To nejlepší z prezentace Nacon Connect. Terminátor, Pán prstenů, RoboCop, Test Drive a další

Společnost Nacon nepatří mezi ty nejznámější vydavatelství, ale za poslední roky dala dohromady dost zajímavých vývojářských týmů. Na vlastní prezentaci představila, co plánuje na následující roky a měsíce.

RoboCop: Rogue City Z části člověk, z části stroj. RoboCop se poprvé objevil před více než 30 lety, ale s jeho herními adaptacemi to nikdy nebylo tak žhavé. V příštím roce se v roli tohoto strážce zákona podíváme do ulic města Old Detroit, kde se budeme snažit zastavit nekalé živly snažící se RoboCopovu domovinu zničit. Jak můžete vidět v premiérovém traileru, půjde o akční střílečku z pohledu první osoby. I přes to, že nevypadá tak naleštěně, jak bychom si od nových her představovali, tak je pro ni na trhu bezesporu místo. Klasických sinlgeplayerových FPS akcí totiž nevychází ani zdaleka tolik, jak jsme byli zvyklí na předchozích generacích. Vydání bychom se měli dočkat příští rok v červnu, kdy RoboCop dorazí na PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5 a Nintendo Switch.

Steelrising Z předchozí tvorby studia Spiders můžete znát třeba RPG GreedFall nebo Bound by Flame. S jejich novinkou se vydávají do zcela nového univerza. Steelrising je akční RPG odehrávající se v alternativní verzi francouzské revoluce. Ludvík XVI byl velký nadšenec do mechanických strojů a všemožných udělátek, a tak si nechal vytvořit i lidské roboty pro své pobavení a na vykonávání nejrůznějších úkolů. Po vypuknutí revoluce se ale z jeho výtvorů stala armáda neohrožených vojáků. V hlavní roli je také robot. Aegis byla vytvořena jako osobní strážce královny. Naším úkolem bude zjistit, co se stalo králi a jeho dětem. Kromě zastavení běsnění androidů také není od věci zjistit, proč se vlastně rozhodl použít svá mistrovská díla proti vlastním občanům. Steelrising vychází 8. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Ad Infinitum O Ad Infinitum jste mohli slyšet už před několika lety. Od té doby si celý projekt prošel velkými změnami a znovu byl představený docela nedávno. Na Nacon Connect nám vývojáři ze studia Hekate představili záběry z alfaverze. I když nepůsobí zrovna nejlépe kvůli kolísajícímu frameratu, tak svým zasazením nás jejich chystaná novinka zaujala. V hlavní roli je německý voják, který se v dobách první světové války vypořádává se svými traumaty. Už je ale poznamenaný do té míry, že nepozná rozdíl mezi nočními můrami a realitou. Během procházení zákopů narazí na pekelné stvůry a pasti, kterým se musí vyhnout obloukem, jinak ho čeká rychlý konec. Pokud se nezastaví a podaří se mu překonat všechny nástrahy, čeká ho odhalení pravdy, která stojí za jeho strašlivým traumatem. Do zákopů bychom se měli podívat 23. dubna na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxu Series S|X.

Blood Bowl 3 Zprvu se kombinace amerického fotbalu a ras z fantasy univerza Warhammer nezdají zrovna jako ideální kombinace. Vznikla z ní ale úspěšná deskovka, která dostane už třetí herní adaptaci. Princip je stále stejný. Ve hře, kde se neberou ohledy na to, jestli některého z protihráčů složíte tak, že se bude válet v kaluži vlastní krve, musíte získat co největší počet bodů. Hraní za každou rasu, kterých bude k dispozici 12, se liší. Opět se hraje na tahy. Během nich každý z hráčů na hřišti může provést jednu akci. Záleží na vaší taktice, jestli se oponentům budete vyhýbat nebo půjdete skrz ně hlava nehlava. Do akce se ale mohou zapojit i diváci, kteří také nemají slitování.

