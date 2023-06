To nejlepší ze Summer Game Festu. Zombie akce Johna Carpentera, Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth a další

Geoff Keighley na své večerní show uvedl řadu velmi příjemných překvapení týkajících z velké části her, které si osaháme ještě v letošním roce.

Prince of Persia: The Lost Crown Po neustálém odkládání remaku Sands of Time tady máme konečně zase dobře vypadající pokračování série Prince of Persia. The Lost Crown je metroidvania, o které se v únicích mluvilo už před několika měsíci. Ve 2,5D prostředí opět budeme moci ovládat čas i prostor. Skrz amulety bude princ získávat nové schopnosti, které mu pomohou dostat na další místa mytologické Persie. Prozkoumáme několik různých biomů a při cestě vedle akčních soubojů a skákacích pasáží dojde i na řešení hádanek. Na další ukázku a dodatečné informace si musíme počkat na pondělní Ubisoft Forward. Už teď se ale v detailech můžeme dočíst, že Lost Crown na všech platformách poběží v 60 FPS. Datem vydání je 18. leden 2024 pro PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1 Street Fighter má za sebou úspěšné vydání nového dílu a na podzim s pokračováním přijde i Mortal Kombat. Na Game Festu jsme se dočkali pořádné ukázky z hraní příběhového módu a o krev nebyla nouze. Graficky vypadá Mortal Kombat 1 parádně a došlo na odhalení pár dalších bojovníků i přiblížení toho, jak budou fungovat Kameo bojovníci. Na scéně se kromě Liu Kanga objevil třeba i Kenshi, Johnny Cage, Kano, Jax i Sonya. Někteří z bojovníků budou ale jen jako Kameo postavy. Při výběru svého bojovníka před zápasem si vybereme ještě pomocného hrdinu, kterého si stiskem jednoho tlačítka budeme moci přivolat na pomoc. Soupiska těchto vedlejších bojovníků je jiná než ta hlavní, ale najdou se výjimky. Třeba po boku Sub-Zera může bojovat Sub-Zero. Zatím nevíme, jak budou postavy rozdělené. V rámci příběhu opět padla připomínka, že nás čeká zcela nové univerzum, kde jsou známé postavy mají úplně jiné příběhové pozadí. Důkazem toho je, že Sub-Zero a Scorpion jsou bratři místo toho, aby si neustáli šli po krku.

Path of Exile 2 Studio GGG už před dlouhou dobou oznámilo, že pracuje na Path of Exile 2, což více než plnohodnotný díl bude celkové vylepšení jejich free-to-play akčního RPG. Na Summer Game Fest předvedli krátkou ukázku přímo z hraní a okamžitě je vidět, jak se díky novému enginu Path of Exile posune grafiky. Znalý hráči si také všimnou nových útoků a monster. Pokud bažíte po větší dávce informací o tom, co Path of Exile čeká v budoucnosti, tak si zapište do kalendáře 28. července, kdy odstartuje ExileCon. Vývojáři behem něj představí další ukázky s více detaily a na scéně se objeví i mobilní verze. Snad už tentokrát alespoň u jednoho z projektů přijde i datum vydání.

The Witcher 3. sezóna I když jsme tady hlavně kvůli hrám, tak se Summer Game Festu nevyhnul ani trailer na třetí sérii seriálového Zaklínače, která bude poslední, kde uvidíme Henryho Cavila. V ukázce můžete vidět několik potvor. My se ale rozhodně nejvíc těšíme na samotný Divoký hon. První část ze třetí série uvidíme exkluzivně na Netflixu od 29. června. Zbytek na streamovací platformu dorazí až 27. července.

