To nejlepší ze zářijového Nintendo Direct. The Legend of Zelda, Fire Emblem, GoldenEye 007 a další

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Až na samotný závěr přiběhl na scénu Link v přímém pokračování Breath of the Wild. Nintendo nám konečně oznámilo, jak se vůbec bude nový díl série Legend of Zelda jmenovat. Tears of the Kingdom stále zastírá spousta tajemství. Video je krátké a neukazuje se v něm nic moc nového, co bychom zatím neviděli, a ani popisek hry v obchodě Nintenda neskrývá mnoho zajímavostí. Jisté ale je, že do hraní se budeme moci pustit 12. května příštího roku.