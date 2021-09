To nejlepší z PlayStation Showcase: God of War, Star Wars, Spider-Man a další

God of War Ragnarök a závěr severské ságy

Na první ukázku pokračování God of War nepřímo lákali sami vývojáři už před prezentací. Konečně se můžeme podívat na to, jak to bude Kratovi a Atreovi slušet v Ragnaröku. Tentokrát pro ně bude přežívání v těchto krajinách ještě náročnější, protože mrazivé větry filmbulvinter již dorazily jakožto předzvěst velkého souboje bohů.

Příběh se tentokrát bude točit hlavně kolem Atrea a jeho původu. Od předchozího dílu uplynulo už několik let, a tak chce konečně znát odpovědi na svoje otázky. Kratos ho ale stále chce hlavně udržet v bezpečí. Nakonec se ale stejně budou muset dát na další výpravu, kde role hlavních záporáků sehrají Freya a Thor. V Ragnaröku navštívíme všech 9 říší a potkáme i další severské bohy. Na konci traileru můžete vidět Týra, což je zdejší bůh války.

Po stránce hratelnosti se můžete těšit na nové runy, schopnosti a nebudou chybět Kratovy ikonické zbraně. Bylo také řečeno, že Ragnarök má být závěrem severské ságy. Původně se spekulovalo o trilogii, ale nakonec se vyvrcholení této dějové linie dočkáme o něco dříve. Více se o hře dozvíme v příštím roce, kdy má konečně také vyjít jak na PlayStation 5, tak na PlayStation 4.