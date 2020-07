Tom Holland se podělil o první fotku z natáčení filmového Uncharted

Jeden z nejslavnějších lovců pokladů se tentokrát snad už konečně může opravdu těšit na filmové zpracování svých příběhů. V roli Nathana Drekea se představí Tom Holland, který se nyní podělil o úplně první fotografii z natáčení nového filmu. Je na ní pouze židle se jménem Nate. Nic konkrétního tak neprozrazuje, ale víme alespoň to, že herci jsou již připraveni vdechnout život novému dobrodružství Uncharted.

Filmové zpracování hry se táhne už pořádnou řádku let, během které také vystřídalo řadu režisérů. Zatím poslední variantou je v tomto ohledu Ruben Fleischer, který má za sebou už například režii filmu Zombieland. Kromě Hollanda se rolí ve filmu ujmou také Mark Wahlberg a Antonio Banderas. Do kin by se měl snímek dostat příští rok v červnu.