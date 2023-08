To nejlepší z THQ Nordic Digital Showcase 2023. Last Train Home, nový South Park, Titan Quest II a další

Prezentace vydavatelství THQ Nordic nebyla moc bohatá na informace, ale alespoň jsme viděli několik pěkných trailerů. Nechyběla tady ani česká stopa.

Celou prezentaci najdete na YouTube Alone in the Dark Čekali jsme, že kompletní předělávka legendárního hororu Alone in the Dark dostane na prezentaci větší prostor. Nakonec jsme ale na její úvod a závěr dostali jen krátké promluvy od dvojice hlavních protagonistů. Jodie Comer si zahraje roli Emily Hartwood a David Harbour propůjčí svoji tvář Edwardovi Carnbymu. Můžeme se tak alespoň podívat na to, jak se tvůrcům povedla zachytit mimika tváří. Alespoň, že v tomhle případě nebudeme na vydání čekat dlouho. Alone in the Dark vychází 25. října.

South Park: Snow Day! Je tady nový South Park, ale nevypadá zrovna tak, jak bychom si přáli. Po skvělém Stick of Truth a stále zábavném Fractured But Whole vyjde v příštím South Park: Snow Day!, 3D kooperační akce pro 4 hráče. Připojíme se ke Cartmanovi, Stanovi, Kylovi a Kennymu a společně oslavíme tenhle den prozářený bělavým sněhem. Moc detailů zatím neznáme, ale vydání má přijít v průběhu příštího roku na PC, PS5, XSX a Nintendo Switch.

Outcast 2: A New Beginning Už je to pár let, co se nám poprvé ukázalo pokračování sci-fi dobrodružství Outcast. Tentokrát si pro nás vývojáři připravili tučný trailer plný ukázek přímo z hraní. Během střílení to vypadá, že má hra ještě rezervy, ale prozkoumávání světa vypadá velmi dobře. Díky jetpacku Cuttera Sladea se budeme moci podívat i do oblak, která očividně budou brázdit i místní stvoření. Čeká na nás nelehký úkol. Osud nám totiž určil, že právě my máme sjednotit obyvatele planety Adelpha a osvobodit ji od vetřelců. Nebudeme ale na to sami. Talanové rádi pomohou. Pokud pro ně vylepšíte jejich zázemí, odvděčí se vám za to lákavějšími službami. Kdy se na Adelphu sami podíváme, ale stále nevíme.

Wreckreation Ve Wreckreation si budete moci vytvořit závodní dráhu vašich snů společně s dalšími hráči. Zdejší editor podle ukázky v traileru nabízí široké možnost a zapojit se do tvorby může v jednu chvíli cela skupina. Kromě jednotlivých částí trati nechybí ani tematické doplňky či překážky. A po dokončení si svůj výtvor otestujete za volantem široké škály modelů. Z traileru to působí tak, že Wreckreation má být hlavně o skládání vlastních tratí, ale závodní část hry není nijak upozaděná. Někteří z vývojářů se v minulosti podíleli na sériích jako je Burnout nebo Need for Speed, takže by to mohla být velmi slušná arkádová zábava. Tvůrci chtějí, aby tahle novinka byla ultimátní sandboxovou hrou. Ani tentokrát ale nebylo odhaleno datum vydání.

Titan Quest II Už vás omrzelo Diablo a Path of Exile je na vás moc komplikované? Tak byste měli zpozornět, chystá se totiž pokračování akčního RPG Titan Quest, velmi povedené diablovky, ve které jsme se utkali se všemi možnými bestiemi z řecké mytologie. Titan Quest II je potvrzený pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. I tentokrát máme namířeno do Řecka. Vedle pobíjení všeho, co nám přijde pod ruku, je naším hlavním úkolem zmaření plánů Nemesis, samotné bohyně odplaty. Nástrahy na vás chystá přímo v předivu osudu. Vývoj má na starosti německé studio Grimlore Games, které vytvořilo třetí SpellForce. Vývojáři slibují, že kampaň bude hodně zaměřená na prozkoumávání. Herní svět bude prošpikovaný tajemstvími, které mnohdy budou strážit potvory z řeckých příběhů. Hrdinu si opět vytvoříme vlastního. To platí nejen o vzhledu, ale i o jeho schopnostech. Kombinace různě zaměřených schopností má umožnit najít styl každému. Skrz schopnosti, výbavu a zbraně si prakticky sestavíme vlastní herní třídu. Titan Quest II bude možné hrát i v kooperaci, ale o té zatím detaily neznáme.

Last Train Home Jak bylo slíbeno minulý týden, tak jsme se dočkali i nové ukázka legionářské hry od brněnského studia Ashborne Games. Trailer ukazuje, jak bude hra vypadat během střetů s nepřáteli. Taktické bitvy budou probíhat v reálném čase. Dostali jsme i náhled na správu a vylepšování vlaku, který se nám na celkem dlouhou dobu stane domovem. Dobře se budete muset starat o každého legionáře. V Last Train Home to nebudou jen náhodné postavičky, které rychle můžete nahradit dalšími. S dosaženými úspěchy vaši svěřenci mohou získat vyšší hodnosti, což jim přidává další schopnosti, které můžete využít v akci. I jejich výbava bude potřebovat patřičnou péči. Aby vše fungovalo co nejlépe, musíte správně rozhodovat nejen při boji, ale i během jízdy vlakem. Prožijte cestu československých legionářů. Last Train Home novým trailerem přibližuje příběh

Tempest Rising Studio 3D Realms nejspíš znáte jako tvůrce legendy Duke Nukem. Se svojí novinkou Tempest Rising se ale podívají do žánru real-time strategií. Ani tady se to ale neobejde bez notné dávky akce, takže strategizovat budete muset za pochodu. Pokud by vám Tempest Rising padl do oka, můžete si ho až do 28. srpna sami vyzkoušet. Stačí na Steamu zažádat o přístup do právě probíhajícího testu.

Gothic Remake Stejně jako v případě Alone in the Dark jsme i u předělávky prvního dílu série Gothic čekali šťavnatější prezentaci. Nakonec jsme se dočkali jen naleštěného traileru. Už by bylo načase, abychom se podívali na novou podobu Gothica v akci. Je to další projekt, u kterého THQ Nordic stále neprozradilo datum vydání, i když už o jeho existenci víme nějaký ten pátek. Až přijde čas, tak si ho budeme moci zahrát na PC, PS5 a XSX.