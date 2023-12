To nejlepší z The Game Awards 2023. Vyhlašování ocenění doprovodila halda oznámení nových her

Letošní ročník The Game Awards již tradičně vedle rozdávání cen pro letošní novinky zahrnoval také oznámení nadcházejících her. Tentokrát se ale Geoff Keighley opravdu překonal, protože akce na závěr překonala v ohledu oznámení všechny, které jsme v roce 2023 viděli. Ještě než přejdeme k novým hrám a trailerům, níže se můžete podívat na výčet vítězů v různých kategoriích. Nejvíce jednoznačně dominovala dvojice Alan Wake 2 a Baldur's Gate 3, přičemž letošní RPG od Larianu si uzmulo i titul hry roku a zároveň dnes rovnou vyšlo už i na Xbox Series S|X. Vítězové The Game Awards 2023 Rodinná hra: Super Mario Bros. Wonder

Inovace a přístupnost: Forza Motorsport

Esport atlet: Faker

Esport kouč: Potter

Esport event: Worlds 2023

Esport hra: Valorant

Esport tým: JDG

Kontent kreator: Ironmouse

Nejlepší herecký výkon: Neil Newborn za Astariona v Baldur’s Gate 3

Nejlepší příběh: Alan Wake 2

Nejlepší indie prvotina: Cocoon

Nejlepší akční hra: Armored Core VI: Fires of Rubicon

Nejlepší art direkce: Alan Wake 2

Nejlepší VR/AR: Resident Evil Village VR

Nejlepší mobilní hra: Honkai: Star Rail

Nejlepší audio design: Hi-Fi Rush

Games for Impact: Tchia

Nejlepší hudba: Final Fantasy XVI

Nejlepší nezávislá hra: Sea of Stars

Nejlepší komunitní podpora: Baldur’s Gate 3

Nejlepší bojová hra: Street Fighter 6

Nejočekávanější hra: Final Fantasy VII Rebirth

Nejlepší hra s dlouhodobou podporou: Cyberpunk 2077

Nejlepší adaptace: Last of Us

Nejlepší akční adventura: Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nejlepší RPG: Baldur’s Gate 3

Nejlepší simulátor/strategie: Pikmin 4

Nejlepší sport/závody: Forza Motorsport

Nejlepší multiplayer: Baldur’s Gate 3

Player’s voice: Baldur’s Gate 3

Nejlepší režie: Alan Wake 2

Hra roku: Baldur’s Gate 3

Brothers: A Tale of Two Sons Remake Příběh o dvojici bratrů můžete znát už z roku 2013, kdy A Tale of Two Sons vyšla jako prvotina Josefa Farese. Studio Hazelight usoudilo, že by si tahle hra, ve které jeden hráč ovládá dvě postavy, zaslouží kompletní předělávku v Unreal Enginu 5 a zahrát si ji budeme moci už 28. února, kdy má vyjít na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Naia a Naiee se tak opět pokusí zachránit svého umírajícího otce. Na rozdíl od původní verze ale tentokrát vedle sólo hraní bude možné zapojit dalšího hráče pro kooperaci. Podle oznámení to vypadá, že bude fungovat pouze lokálně.

Pony Island 2: Panda Circus Autor velmi oblíbené karetní rogue-lite hry Inscryption také hned na úvod večera přispěl oznámením své novinky. Pony Island 2 je ale mnohem šílenější než to, co můžete znát z jeho předchozí hry. To můžete posoudit sami z traileru, ve kterém se mísí části z 3D světa s jakýmisi 2D minihrami. Tvůrce tuto hru sám popisuje jako fantasmagorickou výpravu skrz čas, osud a videohry. Hrajeme za mladého nomáda, který se zkrátka jednoho dne rozhodne, že si podmaní svět. Nedlouho poté ale zemřel a je navěky uvězněný na Zemi. Vedle toho, že musíte držet svoji mysl alespoň trochu čistou, je potřeba uniknout na svobodu a postavit se zdejším podivnostem. Vydání je každopádně ještě daleko. Pony Islandu 2 se máme dočkat v roce 2025.

