Torchlight se pokouší o návrat. Infinite odstartuje příští měsíc na PC a mobilech. Bude zdarma

S prvními dvěma díly se Torchlight řadil mezi schopné konkurenty Diabla. Poté se to ale začalo rozsypávat a trojka neměla ani zdaleka takový úspěch, jako její předchůdci. Torchlight se ale ještě neukládá k ledu. Chystá se nový díl s podtitulem Infinite, který bude fungovat na modelu free-to-play a vyjde v plné verzi v průběhu října na PC, Android a iOS. Už nyní si můžete na Steamu zažádat o přístup do uzavřeného betatestu.

Testů proběhlo už několik, ale s ostrým startem každý začne nanovo. Torchlight: Infinite až podezřele působí jako komiksovější Diablo Immortal. Vzhledem k tomu, že hra bude dostupná zdarma, samozřejmě počítáme s mikrotransakcemi. Jen máme trochu obavy, aby to i v tomhle případě nedopadlo podobně jako právě u kritizovaného Immortalu, kde nákupy mají vliv na sílu vaší postavy. Podle hráčů, kteří se zúčastnili předchozích testů, by ale nový Torchlight neměl patřit mezi podobné případy. To tvrdí i sami vývojáři v popisu hry na Steamu.

Ukázky z trailerů nás každopádně zatím moc nepřesvědčily, že by bylo Infinite v rámci série něčím převratným. Zkrátka působí jako více téhož, co známe už z předchozích dílů. Není od věci také poznamenat, že Torchlight s tímto dílem opět měnil vývojářské studio. Po prvních dvou dílech ho od Runic Games převzalo Echtra Inc. a novinka vzniká v šanghajském XD Inc..

Zdroj: Eurogamer.net