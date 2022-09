To nejlepší z prezentace Ubisoft Forward. Assassin's Creed z Japonska, Číny i Bagdádu

Ubisoft vyrukoval se svými očekávanými hity.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Strategie kombinující Mariův svět s šílenými králíky s prvním dílem slavila úspěchy a už za pár měsíců dostaneme jejich další dobrodružství, které nám vezme do široké galaxie. V novém videu přímo z hraní nám Ubisoft ukázal, jak se tentokrát členům naší party bude dařit v boji. Kromě toho Ubisoft také přislíbil, že se fanoušci mohou těšit na spoustu dodatečného obsahu, který do Sparks of Hope zamíří po vydání. U předchozího dílu jsme v tomhle stylu dostali Donkey Kongovu expanzi, a pokud v takové kvalitě budou i přídavky pro nový díl, zlobit se rozhodně nebudeme.

Skull & Bones Není to zase tak dávno, co bylo pirátské Skull & Bones znovu představeno. Pokud jste sledovali novinky ohledně této multiplayerovky bedlivě, tak pro vás na Ubisoft Forward nebylo nic závratného, protože došlo hlavně na zopakování už známých informací. Vaším hlavním cílem bude dostat se na vrchol pirátského žebříčku skrz PvE a PvP bitvy. Do hraní se pak budeme moci pustit na PC a nových konzolích 8. listopadu.

The Division: Heartland + Resurgence Ani v tomhle případě si Ubisoft nepohlídal informace, a tak se o Heartland psalo už několik dní před celou akcí. V této multiplayerové free-to-play akci se podíváme do města Silver Creek. Hra rozšíří příběh univerza The Division a představí zbrusu nové postavy. Datum vydání zatím známo není, ale pokud si hru chcete vyzkoušet co nejdřív, můžete se na oficiálních stránkách přihlásit do uzavřených testů. O The Division byla řeč ještě jednou a to ohledně jeho debutu na mobilních platformách. Resurgence přivede starý známý styl novým hráčům v upravené podobě, aby vyhovoval ovládání na mobilu. Podle popisu hry to vypadá, že nás čeká návrat do New Yorku, kde se opět popereme s ostatními hráči o cennosti z Dark Zone.

Spolupráce s Netflixem Netflix zpracoval už několik herních značek a jako další je na řadě Assassin's Creed. Vydání hraného seriálu podle této série je ale zatím v nedohlednu. Kromě toho padlo jméno této streamovací služby ještě jednou. Chystají se 3 nové hry, které budou dostupné exkluzivně předplatitelům Netflixu skrz jejich mobilní aplikaci. Jde o pokračování prvoválečného Valiant Hearts, nový Mighty Quest for Epic Loot a nové mobilní Assassin's Creed, o kterém bude řeč ještě v jedné z následujících kapitol.

Trackmania Fanoušky závodní Trackmanie tentokrát nečekalo oznámení zbrusu nového dílu, ale na novinky se mohou těšit hráči na konzolích. K těm totiž míří doposud nejnovější díl. Ve hře bude fungovat multiplayer skrz všechny platformy a stejně jako u PC verze budou k dispozici i dvě předplatná, která vám odemykají dodatečné funkce do hry. Při běžném ježdění se ale bez problému obejdete i bez nich.