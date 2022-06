To nejlepší ze State of Play. Hry pro PS VR2, Spider-Man míří na PC a oznámení remaku Resident Evil 4

Na rozdíl od předchozích dvou remaků by neměly být tentokrát změny v hratelnosti tak razantní a vylepšením si tak projde hlavně grafika. Společně s tím je ve vývoji také obsah pro PlayStation VR2 . Z oznámení to ale vyznělo tak, že na ten si počkáme ještě o něco déle.

Hry pro PlayStation VR2

Řeč ohledně PS VR2 nebyla jen v souvislosti s Resident Evilem 4. Sony slibovalo představení hned několika her a ty následovaly hned poté. O horory rozhodně nebude nouze, protože s novým headsetem si budete moci projít i Resident Evil Village. A aby zombíků nebylo málo, přidá se také The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 Retribution.

I po dlouhých letech od vydání neřeklo No Man's Sky své poslední slovo. Kromě toho, že do něj stále přibývá obsah skrz updaty zdarma, si ho také budete moci zahrát ve virtuální realitě. A jako poslední jsme v tomto segmentu viděli novou ukázku ze hry Horizon: Call of the Mountain, která bude exkluzivitou pro PS VR2. Vypadá to, že zdejší hlavní hrdina bude stejně jako Aloy zvládat šplhání po skalách i souboje s mechanickými potvorami.