The Rise of Golden Idol Pokud vám unikla výborná detektivka The Case of Golden Idol, měli byste se na ni určitě podívat. Jestli už máte dávno případ vyřešený, máme pro vás dobré zprávy. Na příští rok se chystá pokračování pro PC, PlayStation, Xbox, Switch a The Rise of Golden Idol bude dostupný také na Netflixu. V příběhu se posouváme hned o 300 let kupředu. I po tak dlouhé době se legendy okolo zlaté modly stále nechtějí vytratit a kdokoliv přijde do styku s tímto artefaktem, začnou se kolem něj dít zvláštní události. Nádech hry se oproti prvnímu dílu dost změní, tentokrát to budou sedmdesátky plné krve a diska.

Windblown Studio Motion Twin, které stojí za velmi oblíbenou metroidvanií Dead Cells, představilo svojí novinku. S Windblown zůstávají u akce, ale žánr přece jen mění. Jejich nová hra je totiž akční rogue-lite RPG z izometrického pohledu a už z prvních záběrů je jasné, že vývojáři Windblown tvoří jako záležitost pro hraní v kooperaci, i když s oznámením uvádějí, že není problém dobře si zahrát i sólo. Hrajeme za nevinné duše světa Ark, jejichž ostrov bude velmi brzy zničen obřím energetickým vírem. Z něj se k nám navíc dostávají zlé potvory, a tak musíme popadnout meče, kopí a další zbraně, abychom jim dali co proto a náš domov zachránili. Windblown nejdříve vyjde v předběžném přístupu na Steamu a stane se tak v průběhu příštího roku.

Thrasher Thrasher patří mezi záležitosti, na jejichž trailer se podíváte a po jeho konci musíte přemýšlet o tom, co jste vlastně viděli. Jde o velmi surrealistickou audiovizuální arkádu, ve které budeme ovládat jakéhosi létajícího hada? Jistý si tím opravdu nejsem, ale ze záběrů mi to tak alespoň připadá. Zajímavě vedle vizuálu vypadá také ovládání. Autor uvádí, že je Thrasher uzpůsobený pro ovládání gesty, což by napovídalo tomu, že stejně jako jeho předchozí výtvor Thumper bude mít podporu hraní ve virtuální realitě.

Metaphor Re Fantazio Studio Atlus, které stojí za posledními díly série Persona, svoji novou značku představilo už dříve a po novém traileru už víme, že se na její vydání můžeme těšit na podzim příštího roku. Mezi platformami je zatím uvedeno jen PC a Xbox Series S|X. Ukázka obsahuje i útržky z hraní, které jasně napovídají, že se tvůrci budou držet osvědčeného stylu Persony, i když některé části vypadají více akčně. A pokud byste rádi vyzkoušeli něco z klasické tvorby Atlusu, tak bylo také oznámeno, že Persona 3 Reload, což je kompletní remake třetího dílu, vyjde 2. února příštího roku na PC a Xbox, přičemž bude rovnou i součástí Game Passu.

Exodus Tuhle novinku přišel na pódium oznámit herec Matthew McConaughey, protože v ní propůjčí svůj hlas jedné z postav. Exodus je výtvorem studia Archetype Entertainment a jde o příběhové sci-fi RPG. Na závěr traileru nám ukázali rovnou i pár záběrů z hraní, což určitě nejvíc ocenili fanoušci Mass Effectu. Podobnost s touto ságou od EA nemusí být náhodná. Součástí vývojářského týmu jsou totiž také veteráni z BioWare nebo Naughty Dog. Vaše rozhodnutí budou ovlivňovat zdejší svět na celé dekády kvůli motýlímu efektu. Máme se dočkat také správy vlastní lodi, rozhodnutí, které skutečně budou mít dopad nebo společníků, kteří nám pomohou v akci. Na další detaily je ale ještě brzy. Vývojáři zatím ani neprozradili rok, na který s Exodem počítají.

