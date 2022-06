To nejlepší ze Summer Game Festu. Remake Last of Us, Layers of Fears, ukázka z Callisto Protocol a další

Letošní velká prezentace Summer Game Festu neměla moc velkých překvapení. Fanoušci sci-fi si ale rozhodně přijdou na své.

Aliens: Dark Descent - real-time strategie s vetřelci V úvodu letošní velké prezentace Summer Game Fest přišlo oznámení novinky studia Tindalos Interactive, které má za sebou hry ze série Battlefleet Gothic. Tentokrát si vypůjčili značku Aliens. V Dark Descent se zhostíte celé jednotky mariňáků, kteří se musí vypořádat s Xenomorphy. Ti ale nebudou jejich jedinými nepřáteli. O svou jednotku se musíte náležitě starat, protože nepřítel se přizpůsobuje vaší strategii. Jakmile o některého z vojáků přijdete, tak se s ním musíte rozloučit na dobro. Prostředí a různé třídy, které členům své jednotky sami určujete, by vám měly poskytnout dostatek možností na to, abyste se dostali i z náročnějších situací.

Callisto Protocol - první ukázka z hraní Novinka od původních vývojářů série Dead Space sklízela úspěchy už během poslední prezentace State of Play. Nyní se můžete kromě naleštěného traileru podívat i na ukázku přímo z hraní. Inspirace jejich předchozí tvorbou je vidět na první pohled. Na výzkumné stanici promrzlého měsíce si výzkumníci hráli s něčím, co měli raději nechat u ledu. Vy se kvůli tomu teď musíte být o holý život. Brutalitou Callisto Protocol rozhodně nešetří. Z nepřátel stříká krev, odpadávají jim končetiny a stejně tak ani s hlavním hrdinou se nijak nepárají, když se mu nějaký potvorák zakousne do krku. Na atmosféře navíc přidává minimalistické uživatelské rozhraní. Vše, co potřebujete, vidíte přímo na zbrani nebo obleku protagonisty.

Call of Duty: Modern Warfare II - ukázka z hraní Nedlouho po pořádném odhalení letošního Call of Duty tady máme rovnou ukázku z hraní mise Dark Water. Během ní jsme viděli docela dlouhou část noční návštěvy lodi, kde Inifinity Ward náležitě ukázal, co nová verze jejich enginu dokáže. Na pohled nové Call of Duty vypadá velmi dobře a jistě zahraje na nostalgickou notu fanouškům původního Modern Warfare se známým prostředím a postavami. Většina novinek se zatím týká pouze příběhové kampaně. K multiplayeru zatím bylo řečeno pouze to, že nás čeká návrat k menším mapám a dlouhodobá podpora po vydání ve formě updatů zdarma. Stejně tak ani o Warzone 2.0 nepadlo ani slovo. O dalších módech bychom se měli více dozvědět během léta.

Witchfire - FPS akce s magií a roguelite prvky Tvůrci rychlých akcí jako je Painkiller nebo Bulletstorm se spojili, aby dali dohromady tuhle FPS střílečku zasazenou v temném fantasy světě plném magie. Vy ale kromě čar a kouzel budete mít po ruce také bohatý arzenál zbraní. Witchfire si má zakládat na uspokojivé hratelnosti a různých způsobech, jak můžete dosáhnout vítězství. Jen málokdo by po zhlédnutí traileru tipoval, že toto studio má na svědomí Vanishing of Ethan Carter. Přeskočili tedy do úplně jiného žánru, ale vypadá to, že to nebyla špatná volba. V boji proti čarodějnici černého moře se musíte vypořádat s její armádou fantomů a získat tajemný artefakt, který může zvrátit průběh války.

Fort Solis - sci-fi thriller na Marsu Inženýr Jack Leary odpovídá na běžný alarm na odvrácené straně Marsu. V tu chvíli ale vůbec netuší, že ho ve Fort Solis nikdo nepřivítá. Stanice je úplně prázdná. Sám vlastně neví, co se tady vlastně během běžného provozu dělo, a tak začíná zjišťovat, co vedlo ke zmizení všech výzkumníků. Během hraní uslyšíte dvojici známých hlasů. Hlavní role si střihnou Troy Baker a Roger Clark. Spolu s nimi odhalíte záhadu Fort Solis, která vás provede devíti různými komplexy. Během svého pátrání se dostanete jak do podzemních chodeb, tak i na povrch rudé planety.

