To nejlepší z Ubisoft Forward. Star Wars Outlaws, Avatar, The Crew Motorfest, několik asasínů a další

Ubisoft na své akci nepředstavil žádnou velkou novinku. Soustředil se hlavně na odhalení více detailů o svých známých titulech, mezi kterými si nejvíce času uzmulo Star Wars Outlaws.

Avatar: Frontiers of Pandora Po předchozím představení se ukázal herní Avatar v pořádné náloži záběru z hraní. Tahle akce z pohledu první osoby odvypráví příběh z Pandory, který bude fungovat paralelně k filmovým linkám. V hlavní roli je jedna z Na'vi, kterou společně s několika dalšími unesli lidé a snažili se je naučit svým způsobům a vytrénovat je, aby se přidali na jejich stranu. Lidé se ale z nenadání z Pandory stáhli a všech Na'vi měli v plánu se zbavit. Díky naší učitelce jsme ale přežili a probouzíme se ze spánku po 15 letech. Skvělou zprávou pro nás je, že si Avatara zahrajeme s oficiálními českými titulky. Jako na potvoru se lidé opět vracejí na Pandoru. Tentokrát ale máme jasno, na kterou stranu se přidáme. Zdejší kmeny nás ale vnímají jako outsidera, takže i bez vlivu lidí to budeme mít těžké. V průběhu hraní navštívíme několik různých regionů, které jsou domovem pro kmeny zatím neviděné ve filmech. Naučíme se i osedlávat zdejší zvěř a sběrem zdrojů si vylepšíme své vybavení. Jelikož jsme si prošli výcvikem RDA, tak nám kromě luku není cizí ani samopal nebo brokovnice. U ničení lidských základen ale bude na vás, jakou zbraň a jaký způsob zvolíte. Při pohledu na ukázku se nám vybavila hratelnost série Far Cry, a to i díky tomu, že celého Avatara budeme moci projít v kooperaci pro dva hráče. Na Pandoru zavítáme 7. prosince letošního roku na PC, PS5 a XSX.

Prince of Persia: The Lost Crown Ke slovu se opět dostal i před pár dny představený Prince of Persia, ve kterém je hlavním hrdinou Sargon, jeden se sedmičky válečníků říkajících si Immortals. The Lost Crown bude plošinovkou ve stylu metroidvanie, takže už od začátku hry budeme mít otevřený víceméně celý herní svět, ale do některých jeho částí se dostaneme až po získání určité schopnosti. Naším úkolem je zachránit prince Ghassana, pro kterého nás poslala královna. Stopy vedou do prokletého Mount Qaf, kdysi prosperujícího středu Persie a domova boha času. Minulost a budoucnost se tady spojuje v jedno, a toho budeme moci využít i při souboji s místními, kteří byly kvůli časové kletbě proměněni v monstra. V komunitě fanoušků nevzbudila The Lost Crown příliš nadšené reakce. Za nás ale zatím vypadá výborně. Dalo by se říct, že jde o návrat ke kořenům. Prince of Persia přeci jen začínal jako 2D plošinovka, kde záleží na precizním načasovaní každého vašeho kroku. Jak v rámci série uspěje nový díl, uvidíme 18. ledna 2024 na PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switchi.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix Naše nadšení z toho, že se chystá nástupce Far Cry 3: Blood Dragon rychle opadlo, když jsme zjistili, že jde o seriál, která letos uvidíme na Netflixu. Captain Laserhawk spojí značky Ubisoftu do jednoho velkého myšmaše v šíleném stylu devadesátek. Konkrétně se vrátíme do roku 1992, kdy byl supervoják Dolph Laserhawk zrazen svojí láskou a uvězněn ve vězení Supermaxx. Seriál přišel představit Adi Shankar, který se podepsal i pod animovanou Castlevanií nebo Devil May Cry. O samotnou animaci se pak stará studio Bobbypills. Už v traileru můžete zahlédnout několik ubisoftích značek, které se objeví v akci. Nechybí třeba Assassin's Creed nebo Rainbow Six Siege.

