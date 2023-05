To nejlepší z PlayStation Showcase 2023. Spider-Man 2, návrat Metal Gear Solid, Alan Wake 2, nový handheld a další

Marvel's Spider Man 2 Spider-Man sice prezentaci uzavřel, ale já si ho vezmu na paškál hned na začátek. Pokračování výborné komiksovky si právoplatně vysloužilo nejdelší ukázku, ze které toho lze vyčíst celkem dost. Potvrdily se odhady ohledně toho, že jedním ze záporáků bude lovec Kraven, který hledá sobě rovného. V džungli nikoho takového nenašel, a tak se vydává do New Yorku, aby se popral se zdejšími hrdiny i padouchy. Jak už dobře víme, Spider-Mani jsou ve městě dva. Mezi Milesem a Peterem budeme moci přepínat. V takových chvílích má změna proběhnout ve zlomku vteřiny. V průběhu ukázky lze zahlédnou řadu nových schopností a vychytávek, ale nejvíc pozornosti určitě sklidí Peterův černý oblek alias Venom. Na hlase a chování Petera je jasně znát, že na něj má symbiont negativní vliv a tvůrci slibují, že hodlají vztah mezi Spider-Manem a Venomem pořádně prozkoumat, jak si tento legendární oblek ostatně zaslouží. Marvel's Spider-Man 2 dostane prequelový komiks. Remaster prvního dílu už bude možné koupit samostatně Kraven se tedy vydal do města. Akce se ale točí také kolem doktora Connorse, ze kterého se stal Lizard. Zatímco Kraven ho chce ulovit, Peter potřebuje jeho znalosti, aby zachránil Harryho. I tato nedokončená linka z prvního dílu tedy dostane větší prostor. Bohužel ale stále nevíme, kdy se do nového příběhu budeme moci pustit. Stále platí, že Marvel's Spider-Man 2 vyjde na podzim exkluzivně na PS5.

Fairgame$ Studio Haven představilo svoji první hru. Zatím jsme se dočkali jen CGI traileru, ale už z něj je poznat, že tady máme další multiplayerovou vykrádačku ve stylu Payday. O moc dalších informací se tvůrci nepodělili. Má ale jít o inovativní PvP hru, ve které budeme o kořist soupeřit s ostatními skupinami ve velkém otevřeném světě. Fairgame$ kromě PS5 vyjde také na PC.

Talos Principle 2 Autoři série Serious Sam mají na kontě také tuhle logickou FPS, která vyjde na PC, PS5 i XSX ještě v letošním roce. Pokračování Talos Principle rozšíří mechaniky svého předchůdce. Čeká nás pořádná várka zapeklitých hlavolamů, surrealistických prostředí a řadu tajemství, která čekají na odhalení. Příběh se odehrává ve světě, kde lidstvo, jak ho známe dnes, už neexistuje. Města ale obývají roboti lidem podobní. Vydáváme se prozkoumat záhadný komplex. Mezi nové mechaniky, které při řešení hádanek využijete, patří třeba manipulace s gravitací nebo prohazování myslí do jiných těl.

Sword of the Sea A teď chvíle relaxu. Tvůrci Journey a Abzu se nejspíš nemohli rozhodnout, jestli se jejich další hra má vrátit do pouště nebo do hlubin moří, a tak spojili tyto dvě témata do hloubky. Podíváme se do opuštěného světa, kde se terén neustále pohybuje ve vlnách. Náš hlavní hrdina se svým hoverswordem bude cestovat pustinami, aby oživil zničené ruiny. Ne každý z našeho snažení ale bude nadšený.

Ghostrunner 2 Pokračování výborné parkourové akce bude víc než jen další skákání na obrovskou věž. Tentokrát budeme poslední baštu lidstva brázdit i v sedle motorky. O rychlou akci s katanou v ruce nepřijdeme ani tentokrát. Navíc dostaneme do rukou i nové vychytávky. Dojde třeba i na vrhací hvězdice. Po smrti Keymastera se věž Dharma vrací k životu, ale jsou tady nepřátelé, kteří se chtějí ujmout vlády a pokračovat v utlačování zdejších obyvatel. Proto opět vyrážíme do boje ještě v letošním roce.

Phantom Blade Zero Tahle novinka od čínského studia S-GAME vypadá velmi zajímavě. V hlavní roli je elitní zabiják Soul, jehož život skončí přesně za 66 dní. Poté, co utržil smrtelné zranění, mu sice pomohl záhadný léčitel, ale řešení to není permanentní. Souboje s lidskými protivníky i s nadpřirozenem vypadají velmi efektně. I když toto studio má zkušenosti hlavně s mobilními hrami, svojí novinkou získali naši pozornost.

