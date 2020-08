Tormented Souls slibuje zážitky klasického survival hororu

Návrat klasického pojetí survival hororu z let dávno minulých občas může působit jako svěží vánek a právě to si řekli PQube, Dual Effect a Abstract Digital Work, kteří chystají horor Tormented Souls pro PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch. Dorazit by měl někdy v roce 2021.

Mělo by jít o návrat ke klasikám jako Resident Evil, Alone in the Dark či Silent Hill, kde vám společnost dělají jen fixovaná kamera a tíživá atmosféra neznáma. Příběh se točí kolem vyšetřovatelky Caroline Walker, která hledá zmizelá dvojčata ve Winterlake. Po probuzení ve vaně musí Caroline zjistit, kde se nachází a vyváznout z improvizované hradní nemocnice živá.