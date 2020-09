Tom Clancy’s Elite Squad: Sam Fischer je zpátky | Mobilní recenze

Co baví Množství známých postav

Fúze kultovních značek

Důraz na RPG prvky Co vadí Hra ukrojí téměř 3GB z úložiště

Neuspokojivá hratelnost

Mikrotransakce 7 /10 Hodnocení

Ty největší herní pecky od vývojářského týmu Ubisoft nás v letošním roce teprve čekají. Už nyní si ovšem můžou zájemci zkrátit dlouhé chvíle novou mobilní RPG hrou Tom Clancy’s Elite Squad, která byla představena již v roce 2019 v rámci akce E3.

Allstar team

Ubisoft se v této akční taktické RPG záležitosti snaží vytěžit maximum ze svého vlastního portfolia a prezentuje hráčům nenáročnou, avšak svižnou zábavu plnou notoricky známých postav. Jde tak o poměrně chytrou a víceméně úspěšnou strategii, jak nalákat věrné hráče na jinak sotva průměrný mobilní titul.



Grafická stránka titulu je silně stylizovaná

Jak již bylo naznačeno, Tom Clancy’s Elite Squad představuje mobilní akční RPG se strategickými prvky z prověřeného prostředí těch nejznámějších a tematicky nejvhodnějších titulů vývojářů. Ostatně značky jako The Divison, Splinter Cell nebo Ghost Recon díky svému podobnému zaměření doslova vybízejí k nějaké chytře mířené fúzi. A právě mobilní platforma je potom tím nejvhodnějším prostorem, a to mnoha důvodů. Z těch nejzásadnějších zmiňme rozhodně nižší nároky ze strany samotných hráčů nebo mnohem shovívavější přístup k případným experimentům. Zapomínat nesmíme také na free-to-play model, díky kterému vývojáři nepodstupují tak výrazný risk.



Většina plánování se odehrává v menu hry

Tom Clancy’s Elite Squad se prezentuje na Ubisoft nezvykle stylizovanou grafikou, která oproti hlavním značkám, ze kterých čerpá, opouští pole reálného ztvárnění a vydává se směrem kreslené prezentace. Důvodem bude jistě menší náročnost na mobilní přístroje a tím i možnost nabídnout hru téměř komukoli. Nároky na zařízení nejsou v tomto případě nikterak drsné. Podobné grafické ztvárnění zároveň evokuje odlehčenost, což bezpochyby koresponduje i s celkovým vyzněním titulu.

Singleplayer slouží jako komplexní příprava pro režim ARENA, ve kterém se v pětičlenném týmu postavíte jinému hráči.

Elite Squad při svém prvním spuštění působí poměrně robustním dojmem. Jedná se tak o poměrně častý problém současných her, které poměrně velkou kadencí na své hráče chrlí nabízené možnosti. Pod slupkou zmiňované robustnosti se však skrývá překvapivě poměrně plochá a nikterak náročná hra, kterou lze rozdělit na kampaň pro jednoho hráče a multiplayerový režim. Jistě není překvapením, že singleplayer slouží jako komplexní příprava pro režim ARENA, ve kterém se v pětičlenném týmu postavíte jinému hráči.

Charta 77

To, co by nás ovšem mělo zajímat nejvíce, je samotná hratelnost a herní obsah. Koncept je víceméně jednoduchý a do jisté míry i překvapivě stereotypní. Postupným plněním úkolů si budete odemykat jednotlivé hrdiny, kterých je mimochodem připraveno úctyhodných 77, a to v různých třídách.



Těšit se můžete i na souboje s bossy

Ty pak budete rekrutovat do svého týmu, vyzbrojovat je zakoupeným vybavením, upgradovat za herní měnu či přiřazovat speciální útočné schopnosti. Jedná se tak o klasický kolotoč, kdy hrajete proto, abyste odemykali a odemykáte proto, abyste hráli. Postup je plynulý, bohužel ne tak úplně uspokojivý. RPG prvky či taktické hledisko je zde upozaděno, do popředí vystupuje důraz na samotné hrdiny a jejich aktivní či pasivní dovednosti.



Připraveno je celkem 77 hrdinů

Výsledkem jsou spíše silně generické souboje, ve kterých si sestavíte svůj tým, přidělíte zbraně a pak už jen zadáváte povely. Zapomenout však můžete na taktické plánování, nabíhání, či vytváření pastí. Po celou dobu souboje totiž budete stát nehnutě na místě a na střídačku využívat dostupných útoků.

Ani Sam není všemocný

Celkový zážitek je tak omezen na rychle se zajídající přehlídku výbuchů či prezentaci moderních gadgetů. Co na plat, že právě vystřelil Sam Fischer. Tahle zábava zkrátka z pohledu hratelnosti nefunguje sama o sobě, i když rozumíme, že pro mnohé hráče může být právě kolotoč spojený se získáním legendárních postav tím největším lákadlem.



Hratelnost je svižná i když stereotypní

Po dosažení levelu 15 je potom zpřístupněn režim Arena, který víceméně kopíruje náplň singleplayerové kampaně, ovšem s kapkou té multiplayerové rivality, která zážitek mírně koření. Jak si lze pochopitelně domyslet, free-to-play model je vykoupen systémem mikrotransakcí. Ty nejsou nikterak agresivní a kampaň si lze užít i bez nich, každopádně v online zápolení už se o slovo hlásí rozhodně nápadněji.

Otravných reklam či technických nedodělků jsme naštěstí zůstali ušetřeni. Co se ovládání týče, jedná se o opravdu nenáročný titul. Hraní je koncipováno na šíři zařízení, během jednotlivých soubojů si vystačíte s primitivním přidělováním předem zvolených akcí. Vše podstatné se tedy odehrává již v samotné přípravě zahrnující výběr hrdinů, vybavení apod.

Jak bylo zmíněno výše, díky své grafické stylizaci není titul moc náročný na hardware telefonu a rozjedete jej takřka na čemkoliv. Redakční Huawei P30 Lite neměl s hraním žádné problémy i na nejvyšší detaily, dostavilo se snad jen tradiční lehké zahřátí přístroje. Samsung Galaxy S20 si se vším poradil takřka výborně, i když je titul relativně solidním žroutem baterie. Na konec zmiňme, že ke hraní samozřejmě potřebujete i připojení k internetu.

Verdikt Výsledkem je víceméně průměrný akční RPG titul s minimem taktických možností, který těží zejména z bohatého portfolia Ubisoftu. Sam Fischer a ostatní známé postavy jsou jistě velkým lákadlem, ale jako celek nepřestavuje Tom Clancy’s Elite Squad žádný výjimečný zážitek, který netrpělivé čekání na ty zásadní letošní pecky vývojářů příliš nezkrátí. Škoda, čekali jsme více.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite a Samsung Galaxy S20.