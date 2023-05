Total War: Pharaoh vyjde v říjnu letošního roku. Vlády nad starověkým Egyptem se chopíme i v češtině

Studio Creative Assembly poslední dobou ubíralo svoji pozornost ke strategiím ze světa Warhammeru. Letos v říjnu nás ale zase jednou čeká historický díl, ve kterém se podíváme do Egypta v dobách jeho největší slávy. Časy klidu a míru v těchto chvílích ale netrvají dlouho, takže se budeme muset vydat na pouštní pláně a poprat se s nepřáteli o post právoplatného faraóna. Jak prozrazuje stránka na Steamu, u Total War: Pharaoh nebudou chybět české titulky.

V tradičním stylu série Total War nebude vaše panování jen o tom, jak se vám zadaří na bojišti. Neméně důležitá je správa samotné říše a její vývoj. Faraón Merneptah už vládu nezvládá a Egypťané hledají nového vůdce. Jedním z uchazečů o post vládce se staneme právě my. Jednoduché to ale nebude. Kromě střetů se soky musíme počítat také s přírodními pohromami a část společnosti s naším nástupem také nemusí být spokojena.

Při vydání Pharaoh nabídne 8 různých vládců frakcí, kteří kromě odlišných jednotek budou mít také unikátní vlastnosti a bonusy. Někdo se bude hodit víc na diplomacii, jiní zase excelují na bojišti. Do tohoto výčtu spadají frakce Ramses, Seti, Tausret, Amenmesse, kanaánské Bay a Irsu a chetitské Kurunta a Šuppiluliumaš.

Tvůrci slibují, že díky novým funkcím, se kterými si můžete nastavit pravidla, bude každý průchod kampaní jiný. Sáhnout tak můžete třeba do počátečního rozdělení zdrojů, ovlivnit přírodní katastrofy anebo vše ponechat náhodě, ať do boje o post faraóna jdete naslepo.

Tvůrci mají už nachystané i plány do budoucna. S Deluxe edicí si kromě základní hry a digitálního soundtracku zajistíte také první DLC balíček s novými frakcemi. Celkem by měly v budoucnu vyjít 3, přičemž je doplní ještě kampaňové DLC. To vše dohromady najdete v Dynastické edici za 91,46€. Nutno také připomenout, že Creative Assembly v základu svoji hru nezdražilo jako řada ostatních tvůrců. Total War: Pharaoh vás tedy vyjde na 60€ jako předchozí díly při vydání. Přesné datum zatím neznáme, ale je možné, že se společně s dalšími detaily objeví na některé z letních prezentací. Je ale jasné, že Pharaoh dorazí pouze na PC.

Menší bonusy dostanete i s předobjednávkou. Vedle kosmetických balíčků Avatar Bohů a Srdce Šardanů to je víkendový předběžný přístup, o kterém tvůrci odhalí bližší detaily v budoucnu.

