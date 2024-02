To nejlepší z únorového Nintendo Direct. Kingdom Come, kolekce Star Wars Battlefront, Pentiment a další

Grounded

Survival, ve kterém se v roli mládežníků zmenšíme a prožijeme si dobrodružství na zahradě plném hmyzáků a nebezpečí, je jednou ze čtyř her, které se Xbox rozhodl vedle PC a Xboxu vydat také na další platformy. Grounded sice vyšlo nejdřív v rozpracované podobě, ale už je to celkem dlouho, co se vývojářům podařilo práci dotáhnout do konce. Na Switch tedy Grounded vyjde v plnohodnotné podobě.

Už od prvního pohledu je jasné, že kvůli slabším hardwaru musely přijít znatelné grafické kompromisy. Ani v této verzi ale nebude možnost hrát s partou kamarádů v online kooperaci. Jak to s přežíváním na zahradě na Switchi dopadne, uvidíme 16. dubna.