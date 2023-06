To nejlepší z Xbox Game Showcase. Fable, Avowed, Flight Simulator 2024, Star Wars Outlaws a další

Xbox se ve své prezentaci zaměřil hlavně na své plány pro příští rok, kdy má vyjít hned několik her od Xbox Game Studios. Dostalo se ale i na řadu tvůrců třetích stran.

Fable Po krátkém teaseru se konečně studio Playground Games podělilo novinky ohledně nového Fable. Pokud jste viděli IT Crowd, určitě poznáte zdejšího vypravěče. Richard Ayoade v oblíbeném seriálu ztvárnil ajťáka Mosse, tady se stane jakýmsi obrem posedlým zeleninou. A nebo je dobrodružka, která se vkrade do jeho obydlí, trpaslice? Těžko říct. Video sice není přímo z hraní, ale ukázka je vytvořená v enginu hry. Na pohled je velmi hezká a ani tento díl by neměl přijít o typický britský humor, kterým byli protkané jeho předchůdci. Vývojáři zatím více detailů neodhalili a vypadá to, že Fable nevyjde ani letos, ani v příštím roce. Jednoznačně si ale získal naši pozornost.

South of Midnight Svoji novinku odhalili i tvůrci hry We Happy Few. Z traileru na South of Midnight toho ale moc nevyčteme. Naštěstí se kreativní ředitel vývoje David Sears podělil o pár podrobností. Jejich svět kombinuje realitu s magií včetně různých kreatur. V hlavní roli příběhu je Hazel, která má za úkol opravit rozbitý svět. Tvůrci si v tomto ohledu berou inspiraci z folklóru jihu Spojených států. Hazel umí ovládat magii. Její síly budou fungovat na principu tkaní magických vláken, což má samo o sobě South of Midnight odlišit od ostatních her, kde po nepřátelích házíte ohnivé koule. Nejen tím, ale i zpracováním světa chtějí tvůrci představit hráčům něco, co ještě neviděli. Trailer nevypadá špatně, ale na pořádné dojmy si počkáme až na ukázku přímo z hraní.

Star Wars Outlaws Tak už víme, co je ta neoznámená hra, kterou připravuje Ubisoft. Studio Massive Entertainment představilo Star Wars Outlaws pro PC, XSX a PS5, které vyjde v příštím roce. Příběhově je zasazené mezi Impérium vrací úder a Návrat Jediho, kdy se zhostíme role Kay Vess, která je v podsvětí jako doma. Zrovna se chystá na akci tak velkou, že nikdo nic podobného v okolí nepamatuje. Všechno kvůli tomu, aby mohla začít nový život. Po boku, nebo spíš na jejím rameni, jí bude parťák Nix. Na keyartu vedle ní můžete vidět BX-commando droida. Více detailů se dozvíme už na dnešní prezentaci Ubisoft Forward, kde se ukáže i ukázka z hraní. Už je každopádně potvrzené, že půjde o hru s otevřeným světem.

Payday 3 Pokračování kooperační vykrádačky od Starbreeze je blíž, než by se mohlo zdát. Vychází 21. září na PC, XSX a PS5, přičemž na Xboxu bude rovnou v Game Passu. V tomto díle se vydáme do New Yorku. Čtyřčlenný gang se vrací z důchodu poté, co se na scéně objevuje neznámá hrozba. Máme se těšit na nové způsoby, skrz které budeme přistupovat k loupení všeho možného. Alespoň graficky nás Payday 3 ale zatím neoslnilo.

Persona 3 Reload + Persona 5 Tactica Tohle překvapení si Atlus propálil sám už před pár dny, kdy jeho americká pobočka nahrála oba trailery na instagram. Persona 3 Reload je remake třetího dílů výborné JRPG série. Ikonický příběh si tak budeme moci projít ve formě předělané od základu. Staneme se studentem, který objeví hodinu skrytou mezi ubíhajícími dny. Během ní se dějí samé podivnosti a i sám hlavní hrdina není v této době úplně sám sebou. Persona 3 Reload je zatím oznámená jen pro PC a Xbox. Rovnou bude také v Game Passu. Podobně je to i s Persona 5 Tactica, kde se známé postavy střetnou s nepřáteli v tahových bitvách. Tady ale na rozdíl od Reload známe přesné datum vydání. Mezi Phantom Thieves opět zavítáme 17. listopadu letošního roku.