God of War Ragnarök Valhalla Další příjemné překvapení přišlo ze stáje PlayStationu. Jakmile se na plátně objevil Kratos, hned bylo v sále rušno. Nekoná se ale pokračování ani příběhové rozšíření. Valhalla je bezplatné DLC, ve kterém se Kratos společně s Mimirem pustí do rubání nepřátel v novém módu s rogue-like prvky. Pokud God of War Ragnarök máte, stačí si počkat do 12. prosince a můžete se pustit do hraní. Tenhle přídavek získáte zdarma.

Senua's Saga: Hellblade 2 Připomněla se také novinka od Ninja Theory, kterou nám ukázali už v roce 2019 a tehdy to vypadalo, že bude jedním z prvotních lákadel tehdy nového Xboxu Series S|X. Posouváme se o čtyři roky a ani po posledním traileru nemáme jasně dané datum vydání. Alespoň víme, že v příštím roce bychom se měli konečně dočkat pokračování Senuina temného příběhu.

Kemuri Vývojářka Ikumi Nakamura se do myslí hráčů zapsala během své prezentace Ghostwire: Tokyo, kdy ještě byla součástí týmu Tango Gameworks. Od té doby se hodně změnilo a společně s dalšími tvůrci založila studio Unseen. Na The Game Awards představili svoji prvotinu Kemuri. Z traileru toho ale moc nevykoukáte a vývojáři před sebou mají nejspíš ještě dlouhou cestu. Prý ani není jasné, jestli se jim podaří sehnat vydavatele, který by jejich projekt podpořit. Ale styl má, to se musí nechat.

No Rest for the Wicked Za tímhle akčním RPG stojí Moon Studios. Že je neznáte? Ori and the Blind Forest vám už něco určitě řekne. Tentokrát se vydávají do jiného žánru a s vydáním jim místo Microsoftu pomáhá Private Division. Naše dobrodružství začíná v moment, kdy umírá zdejší král Harol a korunu přebírá jeho arogantní syn Magnus. Do toho se ještě vrací temná nákaza, která už se neobjevila tisíce let. My se strasti v království pokusíme urovnat v roli mystického válečníka Cerima, který vedle tradičních zbraní umí používat i svatou sílu. Stoupenci chaosu se ale stávají silnějšími, a tak se ani na své nejsilnější útoky nemůžete úplně spolehnout. K soubojům je potřeba přistupovat opatrně. Opět tedy platí, že i přes roztomilý vzhled bude hra od Moon Studios pěkně tuhou záležitostí.

Novinky od Segy Sega rozhodně netroškaří. Když před pár dny rozesílali oznámení s tím, že se něco chystá, všichni včetně nás čekali nového Sonica. Je to ale úplně jinak! Chystají návrat na scénu pro řadu svých starších sérií, přičemž pár z nich se na chvíli mihlo v krátkém doprovodném traileru. Jmenovitě tak máme potvrzeno, že se v budoucnu objeví nové Crazy Taxy, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage a mají následovat další.

The Casting of Frank Stone O téhle hře jsme věděli předem, ale s prvním pořádným trailerem jsme konečně dostali i více podrobností. The Casting of Frank Stone vzniká ve spolupráce Behaviour Interactive a Supermassive Games (Until Dawn, Dark Pictures) a spadá do univerza Dead by Daylight. Multiplayer byste tady ale hledali marně, tohle bude čistě příběhová hra pro jednoho hráče. Stejně jako v předchozích hrách od Supermassive, i tentokrát budou hrát důležitou roli naše rozhodnutí. Tvůrci slibují, že si tenhle příběh užijí nováčci bez jakékoliv znalosti Dead by Daylight. Vydání se dočkáme v příštím roce na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.