Sonic Superstars Po Sonic Frontiers jsme čekali, že Sega se bude se svým modrým ježkem opět vydávat do trojrozměrného prostředí. Oznámení Superstars nás ale vyvedlo z omylu. Tohle bude tradičnější pokračování, kde většinu hry uvidíme z pohledu klasické skákačky, ale tentokrát s moderní grafikou. Dojde ale i na pasáže, kdy se Sonic bude pohybovat ve 3D prostoru. Na nové dobrodružství se vydáme letos na podzim na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series S|X a Nintendu Switch. Do akce se budeme moci pustit až ve čtyřech hráčích, kdy se ostatní zhostí role Knucklese, Tailse a Amy Rose. Každý z nich získá novou sílu, kterou kromě doktora Eggmana budou muset využít i proti novým záporákům.

Lies of P Nadcházející hardcore RPG, které spoustě hráčům připomíná Bloodborne, bylo plánované na tento rok a díky novému traileru víme i přesný den, kdy se do příběhu inspirovaného Pinocchiem budeme moci pustit naplno. Na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X dorazí 19. září. Pokud se nemůžete dočkat, už nyní si můžete zdarma vyzkoušet demoverzi na všech platformách. Demo není žádný drobeček. Dává nám možnost vyzkoušet si první dvě kapitoly, což zahrnuje i bossfight. Hlavní ale je, že si konečně budeme moci osahat hratelnost, která nám v ohledu Lies of P dělá největší starosti. Zbytkem si nás získalo už v trailerech. Počátkem dnešního dne si také můžete hru předobjednat na všech platformách. Za předobjednávku dostanete jako bonus oblek Mischievous Puppet's Set. Deluxe edice pak přidává Great Venigni's Set, exkluzivní masku a dovolí vám hrát o celé 3 dny před oficiálním vydáním.

Sand Land Project Fanouškům anime a manga jistě něco řekne jméno Akira Torijama. Tentokrát ale nejde o Dragon Ball, místo toho pozornost dostává jeho manga Sand Land. Ve skutečnosti ale zatím moc nevíme, o co tady půjde. Sand Land má být jeden z největších titulů zpracovaných v anime stylu a právě Torijama se stará o jeho předlohu. Příběh se odehrává ve světě, kde společně žijí lidé a démoni potýkající se s nedostatkem pitné vody. Démonický princ Beelzebub a šerif Rao spojí svoje síly a vyrazí na výpravu do pouště, aby našli Phantom Lake, které by mělo zajisti dostatek vody pro každého.

Alan Wake 2 Pokračování psychologického hororu Alan Wake bezesporu patří mezi naše nejočekávanější hry podzimu. Sam Lake nám přišel ukázat první nesestříhané záběry z hraní, kde můžete vidět Sagu, druhou hratelnou postavu, která do Bright Falls přichází kvůli svému případu. Po nalezení stránky Alanova hororu se ale zaplete do temné dějové linky. Podle Samových slov bychom měli polovinu hry projít v kůži Sagy a druhou v kůži Alana. V určitých částech si ale budeme moci sami přepínat, komu dáme přednost. Zážitky by se podle toho měli znatelně lišit. Zatímco Saga se stále jakž takž drží reality, Alan se oproti tomu snaží uniknout z temnoty, která ho před dlouhou dobou pohltila.

Warhammer 40 000: Space Marine 2 Letos v zimě nás čeká pokračování brutální řezničiny z pohledu třetí osoby. Space Marine 2 se ukázal v novém traileru, který odhalil, že si celou kampaň budeme moci projít v kooperaci až pro tři hráče. V hlavní roli ale bude Titus, kterému tvář propůjčil herec Clive Standen. V supersilném a odolném obleku si to vyřídíme s každým nepřítelem Impéria, který nám přijde do cesty. Ve výbavě nechybí ani ikonický motorový meč. Pokud zrovna nebudete mít po boku kamarády, kteří by se s vámi postavili hordám Tyranidů, tak roli ostatních mariňáků převezme umělá inteligence. Také stojí za zmínku, že Focus u této hry nechává starší konzole ladem, takže Space Marine 2 vyjde jen na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Yes, Your Grace: Snowfall Být králem může znít jako splněný sen. V Yes, Your Grace: Snowfall si ale ověříme, že to není ani zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Rozhodujete totiž naprosto o vše. Od vyřizování sporů mezi měšťany po uzavírání aliancí či vyhlašování válek. Osud království je doslova ve vašich rukách, protože stačí pár špatných rozhodnutí a i věrní poddaní se proti vám otočí zády. Osobně se král účastní i bitevní vřavy. V dobách míru je jeho starostí zase přerozdělování zdrojů a zajištění rodiny. Celou situaci ztěžuje to, že království dostaneme do rukou už v tak nelehké situaci, takže se budeme muset zatraceně snažit, abychom mu zajistili mír a slávu.

