To nejlepší z PC Gaming Show. Česká strategie Last Train Home, duchovní nástupce Warcraftu, Duna a další

Česká válečná strategie, která nadchnula nejednoho tuzemského hráče. Brněnské studio Ashbourne Games na PC Games Show představilo svou novou hru a dostali Česko opět do světa. Jednoznačně nejlepší trailer celého večera, který spojil kinematografické záběry s reálnými herci spolu se záběry ze hry, které vypadají úchvatně. V traileru jsme si mohli všimnout například herce Karla Dobrého, který bude hrát roli vaší pravé ruky. Last Train Home se odehrává po konci první světové války, kdy se legionáři vrací domu z fronty.

Macabre bude nabízet podle všeho bohatý příběh s nezapomenutelnými charaktery. Klíčovou stránkou hratelnosti je kromě extrakce také řešení puzzlů a hledání předmětů potřebných k dokončení úkolů. Můžete spolupracovat se svými spoluhráči a nebo jim také škodit, je to jen na vás. Dokážu si představit situaci, kdy pošlete kamaráda někam, kde číhá příšera, jen aby ho zabila. Bude to opravdu zkouška přátelství.

Extraction hry začínají být populárnější než kdy předtím. Macabre ovšem není klasická extraction FPS, jak jsme zvyklí například z Escape from Tarkov nebo Call of Duty DMZ. Jedná se o kooperativní stealth horror, kde cestujete mezi nekonečnými časovými liniemi. Vývojáři slibují strach, z traileru je cítit spoustu mysteriózna a husí kůže, hlavně při pohledu na podivnou bytost, která čeká za pařezem, až vám vyškrábe oči.

Baldur's Gate 3 se nám představilo v tematickém animovaném filmečku, který byl vtipný a dobře udělaný, ovšem to pro hráče hlavní byl následný vývojářský deník, kde tvůrci ukázali obrovské živé město a rozpovídali se o jeho tvorbě a možnostech. Klasických RPG není nikdy dost, ale tady se máme opravdu na co těšit. Rozhodně se jedná o hru velkých rozměrů a ještě větších ambicí. Za sebe můžu říct, že minimálně grafická stránka již zmíněného města je na vysoké úrovni a byla radost na to koukat.

Hra, která nadchne všechny fanoušky Starcraftu či Warcraftu. Bývalí vývojáři z Blizzardu nám představují svou novou real-time strategii, která by měla být duchovním nástupcem již zmíněných her. Z první ukázky z hraní je jasně zřetelný duch klasických real-time strategií od Blizzardu. Hned na první pohled jsem měl pocit, že sleduji 1v1 zápas ve Starcraftu. Samozřejmě hra vypadá lépe, má moderní kabátek a jiné jednotky, ale i tak se bezpochyby opravdu jedná o duchovního nástupce.

Strategická stealth hra od tvůrců úspěšných her jako Shadow Tactics či Desperados. Vaším hlavním úkolem je provést velkolepou loupež, zachránit tajemný poklad s nadpozemskou mocí a vzdorovat armádě inkvizice. Hratelnost se ponese v duchu předchozích her, kdy hlavním prvkem je kombinování schopností všech dostupných členů vaší skupiny.

Frostpunk 2

Frostpunk 2 je sequel k oblíbené promrzlé strategii. První díl sklidil mnoho ocenění a vytvořil nový žánr společenských survival her. Rozdíl oproti minulému dílu bude ten, že doba páry je již za námi a nastupuje doba ropy. Hra se bude odehrávat třicet let od apokalyptické ledové bouře. Země je stále pod závojem ledu a nekončícího mrazu.

Země se nezměnila, ale lidé ano. Pokud si začnou připadat, že unikli mrazu a pud sebezáchovy zmizí. Začnou se projevovat typicky lidské vlastnosti jako ambice a touha stát se vůdcem. Je to právě ambice, co může vést lidi k záhubě a je na vás, abyste ochránili to, co z lidstva zbylo.