Rise of the Ronin Po Wo Long: Fallen Dynasty se Team Ninja vrací opět do Japonska. Svoji novinku už představili na jedné z předchozích prezentací State of Play a nyní opět byla řeč pouze o verzi pro PlayStation, která má vyjít 22. března příštího roku. Podíváme se do Japonska v době, kdy končila éra samurajů a stále častěji na ostrovy připlouvají návštěvníci z ciziny. Ne každý má ale kladné úmysly, a tak je i v této době občas stále nutné vytáhnout katanu a předvést své umění. V průběhu hraní má dojít i na rozhodování, které ovlivní další kapitoly příběhu. Ve výbavě našeho ronina pak vedle klasických chladných zbraní nebude chybět ani kluzák, se kterým se může nezištně vznášet nad hlavami nepřátel.

OD Dlouho se spekulovalo o tom, že Hideo Kodžima vedle pokračování Death Strandingu pracuje na další hře ve spolupráci s Xbox Game Studios. Na The Game Awards představil OD, na kterém se také podílí herec a režisér Jordan Peele. V ukázce pak můžete vidět tváře Sophie Lillis, Huntera Schaffera a Udo Kier. Má jít opět o něco zcela unikátního. Jakési spojení her a filmu. Podle toho, co Kodžima a Peele pronesli na pódiu, to vypadá, že půjde o hororovku.

Jurassic Park Survival Nečekaným, ale velmi vítaným překvapením je novinka od Saber Interactive. V Jurassic Park Survival se vrátíme na původní ostrov Isla Nubra, kde se v roli doktorky Mayi Joshi, která se nestihla evakuovat, pokusíme přežít náháněčku s dinosaury. Jde o singleplayerovou příběhovku, která se odehrává den po událostech v Jurském parku z roku 1993. Příběh si prožijeme z pohledu první osoby a čeká nás vedle akce i hodně plížení. Doktorka nevypadá, že by si to chtěla s dinosaury rozdat na férovku, takže se bude muset vyhnout jejich pozornosti. Vypadá to ale, že vydání je ještě v nedohlednu. Neznáme ani rok. Je ale jisté, že Jurassic Park Survival vyjde na PC, PS5 a XSX.

Black Myth Wukong Tohle souls-like RPG už při svém oznámení vzbudilo slušný rozruch díky tomu, jak dobře na tom bylo graficky. Než budeme moci prozkoumat čínskou mytologii v roli opičáka Wukonga, musíme ještě chvíli počkat. Nový trailer totiž odhalil, že se Black Myth Wukong chystá na PC 20. srpna příštího roku. Hráči na konzolích si pak budou muset počkat déle. Datum pro verzi na PlayStation a Xbox ale zatím nemáme.

Lost Records: Bloom & Rage Adventurní sérii Life is Strange jistě znáte. Lost Records jsou další příběhovkou z dílny studia Don't Nod, která se odehrává v úplně novém univerzu. Vracíme se do léta roku 1995, kde sledujeme příběh čtveřice kamarádek Swann, Nory, Autumn a Kat. I když byly nerozlučnou skupinou, neviděli se po dalších 27 let. Shodou okolností se ale znovu setkají a musejí se vrátit k události, kvůli které spolu už nikdy nehodlaly promluvit. O čem konkrétně zápletka bude, se teprve dozvíme. Více informací bychom se měli dočkat v nadcházejících měsících. Vydání je pak stanoveno na poslední měsíce příštího roku a zahrát si budeme moci na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.

First Berserker: Khazan Hry, které se inspirují stylizaci z anime a mangy, už tady máme dlouhé roky. First Berserker: Khazan mezi nimi patří mezi ty nejpovedenější, co se grafiky týče. Tohle akční RPG vypadá pořádně temně a sedí tomu i tučné linky a tmavé barvy, do kterých jsou laděné postavy. Hlavním hrdinou je Khazan. I když ještě donedávna byl generálem a společně s Ozmou porazil běsnícího draka Hismara a jeho armádu, nyní je považovaný za zrádce a vyvrhela. Vaši bývalý spojenci tak na vás číhají na každém kroku, aby vás mohli podříznout. Aby toho nebylo málo, tak Khazan přišel o svoji výbavu i řadu svých schopností, které spolu s ním budeme objevovat.