Routine - a ještě jeden sci-fi horor Aby toho nebylo málo, i Lunar Software přišlo se svojí vesmírnou hororovkou. V ní se podíváme na příběh z měsíční základný, který byl navržený podle vize budoucnosti z 80. let minulého století. I na téhle stanici se z ničeho nic vypařilo veškeré její osazenstvo. Hrozba je tentokrát ale více než jasná už po zhlédnutí traileru. Nepřítelem jsou jakési stroje, které s vámi chtějí udělat krátký proces. Stejně jako u Callisto Protocol, o kterém byla řeč před pár kapitolami, i v Routine bude záležet, do jakých částí jejich těla budete útočit. Stejně tak bude i uživatelské rozhraní minimalistické, což má přidat na atmosféře hry.

Cuphead: The Delicious Last Course Tohle byla spíše připomínka brzkého vydání než nečekané překvapení, ale i tak to byla jedna z nejpříjemnějších částí celé prezentace. DLC pro Cuphead vychází už na konci června a prý máme očekávat velkou nálož zábavy. Noví bossové jsou ještě unikátnější než v původní hře a podle Geoffa Keighleyho je animace ještě na vyšší úrovni. Zahrát si tentokrát budete moci kromě Cupheada a Mugmana také za Ms. Chalice, se kterou do hry přibydou i nové speciální útoky a zbraně. Pokud se vám líbila první sezóna seriálové adaptace Cupheadu, tak už zítra se můžete těšit také na první ochutnávku z pokračování.

Nightingale - survival kombinující magii a steampunk O tomhle survivalu jsme slyšeli už na posledním Summer Game Festu. Tentokrát ale došlo i na záběry z hraní. Nightingale je PvE hra s otevřeným světem, kterou budete moci hrát sólo nebo v kooperaci. Svoji základnu si budete moci vybudovat od základů podle svého gusta. Hlavním stavebním kamenem tohoto světa jsou portály, kvůli jejichž poruše jste zaseknuti v tomhle světě plném nebezpečí. Musíte je dostat pod svoji kontrolu, abyste objevili magické město Nightingale, což je poslední základna lidské civilizace. Do hraní bychom se měli pustit ještě před koncem letošního roku.

Saints Row: Boss Factory - editor postav pro novou městskou akci Tvůrci Saints Row se už od oznámení chlubí tvorbou a upravitelností postavy. Nyní si to můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Na PC i konzole totiž dorazila Boss Factory, což je editor postav, který je k dispozici zdarma. Své výtvory si následně můžete uložit a převést do hry po jejím vydání.

Warhammer 40 000 Darktide - kooperační FPS sci-fi řežba Fantasy kooperace Vermintide slavila úspěch, a tak bylo jen otázkou času, kdy se podobné herní adaptace dočká i futuristické odvětví tohoto obřího univerza. Město Tetrium je zaplaveno krvelačnými nepřáteli, se kterými se musíte vypořádat vy a vaše jednotka. Kromě vás se ale nadvládu nad městem snaží uzmout ještě další záhadná síla. Stejně jako ve Vermintide budou i tentokrát k dispozici různé herní styly. Můžete stát v přední linii s obřím obouručním kladivem nebo kosit hromady poskoků chaosu ze zákrytu se svojí automatickou puškou. Kromě řadových nepřátel se vám ale do cesty dostanou i druhy, na které už nebude stačit jen pár ran.

Layers of Fears - návrat k malování Studio Bloober Team to po neúspěšném druhém dílu s touhle hororovou sérií nevzdalo. Layers of Fears běží na Unreal Enginu 5, takže ho výborně vypadající scenérie není nouze. Hratelností by se ale mělo Layers of Fears podobat svým předchůdcům. Z traileru to může působit tak, že budeme pokračovat v příběhu malíře z prvního dílu, ale ve skutečnosti zatím detaily neznáme. Opět každopádně půjdeme po stopách umělce, kterému se stane osudným posedlost tím, co tolik miluje.