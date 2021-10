Tomb Raider slaví 25 let. Chystá se animák na Netflixu, mobilní hra a porty pro Switch

O tom, že Square Enix spolupracuje s Netflixem a Legendary Television na animovaném seriálu podle Tomb Raidera, jsme se dozvěděli už před několika měsíci. S výročím jsme se konečně dočkali i pár podrobností. Seriál odvypráví příběh odehrávající se po událostech Lařiny novodobé trilogie. Prý se budou snažit o spojení časových linek Tomb Raideru a seriál by měl propojovat tuto trilogii s úplně prvním dílem z roku 1996.

Svůj hlas Laře propůjčí Hayley Arwell (Agent Carter, Captain America, Mission Impossible 7). Allen Maldonado pak zastoupí postavu Zipa a Earl Baylon si střihne roli Jonaha Maiavaho.

Už loni pak byla oznámena mobilní hra Tomb Raider Reloaded. V některých částech světa už si ho můžete zahrát, ale do celého světa by se měla podívat až v průběhu příštího roku. Bylo odhaleno, že v době vydání si budete moci vybrat vaši oblíbenou dabérku Lary. Nechybí ani její představitelky ze startu série.

Nám ale přijde zajímavější to, že se Lara konečně podívá i na Nintendo Switch. Příští rok se na tuto konzoli dostanou porty dvojice her Lara Croft and The Guardian of Light a The Temple of Osiris. Nejde tedy o klasické díly, ale o akční RPG, kterým se na Switchi daří víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

V rámci oslav také probíhají velké slevy skrz všechny platformy, takže pokud jste některý z Tomb Raiderů promeškali, máte výbornou šanci si ho doplnit. Na slevy narazíte všude, ať už hrajete na PC, Xboxu nebo PlayStationu.

Zdroj: Square Enix