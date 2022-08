To nejlepší z prezentace THQ Nordic Showcase. Návrat Alone in the Dark, Gothic a pořádná várka strategií

THQ Nordic ukázalo dost zajímavých her. Málokterá z nich ale prozradila datum vydání.

Alone in the Dark - návrat jednoho z prvních survival hororů Kompletní předělávky jsme v posledních letech viděli u několika velkých značek. Přidá se k nim i první díl Alone in the Dark z roku 1992, kterého THQ spolu se studiem Pieces Interactive chce oprášit a představit ho dnešním hráčům v moderní podobě. Opět bychom se podíváme do panství Derceto v Louisianě. Stejně jako v původní hře budeme mít možnost hrát za dvě různé postavy. Hratelnost se oproti originálu změní, ale stále platí pravidla ohledně přežívání v tomto temném stavení. Na každém kroku musíte očekávat nebezpečí a ani zdaleka nebudete mít dostatek munice na to, abyste se vypořádali s každým z nich. Zasazení bude sice stejné jako v originálu, ale je pravděpodobné, že některé části příběhu se budou lišit. Hra je totiž postavená na novém scénáři od Mikaela Hedberga, který za sebou má horory jako je Amnesia nebo Soma. Není to tedy přímo remake, ale jak uvádí sami vývojáři, bude to spíše reimaginace.

Gothic Remake - co nás čeká v dolech? První ochutnávku z předělaného Gothicu jsme si mohli vyzkoušet už docela dávno. Od té doby vývoj znatelně pokročil a tvůrci si očividně vzali zpětnou vazbu od hráčů k srdci. Méně barviček a ponurá atmosféra. Nové video nás bere do starého dolu plného nebezpečných příšer. Budeme se muset vydat do jeho nejtemnějších hlubin, kde má čekat Ian. Pokud se zvládneme vrátit se zásobami až nahoru, pak vás možná vezmou do party. Kromě toho nám ale nové video moc nového neříká. Stále platí, že se Gothic chystá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. O datu vydání stále ani zmínka.

Jagged Alliance 3 - záchrana prezidenta Další legendární značkou, která se na prezentaci THQ ukázala, je Jagged Alliance. Tahle taktická strategie se naposledy objevila s plnohodnotným dílem před dlouhými 23 lety. Za tu dobu se hry změnily a třetí díl se očividně inspiruje moderními strategiemi. Tentokrát budeme zachraňovat prezidenta v Grand Chienu na žádost jeho dcery. Dává se tedy dohromady tým žoldáků, kteří se postaví skupině říkající si The Legion. Třetí Jagged Alliance nevybočí z tradice tahových strategií. Boje jsou rozdělené na kola a správnou taktikou se můžete vypořádat i s početní převahou. Musíte správně využít vybavení a schopnosti členů svého týmu, které dále vyvíjíte a upravujete. Stejně tak ke svému prospěchu můžete použít i zničitelné prostředí, což je názorně předvedeno v traileru.

The Valiant - křižácká strategie The Valiant je real-time strategie od studia KITE Games, která nás vezme do 13 století. Podíváme se do části Evropy a na Blízký východ, kde si prožijeme příběh Theodericha von Akenburga, bývalého křižáka. Po svých válečných zážitcích si dal od boje chvíli pauzu, ale opět se musí vrátit do akce a postavit se rytířům, kterým před lety stál po boku. Jelikož jde o strategii, tak nejde o příběh jediného muže. Budete spravovat celé skupiny, stavět základny a zlepšovat své technologie a výrobní procesy. Kromě kampaně se budete moci pustit i do multiplayeru, kde kromě klasického kompetitivního módu 1v1 a 2v2 najdete také Last Man Standing, ve kterém trojice hráčů spolupracuje proti vlnám nepřátel.

Tempest Rising - pocta klasickým RTS S další strategií se podíváme do budoucnosti. Tempest Rising staví na základech žánru, které byly nastavené na přelomu tisíciletí. Můžete tedy očekávat tradiční stavění základen, shánění zdrojů a vylepšování technologií. Každá ze 3 hratelných frakcí se bude lišit nejen jednotkami. Odlišnosti se týkají i ekonomiky. Hratelnost se podle slov vývojářů soustředí hlavně na využití dobré strategie, ale odmění vás i za precizní zručnost. Z oznámení to vypadá, že Tempest Rising bude zaměřený na multiplayer, ale nebude v něm chybět ani obsah pro jednoho hráče. Do toho spadá i dvojice příběhových kampaní.

Knights of Honor II: Sovereign - dobývání Evropy Na první pohled by si kde kdo mohl nové Knights of Honor splést s hrami jako je Europa Universalis nebo Crusader Kings. Žánr mají sice společný, ale novinka od Black Sea Games k obsazování Evropy přistupuje po svém. U nás má plusové body už jen za to, že jsme v traileru hned zprvu zamířili do českých zemí. Kromě diplomacie, intrik a rozvoje svojí ekonomiky samozřejmě nemůže chybět válčení. To v Knights of Honor II bude probíhat ve stylu real-time strategií, což u her v tomto žánru není zrovna zvykem. K válkám se ale nemusíte vůbec uchylovat, pokud najdete cestu k úspěchu někde jinde. Hlavní je, aby vaše říše prosperovala.

Outcast 2 - A New Beginning - další návrat legendy 20 let po vydání prvního dílu se vrací Cutter Slade na planetu Adelpha, aby zachránil zdejší zotročené obyvatelstvo. Yods ho probudil k životu, aby ve světě, kde je opět považovaný za nevítaného hosta, nastolil pořádek. Na zádech nechybí jeho ikonický jetpack, který budeme hojně využívat při pohybu pestrým světem. Jetpack není to jediné, co bude v jeho výbavě. Proti nepřátelům si budete moci sami sestavit zbraň, která odpovídá vašemu hernímu stylu. Je na vás, jak budete Adelphu prozkoumávat. Svět je otevřený od počátečních fází hry, takže na průzkum můžete vyrazit kterýmkoliv směrem. Ani v tomhle případě vývojáři z Appeal Studios bohužel neprozradili datum vydání.

Wrecreation - hřiště pro závodníky V téhle závodní hře se budete moci vyřádit do sytosti. Čekají vás závody rozeseté po 400 kilometrech čtverečních. Dostanete se na vaše osobní hřiště, které si sami můžete upravovat podle svého gusta. Wrecreation slibuje také parádní arkádový zážitek ze závodění. I když studio Three Fields Entertainment dělalo zatím jen pár menších her, tak členové jeho týmu se podíleli i na hrách ze série Need for Speed a Burnout, takže by to nemuselo dopadnout špatně. Kromě světa si budete moci upravovat i svůj vozový park. Od potisků, přes barvy skel, až po zvuk motoru. K závodům vám tvůrci připravili 16 různých stanic v rádiu. Ze starších oblíbených závodních arkád víme, že soundtrack je velmi důležitou částí tohoto žánru, takže by si na výběru měli dát tvůrci řádně záležet. Stejně jako ostatní hry ani Wrecreation zatím nemá stanovené datum vydání.