Metal Gear Solid Δ Snake Eater Další spekulace potvrzeny. Čeká nás remake třetího dílu Metal Gear Solid. V názvu hry nemáme chybu, opravdu je tam místo čísla písmeno delta. Zatím máme minimum informací, ale rozhodně rádi vidíme, že si budeme moci na aktuálních platformách zahrát tenhle klenot. Vedle PS5 remake vyjde i na PC a XSX. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Vedle předělávky trojky se na PlayStationu 5 už na podzim dostanou první 3 díly v rámci nové kolekce. Povšimněte si označení Vol. 1. Je to jasné znamení, že tohle je jen první část. Vážně bychom byli rádi, pokud by se na moderní platformy dostaly všechny díly této značky v čele s Metal Gear Solid 4. To je ale zatím jen naše zbožné přání.

Foamstars Splatoon. Určitě nejsem jediný, komu se tahle týmovka od Nintenda vybavila při sledování traileru na novinku od Square Enix. V případě Foamstars to ale není jen o patlání všech povrchů. Zbraně herních postaviček v zápasech 4 proti 4 metají pěnu, která vyplňuje celý prostor. Do pokrývání mapy tedy přibývá další rozměr. Samozřejmě budete moci odfoukávat nepřátelskou pěnu, abyste mohli zabrat i již onačené území.

Plucky Squire Tuhle hříčku jsme už viděli v minulosti a měli bychom si ji zahrát ještě letos. Kromě PlayStationu dorazí i na PC a Xbox. Jot je rytířem v pohádkové knížce. Aby ale zachránil své království, bude se muset vydat za její hranice do našeho trojrozměrného světa. Tahle nápaditá skákačka vypadá velmi mile a připomíná třeba The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Jot se totiž může přesouvat mezi 2D a 3D světem, jak se mu to zrovna hodí.

Alan Wake 2 První ukázku z druhého Alana Waka jsme měli vidět už loni, ale nakonec čekání stálo za to. Možná někoho překvapí, že v pokračování nehrajeme za Alana, ale za agentku Sagu Anderson, která se vydává do Bright Falls, aby vypátrala spisovatele zmizelého před 13 lety. Při sledování traileru vás určitě tkla tvář jedné z postav. Parťák Sagy není Max Payne, ale agent Alex Casey. Sám jsem si myslel, že to Max je, ale Remedy to vyvrací v příspěvku na PlayStation Blogu. Nenechte se ale zmást. Neznamená to, že si za Alana nezahrajeme. Při hraní dostaneme na výběr, z jaké perspektivy příběh uvidíme. Vrátí se oblíbená mechanika, kdy budeme nacházet stránky z knihy s textem předznamenávajícím budoucí události. V tomhle případě už máme i datum vydání. Alan Wake 2 vyjde 17. října. Vedle PS5 dorazí i na XSX a PC.

Assassin's Creed Mirage Že by se usmálo štěstí na fanoušky tradičních asasínů? Sám na něco takového čekám už dlouho a Mirage opravdu vypadá jako návrat ke kořenům, kdy asasíny pracovali pěkně potichu a měli prostředky na to, aby se dostali i z těch nejprekérnějších situací. S Basimem se podíváme do Bagdádu v jeho zlatém věku 15. října a opět půjde o multiplatformní titul. Úplná klasika to ale přeci jen nebude. Basim má pár nových vlastností. Jednou z nich je asasínské soustředění, díky kterému může zavraždit několik cílů najednou během mrknutí oka. Vrací se vrhací nože a kouřové bomby. Ubisoft chce určitě zahrát na noty nostalgie i tradičním oblekem a stylem běhu. Zatím ale zůstávám obezřetný. Známe přeci Ubisoft.

Dragon's Dogma 2 První ukázky ze hry se dočkalo také Dragon's Dogma 2, pokračování fantasy RPG od Capcomu, které se dočkalo chvály až nějakou chvíli po vydání. Nyní má ale za sebou už docela početnou základnu fanoušků a oznámení druhého dílu vzbudilo nemalý rozruch. Staneme se hrdinou, který musí naplnit zapomenuté proroctví. Jeho srdce ukradl drak. Ulovit něco tak obrovského a silného ale není nic jednoduchého.

