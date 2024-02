Total War: Pharaoh rozšířil bezplatný update High Tide. Shrnuli jsme, co si tvůrci pro egyptskou strategii připravili

Není úplně obvyklé, aby tak rozsáhlý balíček, přidávající značné množství obsahu, byl hráčům k dispozici úplně zdarma. Pharaoh se tím snaží odčinit ne úplně povedený start. Daří se mu to? Nebo jde jen o prázdné gesto?

Název High Tide napovídá, že se zde objeví obávané mořské národy. Respektive jde o Šerdeny a Peluštějce. V původní hře za ně bohužel nešlo hrát. Nájezdníci pouze využívali rozpadu Egyptské říše a pokoušeli se pustošit pobřeží, případně ovládat zdejší města. Nyní si za tyto frakce můžeme konečně zahrát (připomeňme, že původní hra obsahovala kampaně za Egypťany, Kanaánce a Chetity).

Nové národy s sebou nesou i nové mechanismy a strategie. Kočovné Šerdeny vede hrdina Iolaos. Jejich taktika je jasná - dobývat, ničit, rozmnožovat kořist a postupovat dále a dále, co to jen jde. Se stavbou měst a jejich správou si tak moc velkou hlavu lámat nemusíte. Tady jde hlavně o plenění. Samozřejmostí jsou i specifické jednotky, jež můžete ovládat. Předně se jedná o pěchotu, jež je pomocí svých štítových formací schopna odolávat útokům z dálky. Ani jejich lučištníci rozhodně neurazí.

Peluštějci, jejichž vůdcem je udatný Walwetes, razí přeci jen trochu civilizovanější přístup k dobytým územím. Tento národ totiž hledá hlavně nový domov, kde by se mohl usadit. Nejde jim jen o bohapusté plenění a zabíjení, ale snaží se spíše umně balancovat mezi diplomacií a útočnými výpady. Města tedy jen neničí, ale též spravují a dále pak postupují vpřed. Mezi jejich unikátní jednotky patří třeba vozy tažené dobytkem, jež mohou vysadit vaše vojska za nepřátelskými liniemi a uštědřit jim tak pořádný, a hlavně nečekaný úder ze zálohy.

Celkem se v rozšíření objeví 37 nových jednotek, což je už slušná porce. Přesto jde často o více či méně upravené vojáky, jež už moc dobře známe. Lučištníci, pěchota, oštěpaři, vždy s trochu jinými statistikami nebo vizuálem. Ale žádné velké novosti už kvůli historické přesnosti nelze samozřejmě čekat.

Největší inovací v tomto směru jsou již zmíněné vozy tažené dobytkem. Přesto jde o jednotku, která se v praxi nedá moc dobře použít. Nápad, že pomocí rychlých vozů převezete některé své vojáky soupeři do týla, není vůbec špatný. Jenže každé vozítko pojme jen poměrně malý počet pěšáků. V bitvách, které čítají stovky mužů, jde o zanedbatelný počet, který každý zdatnější soupeř rychle rozpráší.

Další novinkou jsou i jiné strategie, jak dosáhnout vítězství a jak rekrutovat a spravovat svou armádu. Pořizování nových jednotek je zjednodušeno a ne vždy je nutné být například ve městě. Přeci jen, jde hlavně o národy kočovné. Síla vojska je zároveň poměrně velká, přístup k lépe vybaveným vojákům je i rychlý, takže není problém během chvilky vybudovat armádu, která vzbudí v soupeřích oprávněný strach. Hra je tak o dost přímočařejší. Ano, o upgrady nepřijdete, ale už se nevztahují jen na města. Vylepšovat lze váš tábor, tedy celou armádu. Ta se může utábořit, doplnit tím stavy, odpočinout si apod. Vylepšeními zvyšujete hlavně statistiky vašich bojovníků, možnosti náboru a další prvky. Co se cest k vítězství týče, těch je také více. Jde hlavně o různé variace dobytí jednotlivých klíčových míst a jejich následné vyplenění.

Nově je možné také stavět další verzi předsunutých základen, které snižují nároky na údržbu armády. Rychleji se zde doplňuje i početní stav vašeho mužstva. Otázkou přesto je, zda je budování těchto staveb nutné a prakticky využitelné. Protože většinou se bez nich v pohodě obejdete.

Trochu zvláštně pak hlavně u Šerdenů působí zachované možnosti diplomacie. Národ, jehož hlavním cílem je ničení a pustošení, může v klidu vést i diplomatická jednání se svými sousedy. Ale též s nimi i čile obchodovat. Jasně, jde o drobnost. Kvůli jednomu národu překopávat celý systém diplomacie by asi bylo obtížné. Ale proč ji třeba jen nezrušit? Takto se často stane, že pustošíte jedno město za druhým, znepřátelíte si půlku mapy, ale stejně s vámi každou chvíli chce někdo udělat výhodný obchod. Což je minimálně zvláštní.

Unikátní je i strom politických výnosů a dekretů, které ovlivňují statistiky vašeho území. Tyto dekrety jsou samozřejmě uzpůsobeny charakteru mořských národů. Jedna větev se více soustředí na dobývání a boj, druhá naopak více protěžuje mírumilovnější hospodaření ve vámi ovládané oblasti. Nejde o nic, co by měnilo charakter celé hry, ale je potěšující, že se i těmito drobnostmi autoři zabývali.

V grafice či ozvučení jsem si výraznějších změn nevšiml. To samé platí i o bitvách. Ty probíhají stále stejně. Nějakých zásadnějších změn tedy hratelnost nedoznala, což snad ani nebylo potřeba. Naopak je zde více možností volby před a po bitvě. Před bitvou můžete například podplatit jednotky soupeře a přetáhnout je tak na svou stranu. I po boji je zde vícero možností, jak například město vyplenit. Jde o funkce zajímavé, ale hratelnost nikterak výrazně nemění.

Celkově mám z přídavku High Tide lehce rozpačité dojmy. Na jednu stranu je vždy chvályhodné, když autoři uvolní takto slušnou porci obsahu zadarmo pro všechny. Na druhou stranu jsem tak trochu očekával, že možnost hrát za mořské národy bude už v původní verzi hry. Však právě tyto frakce hrají v celé této historické epoše poměrně velkou roli a Total War: Pharaoh na to také sázel. I v původní hře tak bylo nutné se s těmito hordami mnohokráte utkat.

Trochu mi proto přijde, že autoři si tento update nechávali v záloze s tím, že ho po nějaké době vydají jakožto placené DLC. Jenže co se nestalo, původní hra rozhodně nikterak neoslnila kritiky a ani samotné hráče. A tak je High Tide spíše snahou vylepšit si renomé a snad i přilákat zákazníky nové. Otázkou je, zda se to opravdu povede. Ano, dva nové národy jsou vítané zpestření, ale že by se nějak výrazně měnila hratelnost, to se říci nedá. Ti, kterým se hra líbila, budou potěšeni. Nováčky ale, obávám se, přídavek nenaláká.