To nejlepší z Xbox + Bethesda prezentace. Záběry ze Starfieldu, novinka Hidea Kodžimy, Forza Motorsport a další

Nejočekávanější herní akce června je za námi. Po dlouhé době bylo zase na co koukat. Většinu z her najdete v Game Passu hned v den vydání.

Redfall - přežívání ve městě plném upírů v kooperaci Jako první se na scéně ukázala novinka od Arkane Studios, které má za sebou úspěšné tituly jako Prey, Dishnored nebo Deathloop. V jejich novince se podíváme do města, které má pod kontrolou upíří komunita. Do ulic mohou vkročit kdykoliv. Díky tomu, že zakryli slunce, jim nedělá problém vyrazit na lov ani ve dne. Město odřízli také od zásob vody a neexistuje už žádné spojení s okolním světem. Momentálně ve městě existují 3 skupiny. Kromě upírů to jsou členové kultu, kteří se upíry stát chtějí. A ti ostatní, kteří ještě nejsou po smrti, se snaží přežívat jak to jen jde. Mezi ně patří i čtveřice protagonistů, za které si v kooperaci můžete zahrát. Každý z nich má odlišné speciální schopnosti.

Hollow Knight: Silksong - návrat krále metroidvanií Už je to několik let, co bylo oznámeno pokračování jedné z nejlepších metroidvanií herní historie. Příběh z podzemního království každou chvíli doporučujeme i v našich ostatních článcích a v Silksong máme stejnou důvěru. Po dlouhé době se ukázaly nové záběry, na kterých Hornet exceluje v boji se svojí jehlicí. Bohužel jsme se ale stále nedočkali toho hlavního. Datum vydání na konci traileru chybělo. Na prezentaci ale padlo, že se ukázaly hry, které si budeme moci zahrát v následujících 12 měsících, takže můžeme snad počítat s tím, že vydání Silksongu už není opravdu tak daleko, jak se ještě před pár dny mohlo zdát.

High on Life - FPS akce od tvůrců Rick & Morty Justin Roiland, který stojí za vznikem seriálu Rick & Morty, pomáhal se založením studia Squanch Games. Podílí se i na tvorbě jejich nové akční FPS, která jistě zaujme všechny fanoušky jeho předchozí tvorby. Aby střílení v tomhle pestrobarevném světě nebylo tak nudné, tak vás každá zbraň z vašeho arzenálu bude zásobovat hláškami. Zbraně v High on Life mají rozdílné osobnosti a schopnosti. Zároveň poslouží také jako vypravěči příběhu od lovcích odměn, mezi které se také zapleteme. Podíváme se na různé planety, přičemž na každé z nich vás budou čekat odlišné lovecké výzvy.

A Plague Tale: Requiem - konec nevinnosti První díl A Plague Tale byl velmi příjemným překvapením. Jakožto první příběhovka studia Asobo byla výborná jak po stránce příběhu, tak graficky. V Requiem pokračuje vyprávění o sourozencích Amicii a Hugovi, kterým klidný rodinný život zničila inkvizice a morová epidemie. Requiem nás zavede do Provence, které je oproti prostředí z prvního dílu barevnější. Na temnotě ale nabere příběh. Amicia se musí vyrovnat s těžkými situacemi a moc jí nepomáhá to, že na každém rohu na ni číhá nebezpečí. To všechno je ale ochotna podstoupit pro svého bratra.

Forza Motorsport - „nejpokročilejší závodní hra, která kdy byla vytvořena“ Po několika letech, kdy jasně byla na popředí arkádová série Forza Horizon, se hlásí o slovo i původní Forza Motorsport, která má blíže k simulaci. Možná to vypadá, že nám v názvu chybí číslovka, ale nová Forza podle oznámení Microsoftu skutečně žádnou mít nebude. Dle slov vývojářů bude nová Forza technicky nejpokročilejší závodní hra v historii. Každá trať byla vytvořena na míru současné generaci a díky novým technologiím nebude chybět třeba dynamické střídání dne a noci, pokročilá zničitelnost vozidel nebo ray-tracing v reálném čase.

Overwatch 2 - free-to-play a odhalení nového hrdiny Blizzard se na scéně za večer ukázal hned několikrát a poprvé to bylo s novou verzí jejich týmové mutliplayerovky. Overwatch 2 zatím nesklidil v herní komunitě moc pozitivních reakcí. Hráči se shodují na tom, že ho měli raději vydat jako velký update pro jedničku. Nyní se alespoň potvrdily spekulace o tom, že si Overwatch 2 nebudeme muset kupovat. V předběžném přístupu vyjde 4. října s free-to-play modelem na všech platformách. Společně s tím došlo také na oznámení nového hrdiny. Těžko říct, jak se za Junker Queen bude hrát, protože kromě jediné, co jsme zatím viděli, je krátký animovaný filmeček. Měla by ale být součástí soupisky hratelných postav hned se spuštěním předběžného přístupu.