PlayStation VR2 Resident Evil 4 VR Segment virtuální reality odstartovala parádní ukázka z VR verze remaku čtvrtého Resident Evilu. Village ve VR vypadá a funguje skvěle a nemám pochyby, že podobně to bude i v tomhle případě. Z pohledu Leona si projdeme celý příběh. Škoda, že se neukázalo datum vydání. Capcom ale rozhodně zaslouží pochvalu za to, že VR mód do hry přibyde v rámci updatu zdarma. Beat Saber Můj odhad se naplnil. Už dneska můžete nastartovat svoji PS VR2 a zahrát si na něm československý Beat Saber. Verze pro aktuální generaci byla rovnou vydaná i s balíčkem skladeb od skupiny Queen. Pokud máte koupenou verzi pro předchozí generaci, tak novou máte zdarma. To platí i pro všechny balíčky se skladbami. Arizona Sunshine 2 Těžko soudit, jak bude pokračování ujeté akce Arizona Sunshine vypadat, jelikož jsme viděli jen naleštěný trailer bez jediného záběru z hraní. Je ale jasné, že opět půjde o porcování zombíků, při kterém budeme přežívat s naším psím kamarádem Buddym. Na detaily bychom neměli čekat moc dlouho. Vydání je totiž v plánu ještě na tento rok. Synapse Ze Synapse jsme již před pár měsíci viděli krátkou ukázku. S novým trailerem už víme, o co v této akci půjde. Svět je na pokraji obrovské katastrofy. Abychom jí zabránili, vydáme se do mysli plukovníka Conrada. Není ale jednoduché proniknout do jejího středu a rozplést jeho nekalé plány. I po neúspěchu je nutné se do akce vracet znovu a znovu, jinak totiž svět nemá šanci na přežití. Pokud vás trailer zaujal, tak do plukovníkova mozku se můžete vydat už za chvíli. Vydání připadá na 4. července. Crossfire: The Sierra Squad Tady není co vymýšlet. Crossfire přenáší taktickou střílečku do virtuální reality. Do rukou dostanete téměř 40 unikátních zbraní. Může se zdát, že The Sierra Squad je čistá multiplayerovka, ale ve skutečnosti je postavená hlavně na 13 kampaňových misích. V partě tří hráčů můžete vyrazit na další mise ve skupince a pro kooperaci ve čtyřech je tady Horde mód. Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 Pokračování hororu od Freddyho míří na PlayStation VR2. V rámci několika miniher se setkáme se známými postavami a podíváme se do prostor, které také dobře můžete znát z předchozích dílů. Tvůrci prý hodlají posunout zážitek z prvního Help Wanted na novou úroveň a vytvořit tak ten nejintenzivnější zážitek v této hororové sérii.

Marathon Tvůrci Destiny se kromě nového rozšíření pro svoji sci-fi střílečku vytasili i se zbrusu novou značkou. Marathon se kromě PS5 chystá i na PC a Xbox s crossplayem. Jelikož je hratelnost zaměřená na PvP, tak součástí nebude příběhová kampaň. Příběhy si mají vytvářet sami hráči svým počínáním, ke kterému mají mít v tomto světě spoustu příležitostí.

Handheld a sluchátka I na hardware přeci jen došlo. Opravdu vzniká avizovaný handheld, na kterém bude možné hrát hry z PlayStationu 5 skrz Remote play či cloud. Zařízení je zatím známé jako projekt Q. Na 8palcovém displeji si zahrajete v rozlišení 1080p při 60 FPS. Rozložením tlačítek a funkcemi se nijak nebude lišit od tradičního DualSense. Na trh by měl dorazit ještě letos. Druhým překvapením jsou první Playstation Earbuds. Doposud jste si z oficiální kolekce mohli pořídit jen velké headsety. Můžeme počítat s tím, že tato sluchátka budou podporovat 3D audio. Jsou dělaný pro PC a PS5. Zároveň je také bude možné připojit přes bluetooth k mobilu. Na detaily ohledně ceny a data vydání obou produktů si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Concord Další multiplayerovkou ze stáje PlayStationu je novinka od Firewalk Studios. Na PS5 a PC dorazí střílečka Concord v příštím roce. Z popisku projektu to působí velmi podobným stylem jako Marathon, novinka od Bungie. Těžko odhadovat, jak na tom ve výsledku Concord bude, jelikož kromě přiloženého traileru o něm zatím nevíme nic víc.

Towers of Aghasba Novinka studia Dreamlit v prvních vteřinách vypadala docela nenápadně, ale po chvilce se v traileru rozprostřel obrovský živoucí svět. Uvidíme ho sice až v příštím roce, ale rozhodně o něm chceme vědět víc. V roli mladého stavitele budeme budovat zdejší městečka a udržovat přírodní ekosystém. Bohové tento svět už dávno opustili, ale pokud se vám ho povede zlepšit, možná si svůj odchod ještě rozmyslí. Možnosti stavění nejsou omezené jen na jednu vesnici vašeho kmene. Budovat můžeme v každém koutě ostrova, ale bez správné rovnováhy to nepůjde.