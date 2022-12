To nejlepší z The Game Awards 2022: Death Stranding II, Transformers, Suicide Squad a spousta dalších

Poslední velká herní akce tohoto roku je za námi a kromě předávání cen došlo na oznámení spousty zajímavých projektů.

Ještě před tím, než se pustíme do všech těch oznámení, se podíváme na hry, které na letošním předávání dostaly ocenění. Ve spoustě kategorií bodoval God of War Ragnarök. Cenu získaly i některé exkluzivity Nintenda. Hrou roku 2022 je nicméně Elden Ring od japonského studia FromSoftware. Výsledky The Game Awards 2022 Nejlepší mobilní hra: Marvel Snap

Returnal a Last of Us Part I na PC Nejdřív ze všeho tady máme dobré zprávy pro hráče na PC. Začátkem příštího roku na tuto platformu totiž vyjdou dvě hry, které jste si doposud mohli zahrát jen na PlayStationu 5. Returnal je akční střílečka z pohledu třetí osoby v sobě kombinuje žánry jako rogue-lite a bullet-hell. PC verze by měla rovnou vyjít s veškerým obsahem, který do ní přibyl v rámci updatů. Last of Us Part I je pak remake legendární akční adventury z letošního roku, jejíž původní verze se řadí mezi nejlepší hry minulé dekády. Příběh Joela a Ellie o hledání Světlušek si hráči na PC budou moci užít vůbec poprvé. V tomhle případě máme už i přesné datum vydání. Do světa plného nákazy se na PC podíváme 3. března 2023.

Street Fighter 6 Capcom avizoval ukázku ze své připravované bojovky už před celou akcí, takže jsme jasně věděli, že nový Street Fighter nebude chybět. I tento trailer rozšiřuje soupisku hratelných postav. Do boje se vrátí DeeJay, kterého můžete znát ze starších dílů. Manon, Marisa a JP jsou ale úplnými nováčky. Také se můžete podívat, jak vypadá hraní za vlastnoručně vytvořenou postavu. My tedy rozhodně vždy sáhneme po některém ze zkušených bojovníků, ale rozhodně je plus, je takovou možnost vývojáři do hry přidali. Navíc i tentokrát už známe datum vydání. Street Fighter 6 vychází

2. června 2023.

Hades II Jako blesk z čistého nebe přišlo oznámení pokračování výborné rogue-lite akce Hades od studia Supergiant Games. Jejich novinka se drží stejného stylu, jen v tomhle případě v hlavní roli není Zagreus a nesnažíme se dostat na zemský povrch. Tentokrát dostaneme do rukou dceru Dia a pokusíme se překazit nekalé plány titána Krona. Zatím nevíme, kdy by měl Hades II vyjít ani na jaké platformy zamíří.

Judas Judas by vás měl zajímat už z toho důvodu, kdo na něm pracuje. V čele studia Ghost Story stojí Ken Levine, tvůrce série Bioshock. Podobnosti s jeho předchozí tvorbou si všimnete okamžitě a je to jen dobře. Podobných příběhovek tady za posledních pár let moc nebylo. I tentokrát naše hlavní postava kromě zbraní bude využívat i elementální útoky. Judas zatím nemá ani přibližné datum vydání, ale víme, že si ho zahrajeme na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.

Suicide Squad: Kill the Justice League Po nepříliš vydařených Gotham Knights máme jako další hru ze světa DC na řadě Suicide Squad od studia Rocksteady. Měla by vyjít 26. května 2023 a v nové ukázce se nám kromě skupinky záporáků, kteří tentokrát mají zachraňovat situaci ukázal i Batman. Studio tímto trailerem uctilo památku Kevina Conroye, který letos zemřel a právě v tomto titulu naposledy propůjčil Batmanovi svůj hlas.

Star Wars Jedi: Survivor Jak bylo slíbeno, viděli jsme i první ukázku ze Star Wars Jedi: Survivor. Cal tentokrát bude mít nové možnosti jak při prozkoumávání prostředí, tak v boji. Světelný meč třímá v obou rukách a může je i spojit do jednoho. Také se ukázalo, že únik ze Steamu měl pravdu, protože na konci traileru bylo odhaleno datum vydání 17. března příštího roku.

