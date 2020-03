Total War: Mandate of Heaven - zastavte žluté turbany | Recenze

Co baví Zábavná hratelnost

Promyšlená politika

Totální občanská válka Co vadí Málo novinek

Méně dynamické 7 /10 Hodnocení

Osobně jsem k Total War: Three Kingdoms přistupoval s velkými rezervami. Nějak mě vize tak trochu fantasy historické Číny vůbec neoslovila. O to víc mě pak uchvátilo, jak hra byla úžasně dynamická a soutěživá. Ve hře jste pořád měli rovnocenného soupeře a potili se při těžkých bojích i obtížných politických rozhodnutích.

Nové DLC Mandate of Heaven trochu soutěživosti ubírá. Nejde vám tolik o to stát se císařem, jelikož hra se odehrává ještě před tímto bojem. Nyní vám jde o výsledek války, což hře dost ubírá.

Vzhůru do občanské války

Děj hry je zasazen do války mezi císařstvím a žlutými turbany. Místo snažení o titul císaře máte celou hru nahoře posuvník, který ukazuje, jaká strana vyhrává. Cílem je válku vyhrát, což vlastně určuje hlavní rozdíl hry. Vy začnete hrát za jednu ze stran, hned na začátku máte dané spojence a nepřátele. Respektive můžete opustit císařství nebo žluté turbany, ale pak jste dost nechráněni.



Místo touhy stát se císaře chcete jen porazit nepřátele

Hlavní rozdíl hry je jisté automatické seskupení aliancí. Hra je udělaná tak, aby co nevidět došlo k velké válce, ve které se náhle začne rvát hromada státečků mezi sebou. Když jste sami a začnete s někým válku, stojíte proti celé alianci, což není dobrý pocit. Možná je lepší být vazalem císaře a v klidu si válčit v jeho jméně. Pak postupujete podle relativně jasného scénáře a i když císařství padne, dopředu tu jisté nepřátele a spojence máte a zakládání nových aliancí jde samo.

Hra je udělaná tak, aby co nevidět došlo k velké válce, ve které se náhle začne rvát hromada státečků mezi sebou

A v tom je asi největší rozdíl DLC. Není tu tak velké soupeření, naopak hra tíhne k zakládání aliancí a spolupráci na společném cíli. Tedy jen zpočátku. Hra pokračuje i poté, co žluté turbany porazíte (nebo za žluté turbany vyhrajete). poté se ale jedná o tradiční Total War, ve kterém frakce bojují o moc.

Bacha na vnitřní nepokoje

Neznamená to však, že by se vám to hra nesnažila ještě trochu zkomplikovat. Žluté turbany získávají na popularitě a může se vám stát, že uvnitř vašeho státu získají hodně příznivců. Já hrál za císařské a vskutku se mi stalo, že na jihu vypuklo povstání žlutých turbanů, které mi bránilo v účinné obraně severních hranic před invazí.



Hratelnost se moc nezměnila. Pořád je vynikající

Tímto způsobem se vás hra snaží udržet neustále napnuté, ale přišlo mi to spíš kontraproduktivní. Neustálá nízká spokojenost obyvatelstva mě sice nenechávala vydechnout, ale spíš mi to bránilo se pořádně rozehrát a musel jsem pořád řešit vnitřní spory.

Navíc jsem z větší části spíš pomáhal spojencům. Mé území bylo přibližně v polovině Číny, kolem mě byli spojenci a nepřátelé byli tak daleko, že než jsem tam došel, musel jsem řešit další povstání.

Žluté turbany získávají na popularitě a může se vám stát, že uvnitř vašeho státu získají hodně příznivců

Takže ten mega velký konflikt se z velké části odehrával v podstatě mimo můj dosah. Ačkoli jsem byl ve válce s půlkou Číny, kolem mě byl klid. Záleží na výběru státu, ale původní Three Kingdoms mě napjatého udrželo do posledních okamžiků hry a Mandate of Heaven se to nepovedlo.

Bez větších novinek

Vývojáři šli zkrátka jistou přímější cestou. Konflikt zjednodušili a zavedli dvě strany. Pro někoho to může být fakt super, ale mě docela chyběla ta strašně zmatená situace, kdy i největší spojenec je vlastně nepřítel v soupeření o císařský titul. A jakmile hlavní konflikt skončí, nastane soupeření v klasickém stylu Total War.

Celé je to pak doplněno tím, že v hratelnosti moc velké změny nejsou. Některá DLC do Total War dost změnila pravidla hry, vzpomeňme si na Wrath of Sparta do Rome II nebo Age of Charlemagne do Attila. Toto DLC je kousek před původní hrou a dokonce zde potkáte i staré známé frakce a vladaře.