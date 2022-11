Tohle není videohra, ale skutečný závod NASCAR. Řidič ohobloval mantinel a předjel pět soupeřů

Manévr z videoher funguje i v reálném závodu!

Asi všichni jsme někdy „cheatovali“ v závodních hrách a využívali nerealistickou fyziku k tomu, že jsme dokázali projet zatáčkou mnohem rychleji, než je to normálně možné. Klasický herní trik spočívá v projetí zatáčky tak, že se nezpomaluje, ale v plné rychlosti se vůz opře o zeď v dané zatáčce, díky čemuž většinou nedojde ke smyku ani jinému problému. A kdo říká, že to nikdy neudělal, ten to dělá dodnes.

Avšak tentokrát se zmíněný herní trik dostal do reálného světa v reálném závodě. Ve vyhroceném závodě Nascar, kdy se bojovalo o postup do hlavního šampionátu, byl jeden ze závodníků, Ross Chastain, na desátém místě.

Ve finálním kole se ale pustil do agresivního manévru s tím, že díky mnohem vyšší rychlosti o přibližně 100 km/h než měli soupeři, projel zatáčkou, přičemž využíval zeď jako opěrný bod. V dané rychlosti sice došlo k poškrábání zdi i vozidla, ale díky tomu se během jedné zatáčky dostal na páté místo, což mu zajistilo účast v šampionátu.

Dle vyjádření hrál Ross Chastain v dětství se svým bratrem velmi často hru Nascar 2005 na konzoli GameCube a nečekal, že by tento herní trik nakonec fungoval i v reálném prostředí. Riskoval, a i přes obavy to vyšlo.

Soupeři z tohoto triku rozhodně nejsou nadšeni a už se objevují hlasy, aby tento riskantní průjezd zatáčkou byl zakázaný v pravidlech.