John Carpenter's Toxic Commando Z nečekaných spoluprací patří tahle mezi ty nejpřekvapivější. Filmový režisér John Carpenter spojil síly se Saber Interactive, aby vytvořit zbrusu nový zombie svět. Toxic Commando na první dobrou vypadá jako obdoba Left 4 Dead, kdy se společně s dalšími hráči doslova probíjíte skrz hordy zombíků. V této FPS střílečce postavené na Swarm Enginu se pokusíme zastavit výskyt nadpřirozených jevů ještě předtím, než se nekontrolovatelně rozšíří. Do akce se můžeme pustit až ve čtyřech hráčích. Tvůrci se nijak netají tím, že máme očekávat hratelnost s přehnaným stylem a akci, humor a horor ve stylu osmdesátkových klasik Johna Carpentera. V tomto příběhu odehrávajícím se v blízké budoucnosti došlo ke katastrofě poté, co byl vypuštěn bůh bahna, který měnit vše živé na nechutná monstra a jeho moc ovlivňuje i terén. Datum vydání neznáme, ale víme, že Toxic Commando dorazí na PlayStation 5, Xbox Series S|X a PC skrz Epic Store. Můžete také zkusit štěstí a přihlásit se na oficiálních stránkách do testování.

Baldur's Gate 3 Na konci srpna mohou fanoušci klasických RPG slavit vydání plné verze Baldur's Gate 3. Vývoj dlouho očekáváného pokračování konečně spěje ke konci. V novém traileru dostal prostor další nováček. Tentokrát jim je druhý hlavní záporák lord Enver Gortash, kterému propůjčil svůj hlas herec Jason Isaacs, kterého můžete znát jako Luciuse Malfoye z Harryho Pottera nebo jako kapitána Háka v Petra Pana.

Marvel's Spider-Man 2 Spider-Man se na Summer Game Festu objevil jen ne chvíli, ale pro velký potlesk stačila ukázka jediného concept artu, kde Peter a Miles bojují s Venomem. Kdo se skrývá po vrstvou symbionta, ale zatím můžeme jen hádat. To nejdůležitější ale je, že Marvel's Spider-Man 2 vyjde 20. října exkluzivně na PlayStation 5. Už tedy není potřeba spekulovat o datu vydání a už trochu víc dává smysl, proč nebylo oznámené rovnou na nedávné PlayStation Showcase.

The Lord of the Rings: Return to Moria Fanoušci Pána prstenů mají pořád hořkou pachuť v puse po tragickém Glumovi. Return to Moria vypadá ale o poznání slibněji. S partou trpaslíků se vracíme do jejich podzemního království, kde nás čeká spousta práce. Jde o survival kooperační hru, kde důležitou roli hraje crafting, ale dojde i na akční souboje. Vedle PC verze bylo oznámeno také vydání na PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Na všechny platformy vyjde letos na podzim. Morie dlouhou dobu chátrala, a tak je potřeba ji vyčistit od pavučin, monster a vše opravit tak, aby domovina nedělala trpaslíkům ostudu. Trailer doprovází hlas Johna Rhys-Daviese, který ztvárnil Gimliho ve filmové adaptaci. I když je Return to Moria zamýšlená hlavně pro hraní v kooperaci, půjde bez problému projít i sólo. Každý průchod navíc bude jiný díky procedurálnímu generování prostředí.