Lord of the Rings: Gollum I přes to, jak obrovská je Pán prstenů značka, jsme zrovna moc herních adaptací nedostali. Kromě Shadow of Mordor patří k těm lepším ještě strategie Battle for Middle-Earth. Vypadá to, že Gollum od Daedalic Entertainment se mezi ně ale nezařadí. Vůbec by nevadilo, že jde o stealth záležitost z pohledu třetí osoby, ve kterém se s Glumem plížíme kolem nepřátel. Myšlenka o vyprávění doposud nepoznané části příběhu a možnost ho i sami ovlivnit nezní vůbec špatně. Problém je v tomhle případě zpracování. Od grafiky jsme neočekávali žádné zázraky vzhledem k tomu, že Gollum míří i na PS4 a Xbox One, ale z nové ukázky to spíš vypadá, jako bychom se vrátili ještě o jednu generaci zpět. Možná nás dokáže překvapit hratelností, ale moc důvěry v něj po tomhle nemáme. Vydání by nicméně mělo přijít ještě letos a kromě výše zmíněných konzolí dorazí i na PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5 a Nintendo Switch.

Ravenswatch Rogue-like hry jsou většinou singleplayerové záležitosti. Ravenswatch od studia Passtech Games, které můžete znát jako autory Curse of the Dead Gods, do tohoto žánru přidávají kooperaci až pro 4 hráče. Velmi dobře zní téma hry. Skrz zemi Reverie se začaly objevovat temné bytosti z nočních můr. Zdejší svět je zpracovaný ve stylu dark fantasy. Hratelné postavy jistě budete znát z pohádek a pověstí. V traileru padla jména jako Beowulf nebo červená Karkulka. Kromě toho se tvůrci inspirují také severskou mytologií. Jako v každé správné rogue-like hře bude i v Ravenswatch každý průchod jiný s tím, že potkáte jiné nepřátele a dostanete se k odlišnému vybavení. Pobíjení nočních můr si budete moci vyzkoušet v příštím roce, kdy má odstartovat předběžný přístup na PC.

War Hospital Už jsme tady měli několik strategií, který nás usadily do křesla ředitele nemocnice. V téhle ale budou naše úkoly ale mnohem náročnější, protože se vrátíme do dob první světové války. V hlavní roli je Henry Wells, britský medik ve výslužbě, který se snaží na severu Francie zachránit vojáky se zraněními všeho druhu. Neobvyklé není ani použití výbušnin nebo chemických zbraní. Záleží čistě na vašich rozhodnutích, který z vašich pacientů se dožije druhého dne. Musíte přemýšlet nad tím, jestli se vyplatí investovat více zdrojů do záchrany jednoho vojáka, či je použít na ošetření vícera lehčích zranění. Kromě toho se budete muset vypořádat také s válečnými traumaty. I když se svým žánrem hodí War Hospital hlavně na PC, tak kromě toho vyjde na začátku příštího roku také na PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

WRC Generations Studio KT Racing se loučí se značkou WRC, a tak chtějí s jejich posledním dílem těchto závodů pořádně zapůsobit. V novém traileru nám představili auta, která nepohání fosilní paliva. Za nás jsou ale větším přírůstkem rankedy. Nově budete moci soutěžit s hráči z celého světa o umístění v celosvětových žebříčcích. Budete postupovat skrz ligy a pomůže to také v tom, abyste v multiplayeru naráželi na hráče s podobnými herními schopnostmi. Kromě toho by WRC Generations mělo být také bohaté, co se obsahu týče. Dle slov vývojářů chtěli tentokrát zahrnout všechny země, které navštívili v předchozích dílech. Celkově nás tak čekají závody ve více než 20 různých zemích. Konkrétní datum vydání zatím neznáme, ale pokud vše půjde dobře, mělo by WRC Generations vyjít v listopadu na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Test Drive Unlimited: Solar Crown Kromě WRC má KT Racing už několik let ve vývoji také nový díl oblíbené série Test Drive. Solar Crown nás vezme na ostrov Hongkong, kde probíhá velký závodní festival, u kterého nemůžete chybět. Prý to ale není hlavně o závodění. Vývojářům především šlo o to, aby hráči měli co nejlepší pocity ze svých aut. Z toho důvodu si je také sami budete moci dle libosti upravovat. Na závody ale samozřejmě také dojde. Budete se prohánět po různých tratích, které vás zavedou do rozmanitých prostředí. Podle toho také musíte měnit svůj vůz. Na silniční závody si přece nebude brát stejný model jako na písečné cesty. Původně jsme se Solar Crown měli dočkat ještě letos na podzim, ale nakonec si budeme muset počkat až do příštího roku. Dorazit by mělo na PC, PS5, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.