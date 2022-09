To nejlepší ze zářijového State of Play. Tekken 8, God of War Ragnarök, hry pro PS VR2 a další

Like a Dragon: Ishin

Úniků a spekulací ohledně historických spin-offů série Yakuza, které původně vyšly jen v Japonsku, jsme v průběhu let zaznamenali několik. Nyní už to máme konečně oficiálně. První z nich u nás vyjde pod názvem Like a Dragon: Ishin a můžeme ho očekávat v únoru příštího roku. Nejde ale o původní verzi. Stejně jako v případě Yakuza Kiwami je i tohle remake v podobném stylu. Vůbec poprvé studio Ryu Ga Gotoku využívá Unreal Engine 4, takže kvalitou by tento remake měl být ještě výš.

Vrátíme se do 60. let 19. století. Ve fiktivní verzi Kjóta prožijeme příběh Sakamota Rjómy, který je skutečnou historickou postavou. Ishin zahrnuje spoustu známých tváří ze starších dílů Yakuzy a zasazuje je do neokoukaného prostředí. Souboje v Ishinu jsou věrné původním dílům, takže můžete očekávat rychlou akci, během které využijete čtveřici bojových stylů.