Skull & Bones Tak to vypadá, že tahle pirátská mutliplayerovka od Ubisoftu konečně vypluje na širé moře. Odkladů si prožila opravdu hodně, ale nyní jí to už snad toho 16. února, kdy se chystá na PC a konzole, vyjde. Pokud si předplatíte Ubisoft+, můžete se do hraní pustit ještě o pár dní dříve.

Marvel's Blade Od studia Arkane bychom si přáli hlavně pokračování série Dishonored. Rozhodně se ale nebudeme zlobit ani za to, co oznámili na The Game Awards. V jeho studiu v Lyonu vzniká Marvel's Blade, ve kterém si zahrajeme za známého komiksového lovce upírů a má to být akce v tom pravém stylu tohoto studia. Měli bychom tak mít volné ruce v tom, jak ke hraní budeme přistupovat. Na rozdíl od předchozích her bude Blade akcí z pohledu třetí osoby. Zasazená je pak do karanténní zóny v Paříži, kde se stala jakási pohroma. Vývoj teprve začíná, takže vydání v nejbližších letech určitě neočekávejte. A jelikož studio spadá pod Bethesdu, respektive pod Xbox, tak je celkem jasné, že se Blade na PlayStation nedostane.

Last Sentinel Lightspeed LA je jen pár let staré studio, ale jeho tým je složený ze zkušených vývojářů. V jeho čele stojí Steve Martin, který dříve působil v EA a Rockstar Games a takových veteránů je tady vícero. Na The Game Awards představili svoji novou AAA hru s otevřeným světem, ve které se podíváme do temného sci-fi světa. Na samotném závěru se pak ukáže velké kyberpunkové město poté, co hlavní hrdinka Hiromi Shoda zachrání uvězněné civilisty. Příběh se odehrává několik dekád v budoucnosti ve znovu zkonstruovaném Tokiu.

Den of Wolves Studio 10 Chambers se po policejní akci GTFO vrací zpět k žánru vykrádaček. Udělali díru do světa s Payday a Den of Wolves se má nést v podobném duchu. Samozřejmě to ale nebude totožná hra. Tentokrát směřují lehce do sci-fi žánru. Během loupeží tak budeme moci využít nejrůznější high-tech vychytávky, což se bude v Midway City hodit.

Light No Fire Studio Hello Games při vydání No Man's Sky sklidilo zaslouženou kritiku. V průběhu let ale ukázali, že hry přece jenom dělat umí a svoje cestování vesmírem neskutečně posunuli. Nyní ale přicházejí s úplnou novinkou. V Light No Fire nebudeme létat mezi světy. Místo toho budeme mít jako hřiště k dispozici jednu velkou procedurálně generovanou planetu. Velikostí bude odpovídat Zemi, takže k prozkoumávání toho bude opravdu hodně. Průzkum obecně bude hrát důležitou roli. Alespoň to tak vypadá, z prvních záběrů, kde můžete vidět, že Light No Fire se stylizuje směrem do fantasy. Datum vydání a platformy byste zatím hledali marně, ale zatím z této novinky máme vcelku dobrý pocit.

Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen a The Rising Tide Vedoucí vývoje šestnáctého Final Fantasy již dříve řekl, že se chystá dvojice rozšíření příběhu, takže byla jen otázka času, než na ně dojde řeč. Rozhodně jsme ale nečekali, že první z nich s oznámením rovnou vyjde. Echoes of the Fallen tak už najdete v obchodě na PlayStationu s cenovkou 240 Kč. Prožijete si v něm novou kapitolu, ve které se ve Valisthei začnou objevovat tmavé krystaly. Odkud se vzali a k čemu slouží? To musíte společně s Clivem zjistit. Vydání The Rising Tise je pak v plánu na jaro a v tomto rozšíření se konečně setkáme i s Bahamutem.

The Finals Mutliplayerovou střílečku The Finals jste si už několikrát mohli zahrát v rámci testování. Nebudeme vám ji tady zdlouhavě představovat, protože si ji rovnou sami můžete jít zahrát. Je to tak, hned po The Game Awards vyšly The Finals na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S|X.