The Crew Motorfest Po druhém díle se série The Crew vrací čistě k závodům na zemi. Lodě a letadla tady sice nenajdete, ale prohánět se po Havaji můžete různě. Čekají nás klasické závody, offroad, pouliční závody i formule na okruzích. Motorfest odstartuje 14. září na PC, PS4, PS5, XO a XSX. Pokud byste se nemohli dočkat, tak s Gold a Ultimate edicí můžete začít hrát o 3 dny dříve. S vydáním bude vozový park hry čítat přes 610 modelů, přičemž toto číslo bude ještě dále narůstat. Ostrov O'ahu nabídne širé pláně, městské prostředí i hustou přírodu. Do každého prostředí se hodí jiný typ vozů. Kampaň v Motorfestu bude probíhat skrz Playlisty. Každý z nich je zaměřený na jinou automobilovou kulturu, přičemž každou doprovází videa z reálných závodů. Bude jich celkem 15 a je na vás, do kterého z nich se pustíte nejdřív.

Assassin's Creed VR Nexus Od představení asasínů ve virtuální realitě jsme čekali trochu více. Na zařízení od Mety zamíří VR Nexus, ve kterém se budeme moci vžít do role Connora, Kassandry a Ezia. Akci uvidíme z jejich pohledu a uvidíme, jaké je to být asasínem v různých historických obdobích pěkně zblízka. V úvodním traileru jsme ale nedostali přímo ukázku z hraní, ale jen CGI filmeček. Nexus odvypráví novou kapitolu příběhu každého z hrdinů. Tvůrci jsou si už od začátku vědomi toho, že u parkouru ve virtuální realitě se spoustě hráčů bude dělat špatně. Proto hra nabídne široké možnosti nastavení ovládání, aby si každý zážitek uzpůsobit tak, aby se mu hrálo pohodlně. Zatím ale nevíme ani rok, kdy si budeme moci Nexus vyzkoušet, ale vypadá to, že se bez headsetu od Mety neobejdeme.

Assassin's Creed Codename Jade Ke slovu se dostal i mobilní asasín. Codename Jade nás vezme do Číny ve třetím století našeho letopočtu, což pasuje mezi Odyssey a Origins. I když je to hra vytvářená primárně pro Android a iOS, půjde o plnohodnotný otevřený svět se vším všudy, jak jsme zvyklí z velkých dílů. S novou ukázkou se otevřeli i registrace do uzavřené betaverze, takže můžete zkusit štěstí a třeba dostanete přístup. O vydání se nestará přímo Ubisoft. Místo toho se této role zhostí Level Infinite, součást čínského Tencentu. Je tedy jasné, že na čínském trhu to chce s Codename Jade rozjet ve velkém. „Naším cílem je vytvořit autentický zážitek série Assassin's Creed pro mobily a jsme velmi hrdí na to, co jsme vytvořili,“ říká Andrei Chan, výkonný producent hry. Dále slibuje, že nebudou chybět typické mechaniky jako parkour, tichý postup a důraz na příběh. Ubisoft si neuhlídal čínské Assassin's Creed. Podívejte se na ukázky z připravovaného Codename Jade pro mobily Je to také první díl, kde si vytvoříme vlastního asasína od základu. Hlavní hrdina tedy není předem daný. Naší největší obavou je prozatím to, aby Codename Jade nebylo prošpikované mikrotransakcemi. Jelikož jde o free-to-play titul, je jasné, že se bez nějakých neobejde, ale uvítali bychom, pokud by nebyly nutností.

Assassin's Creed Mirage Výlet do historického Bagdádu nás čeká 12. října na PC, PS4, PS5, XO a XSX. Na Ubisoft Forward jsme z Mirage dostali šťavnatou ukázku z hraní, kde Basim vyráží do akce proti prvnímu hlavnímu nepříteli v místní hierarchii. I když má být tento díl návratem ke kořenům, tak to podle stylu úkolů vypadá, že příběh bude postupovat stejný způsobem, jako třeba v Origins, kde jsme také postupně zabíjeli členy nepřátelské skupiny od nejníže postavených, dokud jste se neprosekali až k veliteli. Basim ve výbavě bude mít pomůcky pro tichý postup, které nám v posledních dílech chyběly. Sem patří kouřové bomby, vrhací nože nebo pasti. Díky schopnosti asasínského soustředění se pak může bleskurychle zabít až čtyři nepřátele najednou, což můžete vidět v traileru těsně před zabitím Basimova hlavního cíle. Před akcí si oblast můžeme prozkoumat díky našemu ptačímu společníkovi, což bude potřeba. Basim totiž nemůže jen tak naběhnout proti přesile. Tvůrci ho popisují jako "glasscannon", což znamená, že ovládá smrtící schopnosti, ale zároveň toho moc nevydrží.