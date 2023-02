To nejlepší z únorového Nintendo Direct: Legend of Zelda, hry pro Game Boy v NSO, návrat Metroid Prime a další

Xenoblade Chronicles 3 je už v základu výborné RPG. S jeho rozšířeními v něm můžete strávit ještě pár hodin navíc. To platí i pro třetí přírůstek, který do hry přijde 15. února. Do party si díky němu budete moci přidat Mashu, novou hrdinku, která dokáže vyrábět unikátní předměty díky speciální rudě.

Na úvod přišlo milé překvapení pro fanoušky rytmických her. V novém díle Samba de Amigo se joy-cony promění v rumbakoule a budeme s nimi máchat do rytmu 40 různých písniček. Ovladače se na tento druh hry perfektně hodí. Není to ale jen o správném máchání do rytmu. Abyste měli perfektní skóre, musíte do hudby přidat také tanec.

Jelikož jde o RPG, tak si Harvard jistě své schopnosti dedukce a bojové schopnosti bude v průběhu hraní vylepšovat. Ze záběrů je také jasné, že na vyšetřování nebude sám. Do soubojů se bude pouštět s partou dalších strážců spravedlnosti. Za DECAPOLICE stojí studio Level-5, které slibuje pravou detektivní zábavu. S tímhle žánrem přeci jen mají bohaté zkušenosti díky Laytonovi. Když už je o něm řeč, během Directu byl nenápadně oznámen nový díl s názvem Professor Layton and New World of Steam . O něm ale kromě jména nic nevíme. DECAPOLICE se nicméně chystá na svoji premiéru někdy v letošním roce.

Cereza se snaží zachránit svoji matku, proto se společně s démonem Cheshirem vydávají do nebezpečného lesa. Dívku i démona ovládáte zároveň, což mi připomíná styl hraní z Brothers: A Tale of Two Sons. Společně překonávají hádanky, ale když přijde na boj, Cheshire je jediný, kdo se nepříteli může postavit. Cereza je může maximálně znehybnit. Budeme tedy muset dobře využívat jejich jedinečných vlastností, abychom Cerezinu matku zachránili.

Ještě před několika měsíci by mě nenapadlo, že se čarodějka Bayonetta, která nakrucuje své křivky při každé příležitosti, ukáže v takovéhle podobě. O příběhu z jejího mládí, kdy nosila jméno Cereza, už víme od The Game Awards a ve třetí Bayonettě dokonce najdete krátkou hratelnou ukázku, takže víme, co od této novinky, která se chystá na 17. března, očekávat.

Z teaseru na závěr ale druhá vlna Side Order, která dorazí v létě, vypadá o poznání lépe. Z těch pár vteřin se těžko soudí, co od ní můžeme čekat, ale nebyli bychom překvapení, pokud by z toho nakonec bylo příběhové DLC. Chobotnicovému rozšíření pro druhý díl se zadařilo, takže to možná Nintendo chce zopakovat i tentokrát.

Dočkali jsme se také delší ukázky z hraní nového dobrodružství Mickey Mouse a jeho přátel a vypadá stejně dobře, jako při svém představení. Z nové ukázky vypadá Illusion Island jako metroidvania, která by do tohoto oblíbeného žánru mohla uvést i mladší hráče. Do některých částí světa se totiž nedostanete bez potřebných schopností.

Od nového Kirbyho už víme, co očekávat. Jeho původní verze přeci jen není tak stará, aby se na ni zapomnělo. Z naší planety budeme muset vypráskat Magolora. Na tuhle výpravu se můžeme vydat až ve 4 hráčích na jednom Switchi. Čeká nás ale i úplná novinka. Po dohrání příběhu se pustíme do Magolorova epilogu, kde uvidíme, jak to vypadá v prostoru mezi dimenzemi.

Hry z Game Boy a Game Boy Advance v předplatném NSO + EP

Úniky o příchodu her ze starých kapesních konzolí Nintenda do předplatného NSO jsme tady měli už pár let zpátky, ale realitou se staly až dnes. Pokud patříte mezi předplatitele, do hraní vybraných titulů z Game Boye se můžete pustit hned. Stačí stáhnout aplikaci z eShopu. A nejsou to žádné bezejmenné kousky. Mezi moje favority patří Metroid II - Return of Samus, Kirby's Dream Land, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX nebo Alone in The Dark: The New Nightmare.

Soupiska se bude časem rozrůstat. V budoucnu můžete očekávat třeba The Legend of Zelda: Oracle of Ages a Oracle of Seasons, Pokémon Trading Card Game nebo Kirby's Tilt N' Tumble. Hrát můžete s několika grafickými filtry, takže to není neustále jen kombinace zelené s černou. Pokud to hra podporuje, můžete si ji zahrát v multiplayeru lokálně i online.

Mimo základní Game Boy přibyla také knihovna s hrami pro Game Boy Advance. K ní ale potřebujete dražší předplatné NSO + Expansion Pass. Nabídka startovacích her také není vůbec špatná. Najdete tady třeba Mario Kart: Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 a další. V budoucnu přibyde například Fire Emblem, Metroid Fusion nebo Golden Sun.