Death Stranding 2 Hideo Kodžima nechyběl na předávání cen ani tentokrát a po dlouhém lákání na sociálních sítích konečně představil svoji novinku, která bude pokračováním Death Strandingu. Název je zatím pracovní a Kodžima při představení řekl, že v traileru ukryl spoustu náznaků ohledně toho, co mají fanoušci od hry očekávat. Opět by to mělo být po stránce hratelnosti zase něco trochu jiného než jsme viděli v jeho předchozí hře. Vedle toho potvrdil, že pracuje ještě na jednom herním projektu. Ohledně vydání je zatím jasné jen to, že Death Stranding 2 vyjde exkluzivně pro PS5.

Immortals of Aveum Na první pohled velmi zajímavá hra z kouzelnického světa, která má být příběhovou FPS akcí. Ascendants Studios pro vývoj využilo program EA Originals, ze kterého od jeho spuštění vzešla řada skvělých her včetně It Takes Two, které si loni odneslo cenu za hru roku. Zatím se ale těžko posuzuje, co budou Immortals of Aveum zač. Kromě naleštěného traileru totiž tvůrci více informací zatím do světa nevypustili.

Tekken 8 Stejně jako Street Fighter se na premiéru svého nového dílu chystá i série Tekken. Jeho nová ukázka se zaměřuje hlavně na příběh, jehož hlavními představiteli očividně budou Kazuya a Kazama Jin. Vrací se také Jun Kazama, která podle traileru bude hrát také velmi důležitou roli. Na chvíli se ale na obrazovce mihnou i další bojovníci jako Paul, King nebo Lars. Data vydání jsme se na závěr traileru nedočkali, ale víme, že Tekken 8 vyjde na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S|X.

Diablo IV Blizzard přišel na Game Awards s naleštěným filmečkem, ve kterém nám představuje další detaily ohledně příběhu nového Diabla. Záběrů z hraní po internetu už koluje spousta, takže nás ani nemrzí, že jsme tentokrát neviděli gameplay trailer. Tím nejdůležitějším je ale datum vydání, které připadá na 6. června 2023. Pokud se do hraní chcete pustit dříve, tak s předobjednávkou získáte předběžný přístup do betaverze.

Transformers: Reactive Další z her, jejichž oznámení snad nikdo neočekával. Podíváme se do univerza Transformers. Jak můžete vidět v traileru, tak situace na Zemi momentálně není úplně nejlepší. Těžko říct, co nepřátelé chtějí nebo proč vůbec přišli, ale je jasné, že je musíte zastavit. Na hře pracuje studio Splash Damage, které má za sebou poslední díly Gears of War nebo Batman: Arkham Origins. Půjde o akční kooperaci až pro 4 hráče. O vydání zatím nepadlo ani slovo, ale v příštím roce si někteří šťastlivci Reactive vyzkouší v rámci uzavřené betaverze.

Banishers: Ghost of New Eden Jako další tady máme novinku od studia Dontnod, která vzniká ve spolupráci s Focus Home Interactive. Pokud čekáte další příběhovku ve stylu Life is Strange, tak vás Banishers možná překvapí. O příběh tady sice půjde taky, ale s hlavním hrdinou se pustíte i do akčních soubojů. Děj se odehrává v roce 1695. V hlavní roli je Antea Duarte a Red man Raith. Jakožto lovci duchů se musí vypořádat s všemožnými nástrahami. Jejich poslední mise ale nevyšla podle plánu a Antea se po kritickém zranění stane duchem. Společně pak hledají způsob, jak ji dostat z této pasti mezi životem a smrtí.

Lords of the Fallen S novou ukázkou přišla i znovuzrozená souls-like série Lords of the Fallen. V ní se podíváme do temného fantasy světa, kde musíme zabránit vzkříšení krutého boha Adyra. Jeho posluhovači vám průchod tímto už tak nebezpečným světem nehodlají nijak ulehčit. U data vydání bohužel stále svítí pouze rok 2023 bez bližších informací. Reboot Lords of the Fallen si pak budeme moci zahrát na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.