Avowed Podle úvodního CGI traileru, kterým se Avowed původně představilo, jsme od něj očekávali výrazně temnější nádech, než jakým působilo v nové ukázce z hraní. Námitky si ale necháme na později, dobrým fantasy RPG nepohrdneme nikdy. S Avowed se opět podíváme do světa, který nám byl představen v Pillars of Eternity. Dějištěm hry je ostrov Living Lands, divoký kraj plný záhad a tajemství. Od zbytku světa se liší svým ekosystémem, který zahrnuje kytky a zvířata všech možných druhů. Stejně jako třeba v Outer Worlds, budou i tentokrát hrát důležitou roli společníci, přičemž prvního z nich můžeme slyšet jako vypravěče v traileru. Je jím Kai, jeden z mála přátelských obyvatel Living Lands, na které narazíte. I když Avowed působí jako variace na TES V: Skyrim, tady bude vše probíhat z pohledu první osoby. Do rukou dostaneme chladné zbraně, štíty, ale i pistole a kouzla. Silná výbava se bude hodit proti Xuaripům, což jsou nemrtví, kteří zaplavili Living Lands. Vydání hry je plánované na příští rok a stejně jako ostatní hry od Xbox Game Studios bude rovnou v Game Passu.

Microsoft Flight Simulator 2024 Tohle oznámení bylo jedno z těch nejméně očekávaných. Studio Asobo na příští rok chystá novou verzi svého Flight Simulatoru. Měli jsme za to, že budou skrz updaty neustále vylepšovat stávající verzi, ale očividně je potřeba udělat větší krok, se kterým létání přejde na značně vylepšený interní engine. V traileru můžete vidět řadu aktivit, které v novém ročníku budete moci dělat. Stále si můžete jen tak létat, ale dostanete možnost třeba pomáhat se stavbami, zachraňovat lidi v ohrožení nebo práškovat pole, abyste trochu pomohli s úrodou. Graficky už současný Flight Simulator vypadá skvěle, a i po této stránce si u jeho nástupce zatím nemáme na co stěžovat. Na bližší informace si musíme ještě počkat. Zatím nám musí stačit vědět, že Flight Simulator 2024 vyjde někdy v příštím roce na PC a Xbox. Game Pass je samozřejmostí.

Senua's Saga: Hellblade 2 Ninja Theory ze své novinky po dlouhé době ukázalo krátký filmeček zachycený přímo v enginu hry. Nebudeme ale lhát. Očekávali jsme pořádnou ukázku z hraní. V akci se nám Senua přeci jen ukázala už před pár lety a tohle nám o pokračování tohoto psychedelického příběhu moc dalšího neprozrazuje. Nyní už alespoň nemusíme spekulovat o tom, jestli vyjde letos nebo až v příštím roce. Na konci traileru totiž svítí číslovka 2024.

Like a Dragon: Infinite Wealth Nahý jakuzák se objeví na pláži. Tohle není začátek špatného vtipu, ale scéna z nového traileru na osmý díl série Yakuza, která nově i na západních trzích bude vycházet pod jménem Like a Dragon. Nenechte se zmást podtitulem. Také jsem si myslel, že to má být jakýsi spin-off. Studio Ryu Ga Gotoku ale rychle na svých sociálních sítích uvedlo vše na pravou míru. Je to matoucí, ale alespoň jsme se zbavili čísel. Ičiban se v pokračování dá dohromady z Kazumou. Jak k tomu dojde? Netušíme, ale chceme to vědět stejně tak, jako to, co předcházelo Ičibanově eskapádě na pláži. Jedno je ale jisté. Bývalí jakuzáci se vydávají do nových krajin. Jejich společný příběh bychom měli poznat už začátkem příštího roku.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Nové Devil May Cry to sice není, ale Path of the Goddess vypadá jako slibná hack'n'slash akce. Capcom, pod jehož záštitou vzniká, se zatím nepodělil o bližší informace. Čeká nás střetnutí světa duchů a světa živých, to celé zabalené do japonské tematiky. Nejen o této novince se nejspíš dozvíme víc o úterní půlnoci na Capcom Showcase.

Forza Motorsport Forza je jednou z velkých her Xboxu pro letošní podzim. Vyjde na Xbox i PC 10. října. Za zmínku určitě také stojí to, že s předobjednávkou Premium edice budete moci hrát už 5. října. S novým trailerem jsme se dozvěděli, že v soupisce vozů nebudou chybět ani modely od General Motors. Na přebalu hry se pak objeví Cadillac Racing V-Series.R a Chevrolet Corvette E-Ray 2024. Ve hře samotné se budete moci svézt ve více než 500 různých modelech. Pokud si pamatujete starší Forzy Motorpost, poznáte i některé z 20 tratí. Všechny ale byly předělané od základu a pětice z nich se nikdy v žádném předchozím díle neobjevila. Nebude chybět ani závodění v multiplayeru. Pokud vás více zajímá obsah pro jednoho hráče, tak si v úterý ve 20:00 zapněte Xbox Games Showcase Extended, kde vývojáři odhalí další novinky.

