To nejlepší z únorového State of Play: Ukázka Suicide Squad, novinky v PlayStation Plus, Baldur's Gate 3 a další

Hry pro PlayStation VR2

The Foglands

První z pětice nově oznámených her pro virtuální realitu je temná rogue-like střílečka Foglands. Je to prvotina studia Well Told Entertainment, která má odvyprávět kvalitní příběh. Vydáme se do temnot prozkoumat to, co se zdá jako hrozba pro náš domov. Důležitou částí je ale i hratelnost. Vývojáři prý chtějí, aby si hráč při hraní připadal jako ve westernovém saloonu, kde vypukla bitka a vy proti svému sokovi použijete cokoliv, co zrovna máte po ruce.

Staneme se součástí komunity, která je kvůli toxické mlze nucena žít v podzemním bunkru The Hold. Zařadíte se mezi Runnery, kteří mají dost kuráže na to, aby se do mlhy vydali. V našem útočišti jistě bude možné vylepšovat si vybavení, jinak by to přeci nebyl ten správný rogue-like.

Green Hell VR

Green Hell můžete znát jako klasický survival, ve kterém přežíváte v husté džungli za pomoci všeho, co se vám zrovna podaří získat. Do amazonského pralesa se dostanete v roli antropologa Jakea Higginse. S sebou máte jen hodinky, batoh a průvodce, ve kterém najdete rady k přežití. Dostat se zpět do civilizace ale nebude lehké ani s ním. Vývojáři slibují intenzivní zážitek bez kompromisů. Pro VR verzi hry bylo přepracované nasvětlení, stíny a zvýší se rozlišení textur.

Synapse

Na rozdíl od předchozích her vypadá Synapse od tvůrců Fracked nebo Far Cry VR velmi jednoduše. Pointa traileru je "střel do hlavy všechno, co se hýbe". V šedivém světě se vrhneme do přestřelka se zvláštními humanoidy. Kromě své pistolky máme v rukávu i schopnosti telekineze, takže jako zbraň můžeme použít i okolo válející se předměty.

Journey to Foundation

Pokud máte rádi knižní sérii Foundation od Isaaca Asimova, tohle vesmírné dobrodružství by vám nemělo uniknout. Studio Archiact si připravilo příběhovou adventuru, ve které dojde i na trochu akce, ale příběh bude tím hlavním. Ujmeme se roli agenta Warda, který pracuje pro Commission of Public Safety. Vyšetřování nás zavede až na okraj Galactic Empire. Už 12 tisíc let vládl mír, ale začínají se objevovat jeho narušení. Naším úkolem je najít skupinu, která za rozruch může a vypořádat se s ní.

Skupina se snaží dostat právě do Foundation, což změní Wardovy plány a postupně se dozvíme víc o plánu na záchranu lidstva. Sami se ale nakonec rozhodneme, kterou ze stran si zvolíme.

Before Your Eyes

V téhle příběhovce se dostaneme do posmrtného života, kde si projdeme celé vzpomínky hlavního představitele. U Before Your Eyes můžete odložit ovladače. Hra se totiž ovládá očima. S každým mrknutím se posunete dál v čase a uvidíte, co se dál dělo v životě toho, jehož příběh nám vývojáři z GoodbyeWorld Games představili. Tento unikátní zážitek, který vyhrál i ocenění Bafta, můžete najít i na jiných platformách, ale verze pro PS VR2 má být z nich tou nejimerzivnější díky snímání očí.