To nejlepší z Xbox Partner Preview. Ukázky z Ark: Survival Ascended, Alan Wake 2 a Metal Gear Solid Δ

Still Wakes The Deep

Novou ukázku jsme viděli i z novinky od studia Chinese Room, které stojí za příběhovkami Everybody's Gone to the Rapture nebo Amnesia: A Machine for Pigs. Stejného žánru se budou držet i ve Still Wakes The Deep, kdy si střihneme roli pracovníka na ropné plošině v promrzlých vodách Severního moře. Komunikační kanály nefungují a na cestě je velká bouřka. To ale není to jediné, čeho bychom se měli bát.

Aby toho nebylo málo, tak ani zbytek posádky, která má na plošině operovat, není k nalezení. Nemůžete se ale starat jen o to, abyste zjistili, co se s nimi stalo. Nejdůležitější je najít cestu ven. Přesné datum vydání hry si tvůrci zatím nechávají pro sebe, ale mělo by to být začátkem příštího roku. Vedle Xboxu vyjde také na PC a PlayStation.