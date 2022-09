To nejlepší z Tokyo Game Show. Overwatch 2, Street Fighter 6, Resident Evil a další

Po GamesComu tu máme další herní výstavu z Japonska. Co zajímavého se urodilo na TGS?

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Title Update 2 Jak už bývá u Monster Hunteru zvykem, do hry proudí nový obsah i po vydání hry a stejně je to i s datadiskem Sunbreak, který vyšel začátkem letošního roku. Stejně jako v případě prvního takového updatu bude i další nový obsah zdarma pro všechny hráče. Čeká nás trojice nových druhů monster, které budou ještě nebezpečnější. Třeba takový Violet Mizutsune vypadá parádně. Kromě toho přibyde nová mechanika Layered Weapon. Budeme si moci upravit vzhled svých zbraní bez toho, aby to ovlivnilo jejich statistiky. Podobně to už delší dobu funguje i u zbrojí. Capcom chce také dát hráčům důvod, aby se k Monster Hunteru pravidelně vraceli. Každý týden bude ve hře k dispozici nový quest, skrz který se dostanete k různým odměnám. Tohle všechno a ještě pár drobností navrch dorazí do hry 29. září na PC a Nintendo Switch.

Resident Evil Oblíbená série hororovek si uzmula delší část prezentace Capcomu. Tím hlavním byla nová ukázka z příběhového DLC Shadows of Rose, ve které si zahrajeme za dceru Ethana Winterse 16 let po událostech posledního dílu. Byla představena speciální schopnost Rose, díky které své nepřátele může zmrazit. Pořádné ukázky se dočkal také pohled ze třetí osoby, se kterým si po vydání Winter's Expansion budete moci projít i základní hru. Spolu s tím přišla také připomínka toho, že se Village a remaky druhého a třetího dílu chystají v cloudových verzích na Nintendo Switch. Tím důležitějším je ale zmínka o předělávce Resident Evil 4. Capcom oznámil, že kromě dříve oznámených platforem vyjde také na PlayStation 4. Hráči na Xboxu One ale v tomhle případě mají smůlu. Více informací ohledně tohoto remaku nám vývojáři prozradí na samostatné prezentaci Resident Evil Showcase, která proběhne v říjnu. Přesné datum ale zatím neznáme.

Street Fighter 6 V posledních dnech herním světem rezonoval hlavně nový Tekken, ale nyní se opět přihlásil o slovo šestý Street Fighter. V nové ukázce bylo potvrzeno hned několik bojovníků, kteří v tomto dílu nebudou chybět. Mezi ně patří Blanka, Dhalsim, E. Honda a Ken. V samostatné prezentaci se pak ukázalo dalších 18. Není to ale jen o postavách. Ukázka zahrnuje i pořádné představení módů World Tour, Fighting Ground a Battle Hub. V nich si vytvoříme vlastního bojovníka a v ulicích města budeme bojovat a trénovat se známými tvářemi série. Ryu a Chun-Li nebudou chybět. V Battle Hubu se budete potkávat s ostatními hráči. Skrz něj si budete moci zahrát i některé ze starších dílů Street Fighteru. I když stále neznáme datum vydání, tak si Street Fighter 6 budou moci někteří hráči vyzkoušet už za pár týdnů. Od 7. do 10. října proběhne uzavřený betatest na PC i konzolích. Můžete se přihlásit na oficiálních stránkách a třeba se vám poštěstí.

Overwatch 2 Nový Overwatch, který bude fungovat na modelu free-to-play, už je za dveřmi a svůj prostor dostal i na Tokyo Game Show. Tím hlavním bylo představení nové hrdinky Kiriko, která spadá mezi podporu. Záhy poté ale Blizzard také vydal zprávu o tom, jak bude fungovat monetizace hry a odemykání nových hrdinů. Podobně jako spousta současných free-to-play her bude i Overwatch 2 fungovat na sezónním modelu. Každých 9 týdnů má do hry přicházet nový obsah. Vývojáři s každou sezónou slibují velké novinky a minimálně jednoho hrdinu nebo mapu. Součástí každé z nich samozřejmě bude i battle pass s kosmetickými doplňky, který bude pro každého zdarma, ale je tady i jeho placená prémiová verze. Loot boxy z prvního dílu zmizí a nahradí je obchod, kde si za prémiovou měnu budeme moci koupit přesně to, co chceme. První sezóna se má tematicky držet kyberpunku. Součástí zmíněného obchodu je také sekce Just for You, kde každý hráč dostane odlišné nabídky odvíjející se od jeho preferencí. Trochu nás zarazilo, že noví hrdinové budou také součástí battle passu. Pokaždé sice mají být ve variantě zdarma, ale na konkrétní ukázce ve zprávě získají hráči Kiriko až na 55 levelu, což znamená docela dost grindu. V první sezóně platí, že kdokoliv se přihlásí do hry, okamžitě dostane Junker Queen a Sojourn jakožto nové hrdiny. A pokud vlastníte původní Overwatch, rovnou se vám zpřístupní i Kiriko.

Wo Long: Fallen Dynasty Novinka od tvůrců Nioh má být dalším hardcore RPG, ve kterém se tentokrát vydáme do staré Číny. Prožijeme zase trochu jinou variantu příběhů tří království a popereme se s novými démony. Hlavní hrdina tentokrát bude ohebnější, než jsme byli zvyklí z předchozích her studia Team Ninja. O tom se ostatně můžete přesvědčit na vlastní kůži. Na PlayStation 5 a Xbox Series S|X totiž vyšlo demo, které si zdarma můžete vyzkoušet až do 26. září. Na Tokyo Game Show si vývojáři připravili také interview. Wo Long je postavený na čínských bojových uměních a jeho důležitou součástí je temné podsvětí, které se pokusíme porazit. Stejně jako v Nioh 2 si i tentokrát sami vytvoříme podobu hlavního hrdiny. V hratelnosti se soustředili především na plynulost a dynamiku soubojů. Možností, které budeme moci tentokrát využít, je víc než kdy dřív.

Unholy Na jedné z prezentací se připomněla horovka Unholy, kterou připravuje studio Duality Games. Pokusíme se najít naše dítě v temném poskvrněném světě, který je pravým opakem každodenní reality. Obyvatelé tohoto světa nejsou zrovna rádi, že se potulujete jejich obydlím. Máme možnost postavit se jim čelem nebo se zkusit proplížit bez povšimnutí. Jako zbraně vám v Unholy poslouží emoce. Vztek, strach, smutek a touha vám pomohou překonat nejen nestvůrná monstra, ale také hádanky.