskou invazí. Před cílem je ale čeká dlouhá cesta, během které se budou muset vypořádat s nejedním otrapou, zabijáckým robotem nebo krvelačným monstrem. Celý příběh nového Borderlands vyjde najednou a nemusíme na něj čekat dlouho. Vydání se chystá 21. října.

Dying Light 2 - Bloody Ties Zombie akce Dying Light 2 vyšla na začátku roku, a i když trpěla nemalými problémy, vývojáři ji pomalu dali dohromady v rámci patchů a nyní přišel čas na první velké příběhové DLC. Aiden se v Bloody Ties zapojí do turnaje, skrz který může dosáhnout bohatství a slávy. Musí se ale dožít jeho finále. Během turnaje se také ukáže, že se nevědomky zapojil do spiknutí.

Under the Waves Možná jste zajásali, když se v traileru této hry ukázalo jméno studia Quantic Dream, které můžete znát jako autory příběhovek Detroit nebo Beyond: Two Souls. V případě Under the Waves ale působí hlavně jako vydavatel a na samotném vývoji pracuje Parallel Studio. Nicméně i jejich další hra je silně zaměřena na vyprávění příběhu. Zavede nás do hlubin Severního moře v 70. letech minulého století. Vývojáři si minulost poupravili, aby jim seděla do jejich konceptu o ztrátách potápěče Stana, které mu změnily život. Dobrovolně se uchýlil k samotě v mořských hlubinách, ale nepočítal s tím, že se kolem něj začnou dít podivné věci. Stále se ale může rozhodnout, jestli zbytek života stráví pod vodou nebo zase vyplave na povrch.

Return to Monkey Island Krátce se připomněla také adventura Return to Monkey Island. Stan nám odhalil datum vydání. Na další dobrodružství Guybrushe Threepwooda se budeme moci vydat už 19. září. Ani v tomhle případě nechybí bonus za předobjednávku, se kterou do svého inventáře získáte koňskou zbroj zdarma. Sice vám k ničemu není, ve hře se nedá nijak použít a bude jen zabírat místo v inventáři, ale věci zdarma se neodmítají.

Lies of P Korejské studio NEOWIZ přišlo s vlastní variací souls-like žánru a kombinuje ji s příběhem o Pinocchiovi. Ukázalo se hned několik minut záběrů přímo ze hry a musíme říct, že Lies of P se zařadilo mezi naše očekávané kousky. V industriálním městě Krat se budeme snažit najít Geppetta, který je naším stvořitelem. Cesta za Geppettem je ale nelehká. Město má dobu své největší slávy už dávno za sebou a jeho ulice jsou nebezpečnější než kdy předtím. Musíte se vypořádat s bossy v soubojích, za které by se nemusel stydět kdejaký díl ze Souls série. Bohužel zatím stále neznáme datum vydání, ale bylo potvrzeno, že Lies of P budou hned v den vydání k dispozici v Xbox Game Passu.

The Expanse: A Telltale Series I když to se studiem Telltale Games jednu chvíli vypadalo velmi špatně, nakonec se mu podařilo udržet naživu a momentálně pracuje na několika projektech. Tentokrát nám ukázali první záběry z jejich připravované adaptace seriálu The Expanse. Nemůžeme říct, že by nás ukázka nějak okouzlila. Zejména obličeje postav vypadají, jako by pocházely z nejstarších epizodických adventur tohoto studia.

Where Winds Meet Studio Everstone Games také představilo svoji novinku a rozhodně vypadá jako jedna z těch nejzajímavějších. Where Winds Meet nás zavede do středověké Číny, kde nás čekají epické souboje ve stylu her jako Sekiro nebo Ghost of Tsushima. Nebudou chybět nadlidské schopnosti. Sami můžete vidět, jak hlavní hrdina běží po vodě a ve vzduchu také vydrží až podezřele dlouho. Bohužel o Where Winds Meet zatím nemáme více konkrétních informací, ale detaily by se měly objevit v průběhu Gamescomu. Zatím je potvrzena jen PC verze hry a ohledně data vydání také nepadlo ani slovo.

Park Beyond Budování vlastního zábavního parku jsme si mohli vyzkoušet v různých tycoonech už několikrát. Tentokrát se o vlastní variaci tohoto konceptu pokouší studio Limbic Entertainment ve spolupráci s Bandai Namco. O vývoji Park Beyond už jsme věděli z dřívějších prezentací a s dnešním trailerem se ukázaly další možnosti upravitelnosti parků. Ze záběrů je jich sice jen zlomek přímo z hraní, ale i z toho lze poznat, že stavění vypadá jednoduše a intuitivně. To platí alespoň pro horské dráhy. Očividně také budou široké možnosti při stavbě budov. Zatím ale nevíme, kdy se do budování pustíme. Stále je v plánu, že má Park Beyond vyjít ještě letos.

Outlast Trials Po dlouhé době jsme se dočkali ukázky z pokračování hororového Outlastu. V Trials se budeme bát v multiplayeru. Společnými silami se budete snažit přežít experimenty na konci studené války, kdy se ocitnete jako pokusní králíci ve výzkumných laboratořích Murkoff Corporation. I když už je to dlouho, co nám Red Barrels představili svoji novinku, tak ani tentokrát nedošlo na oznámení data vydání. Někteří z vás si Trials ale budou moci zahrát na konci října. Od 28. října do 1. listopadu totiž bude probíhat uzavřený betatest.