Banishers: Ghosts of New Eden Od studia Don't Nod jsme zvyklí hlavně na příběhové adventury jako je Life is Strange. V Banishers ale hodlají poutavý děj okořenit i akčními souboji. Na konci letošního roku na PC, PS5 a XSX půjdeme po stopách nadpřirozena a odhalovat nešťastné osudy ztracených duší. V hlavní roli jsou Antea Duarte a Red mac Raith, lovci duchů, kteří chrání vše živé. Antea ale kvůli tragické nehodě také už nepatří mezi živé, ale ještě je šance, že se ze své duchovní formy dokáže vrátit. Na rozdíl od ztracených duší ale Redovi pomáhá při lovech, a tak spolupracují, aby proti nevyzpytatelnému nepříteli měli výhodu. Během cest po Severní Americe narazíme na řadu těžkých rozhodnutí, která ovlivní budoucí život tamních obyvatel.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Ještě než si zahrajeme Like a Dragon 8, kde se spojí oba protagonisté série Yakuza, se podíváme na příběh Kiryu, který se odehrává během toho, co jsme poznávali Ičibana. Podtitul jasně dává najevo, že se známý bouchač snaží zmizet z povědomí všeho a všech, a tak se vymazal své jméno. Na rozdíl od Yakuza: Like a Dragon půjde o klasickou beat'em up mlátičku. Plnohodnotné pokračování ale zase opět souboje zpracuje ve stylu tahového RPG. Gaiden vyjde na PC, PS4, PS5, XO a XSX 9. listopadu a podle cenovky to nebude plnohodnotný titul. Digitální verze na PlayStationu vás vyjde na 1 319 Kč, ale krabicovka bude určitě ještě o pár stovek levnější. I když to nejspíš nebude dobrodružství na 50 hodin, rozhodně vítáme, že chce studio Ryu Ga Gotoku dovyprávět příběh tak, aby setkání protagonistů série dávalo smysl.

Fae Farm Svět Azoria je inspirovaný odpočinkovými klasikami jako je Animal Crossing nebo Stardew Valley. Ve svém příbytku si můžete upravit veškeré vybavení a nábytek, na zahrádce pomalu roste ovoce a zelenina a ve vesnici na vás čekají vaši přátelé. Fae Farm budete také moci hrát s dalšími třemi hráči lokálně i online. Zajímavě vypadají výpravy do rozmanitých světů. Během průzkumu potkáte nové záhadné bytosti a také vzácné zdroje či unikátní předměty. Při cestě do divočiny si ale určitě do batohu zabalte zbraň. Nikdy totiž nevíte, jaký potvorák si vás bude chtít dát k večeři. Fae Farm původně bylo oznámené jen na Nintendo Switch, ale nový trailer potvrzuje vydání i pro PC, a to už 8. září.

Immortals of Aveum Immortals of Aveum vypadají jako další nadějný výtvor, který vzejde z programu EA Originals. Akční střílečka, ale místo samopalu a brokovnice metáte jedno kouzlo za druhým. Náš hlavní hrdina má unikátní vlastnost, že může ovládat všechny tři barvy magie, což se v tomto světě jen tak nevidí. V nové ukázce se objeví i hlavní záporák, který nám stojí v cestě k ukončení nekonečné války o kontrolu nad veškerou magií.

Fortnite Wilds Už dnes začíná nová sezóna ve stále populární battle royale hře Fortnite. Tématem je divočina, a tak se během přežívání a souboji s dalšími hráči budeme klouzat po kmenech stromů či projíždět houštím na hřbetu dinosaura. Součástí sezóny je samozřejmě i nový battle pass s hromadou skinů, mezi kterými se tentokrát objeví i obsah z Transformers v čele s Optimem Primem.