Jusant Po Banishers se studio Don't Nod vydává do dalšího neprozkoumaného žánru. Jusant je lezecká hra, kde se budeme snažit zdolat nekonečné výšiny s pomocí nejen našeho umu, pomůže nám také malý společník, jehož schopnosti nám občas pomohou najít cestu, po které můžeme vyšplhat zase o něco výš. Jusant je zamýšlena jako relaxační hra, kdy si můžete šplhat a prozkoumávat rozmanitá prostředí ve vlastním tempu. Není to ale jen lezení bez cíle. Na samotném vrcholku snad čeká vysvětlení toho, co se v tomto světě vlastně děje a proč jsme museli podstoupit tak náročnou cestu.

Still Wakes The Deep Studio The Chinese Room, které se podepsalo pod Everybody's Gone to The Rapture nebo Amnesia: Machine for Pigs, připravuje další hororovku. Still Wakes The Deep poběží na Unreal Enginu 5 a vyjde začátkem příštího roku na PC, XSX i PS5. Na Xboxu ho rovnou najdete i v Game Passu. Vydáme se na ropnou plošinu daleko od břehů v ledových vodách Severního moře. Roli řadového pracovníka vám zkomplikuje silná bouře, která vás odstřihne od okolního světa. Bouře ale s sebou přináší i něco horšího, než hluchou vysílačku.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty První a zároveň jediné rozšíření pro Cyberpunk 2077 vychází 26. září na PC, XSX a PS5 s cenovkou 30$. Jak už padlo dříve, V se musí vydat do neprozkoumané části Night City, do které nikdo nechodí rád. Nebezpečí je na každém kroku, ale V to stejně stojí za to. Je tady totiž někdo, kdo tvrdí, že mu může zachránit život.

Hardwarové nároky pro Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cities: Skylines 2 Netrvalo to dlouho od oznámení a máme tady datum vydání Cities: Skylines 2, budovatelské strategie, která na trůnu už před několika lety nahradila SimCity. Do stavby svých vysněných metropolí se pustíme 21. října na PC, XSX a PS5. Budeme se opakovat i tentokrát, i Cities: Skylines 2 bude při vydání součástí Game Passu. Kromě základní edice za 50€ si můžete pořídit i Ultimate Edition, která zahrnuje několik dodatků včetně budoucích rozšíření. Je tedy jasné, že pokud jste zvyklí na všechny vychytávky z prvního dílu se všemi DLC. Tak vám řada funkcí při vydání dvojky může chybět. V nové ukázce můžeme vidět zjednodušené prvky stavění. Každý obyvatel vašeho města tentokrát bude mít i vlastní život. Můžete sledovat jednotlivce, vidět je při běžných aktivitách či vytváření vztahů. Město má díky tomu působit více živě. Výzvy se nebudou týkat jen správné infrastruktury a fungování města, větší roli bude hrát i klima a prostředí, ve kterém stavíte.

Metaphor ReFantazio Tohle tajemství si Atlus naštěstí pohlídal dobře. Z projektu Re Fantasy se zrodilo Metaphor: ReFantazio. Tvůrci posledních tří dílů série Persona se vydávají více do fantasy, ale těžko říct, co to vlastně bude zač. Atlus totiž moc podrobností neprozradil. Na vydání se máme těšit někdy v příštím roce a oznámená je zatím jen verze pro PC a Xbox.

Towerborne U této novinky zaplesá srdce všem fanouškům Castle Crashers. Studio Stoic se po trilogii Banner Saga vydalo směrem k barevnému kooperačnímu brawleru. Tvůrci přiznávají, že tentokrát chtěli udělat něco odlehčeného, co mohou jednoduše hrát doma se svojí rodinou. Hrdinové Towerborne si říkají Aces a smrt pro ně neznamená konec. Pamatují si všechny své úspěchy i neúspěchy, takže rogue-like prvky nebudou chybět. Studio plánuje do hry přidávat nový obsah v rámci sezón, což je v poslední době trend nejen pro free-to-play tituly. O příběhu jako takovém zatím nic víc prozradit nechtějí. Vydání je plánované na příští rok a Towerborne bude rovnou dostupné i v Game Passu.

Clockwork Revolution Novinka od studia InXile Entertainment, kterou byste si na první dobrou mohli splést s Bioshockem. Steampunkový svět v Clockwork Revolution si projdeme v podobě akčního RPG z pohledu první osoby, kde hrátky s časem hrají důležitou roli. Viktoriánské město Avalon si užívá prosperity, ale pod povrchem se skrývají jeho temná tajemství. Lady Ironwood skrz cestování časem změnila klíčové momenty historie města, čímž sobě pomohla k velkému bohatství a spoustu lidí odsoudila k chudobě. Naštěstí jsme tady my v roli hrdiny, kterého si vytvoříme k obrazu svému. Sami se vydáme do minulosti, abychom změnili historii. Manipulaci s časem využijeme i v menším měřítku, jak můžete vidět v traileru. Nikdy ale nemáte jistotu, jaké budou následky vašich činů v minulosti, takže vždy musíte být obezřetní.