Ark 2 - podruhé mezi dinosaury s Vinem Dieselem Dinosauří Ark byl jednou z her, které přišly během velké survival vlny na začátku minulé dekády. S druhým dílem to chtějí tvůrci posunout trochu dál a pořádně do přežívání zakomponovat příběh o rodině. Santiagovy propůjčil tvář Vin Diesel. Ten se bude se svojí dcerou snažit přečkat strasti způsobené zradou a porušenými sliby. I přes to, že Ark 2 byl oznámený už předchozí ročník, tak ani tentokrát jsme neviděli ukázku z hraní. S trailerem ale vývojáři uvádějí, že tentokrát budeme hrát pouze z pohledu třetí osoby a do hry přibyl parkour systém ve stylu Assassin's Creed. Je také jisté, že stejně jako v původním Arku půjde o přežívání, budování základny a ochočování dinosaurů všeho druhu. V roli Santiaga budeme dávat dohromady svůj vlastní kmen

Ara: History Untold - strategie, ve které přepíšete historii Z prvotního popisu zní Ara jako strategie, která se zařadí po bok Civilization nebo Humankind. Svůj národ povedeme od jeho počátků skrz všechny věky. Budeme si tvořit vlastní kulturu, umění a rozšiřovat svoje působení na doposud neobjevená území. Vývojáři z Oxide Games prý mají velké ambice, aby přišli s velkým evolučním krokem v rámci tahových strategií. Aby toho dosáhli, tak nejdřív svoji novinku vydají v předběžném přístupu, do kterého se bude moci zapojit každý skrz Insider program.

Minecraft Legends - akční strategie z kostičkovaného světa Podívejte se do známého světa zase trochu jinak. Měli jsme tady příběhovky, sandbox a dokonce i kostičkovanou variaci Diabla. Tentokrát do akce zapojíme i trochu strategie. V Minecraft Legends budeme bránit náš poklidný svět proti jednotkám z podsvětí, které kolem sebe nerozsévají nic jiného než zkázu. Invazi piglinů odrazíte s pomocí všech stvoření, které v Minecraftu běžně potkáváte. Do toho spadají i taková, která byste běžně považovali za nepřítele. Postavte se po bok creeperů nebo pavouků a odrazte nepřátelský útok. Není to ale jen o bojích. Na starosti také máte budování základen a jejich obranu.

Diablo IV - představení necromancera a nové záběry z hraní Diablo během prezentace potvrdilo svoji poslední hratelnou postavu. Do pětice tady máme necromancera, díky kterému opět budeme moci povolat do boje nemrtvé všeho druhu. Poté následovala bohatá ukázka toho, jak bude nové Diablo vypadat v akci. Už na první pohled je jasné, že se Blizzard vrátil k potemnělému grafickému stylu z Diabla 2 místo pestřejších barev z trojky. Herní svět v Diablu IV můžete prozkoumávat vlastním tempem. Nikdo vám neříká, kterým směrem se musíte vydat. Čeká vás průchod více než 150 dungeony plných nepřátel bažících po vaší krvi. Do jejich likvidace se můžete pustit sólo nebo v kooperaci na PC i konzolích. Tentokrát nebude chybět cross-play ani lokální kooperace.

Wo Long: Fallen Dynasty - novinka od tvůrců Nioh a Ninja Gaiden Studio Team Ninja uspělo u hráčů hardcore RPG díky dvojici dílů ze série Nioh. Na tenhle úspěch očividně chtějí navázat se svojí novinkou, ve které se z Japonska přesouváme do Číny. I když se Nioh podobá na první pohled, tak Wo Long má být úplně odděleným příběhem. V hlavní roli je bezejmenný člen milice s výjimečnými šermířskými schopnostmi a znalostí čínských bojových umění. V traileru sice nevidíme záběry z hraní, ale je jasné, že ve Wo Long hrají roli nadpřirozené síly včetně draků. Protagonista se bude snažit probudit starověkou sílu, která mu má pomoci dostat se z těch nejtěžších situací.

Spolupráce s Kojima Productions Hideo Kodžima se na prezentaci přeci jen také objevil. Oznámení bylo ale mnohem menší než se čekalo. Nebyla řeč o hororu Overdose, který unikl před několika dny. Pouze potvrdil, že spolupracuje s Xbox Game Studios na tvorbě jeho další hry, která bude využívat jejich cloudových technologií. Nepadlo jméno ani datum, kdy bychom se o této novince měli dozvědět víc. Tak snad příště.