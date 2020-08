Total War Saga: Troy – stejně katastrofální jako zničení Tróje | Recenze

Co baví Krásný vizuál

Hodně různých frakcí

Bylo to zdarma Co vadí Nepřehledné UI v kampani

Nepříjemně chaotické bitvy

Některé frakce jsou vyloženě nudné

Přehnaná síla hrdinů

Neschopnost převzít dobré věci z předchozích dílů 6 /10 Hodnocení

Jsem obrovským fanouškem Total War a tyto kořeny sahají do prvního Rome. Vždy mě bavila antická historie a hra, ve které ovládáte legie, mě prostě nemohla minout. Postupně jsem propadl i jiným obdobím, nicméně Total War pro mě vždy zůstal tou primárně antickou hrou.

Z oznámení Tróje jsem měl radost, nicméně... hra moc historická není, co? Nalijme si čistého vína, Trója je strašně stará. Konflikt se datuje obvykle na 1260 až 1180 před naším letopočtem, což znamená, že pro takového Leonida byla Trója podobně vzdálená jako stavba Karlova mostu a většinu zdrojů máme z Illias a Odyssea. Někteří historici dokonce pochybují, že se taková válka vůbec udála. A jak jste z traileru asi poznali, nový Total War je tak trochu spíše fantasy.

Troy byla speciální více věcmi. Je to první Total War na Epic Games Store, kde navíc byl prvních 24 hodin zcela zdarma. Zároveň je to první nová hra od Creative Assembly Sofia, které můžete znát zejména díky DLC Empire Divided a Rise of the Republic do Total War: Rome 2.

Když láska způsobí válku

Nemusí to být nutně problém. Hra se drží toho, že jde o únos Heleny a automaticky dělí hru na dvě skupiny – spojenci Tróje a nepřátelé Tróje. A najdete tu z filmu známé hrdiny jako Hector, Achilles, Meneláos či Paris a zároveň třeba trochu méně známé jako Aeneas, bájný Řek, který založil římský národ. Spíš tu celkové rozdělení no... poněkud hapruje.



Hra je spíš fantasy než historická, ale to nevadí

Snad v žádném Total War jsem nenarazil na to, že by hra mohla tak moc kolísat z totální nudy po relativní zábavu dle výběru frakce. Když jsem hru hrál poprvé, vybral jsem si Odyssea a byl to děs. Ithaca nemá nejlepší polohu. Malý ostrůvek, který je automaticky vržen do války s jiným malým ostrůvkem a navíc Odysseus jako hrdina lukostřelec je hodně zvláštní.

Snad v žádném Total War jsem nenarazil na to, že by hra mohla tak moc kolísat z totální nudy po relativní zábavu dle výběru frakce.

Nový pokus jsem dal za krále Sparty Meneláa a byla to další katastrofa. Začátek byl o něco lepší, Peloponés měl pár nepřátel. Po jejich porážce jsem se ale zapletl do ohromného spojenectví s hromadou států a jakmile byl tah 30, válčila proti sobě nejméně půlka Řecka. Jenomže všichni mí nepřátelé byli daleko, já měl docela slabou ekonomii a abych to zkrátil – gigantické totální války jsou boží, ale v tahu 30 nejste úplně připraveni a já si řekl, že začnu znovu.



V kampani je extrémně důležité, abyste si vybrali jednu z těch zábavnějších frakcí

Zkusil jsem Aenea a byla to změna. Spojenec Tróje, který je hned vedle města. Hra začala dost drsnou válkou, kdy kolem mě bylo pořád dost nepřátelských států, se kterými šlo bojovat. První hra, která mě docela bavila. Nicméně první důležitá poznámka – dle výběru frakce tu máte jak celkem dobrou hru, tak naprosto nudnou katastrofu. Jdeme dál.

Hrůzy válečnictví

Hratelnost se dámy a pánové opravdu změnila. Nicméně ne zrovna k lepšímu, mám-li být upřímný. Rád bych začal tím horším, a to jsou bitvy v reálném čase. Mýtické bytosti jsou sice cool, ale osobně mi jejich příchod nepřinesl očekávanou změnu. Tu přinesli hlavně šílení hrdinové a extrémně rychlé jednotky, které utíkají, jakmile uvidí myš.



Graficky je hra špička, ale gameplay hapruje

Začněme těmi hrdiny, ti jsou zvláště overpowered. Není novinkou, že hrdinové jsou silní, známe Warhammer. Zde jsem ale za takového Odyssea zabil třeba tři nepřátelské jednotky. Ti na blízko ještě jdou, jsou to řekněme těžkooděnci. Ti na dálku jsou divní. Se střelbou si dávají načas a jednou ranou odstřelí celou řadu mužů, jak kdybyste stříleli z mega silné balisty.

Pohyb po mapě je vyloženě Blitzkrieg, kdy se dostanete do vzdáleného nepřátelského města třeba na jeden tah.

Větší problém je v jednotkách. První divná věc je, že se pohybují hrozně rychle, a to vlastně všude. Na mapě kampaně, ke které se za chvíli ještě dostaneme, můžete urazit obří kus. Je vlastně menší, ale hlavně armády ujdou delší vzdálenost. Total War měl kouzlo i v tom, že musíte hlídat zásoby jednotek a dostat se někam chvíli trvá, takže můžete víc plánovat. Tady je to vyloženě Blitzkrieg, kdy se dostanete do vzdáleného nepřátelského města třeba na jeden tah.



Vše je hrozně uspěchané a intenzivní bitvy vám budou chybět

Zpátky na real-time bitvy. Jednotky chodí rychle a mapy tím působí menší. Je to zvláštní, ale ještě ok. Horší je, že jednotky se hrozně rychle vyděsí a utíkají. Nyní si spojte rychlý pohyb a utíkání… bitvy jsou strašně chaotické! Ale ne příjemně chaotické, jako když v Three Kingdoms sbíráte poslední jednotky na závěrečný úder. Nepříjemně chaotické, kdy vojáci pořád utíkají a vy je sbíráte po celé mapě.

Jednotky se hrozně rychle vyděsí a utíkají. Nyní si spojte rychlý pohyb a utíkání… bitvy jsou strašně chaotické!

Přitom by to mohlo být fajn, druhů jednotek je překvapivě hodně. Jenomže ahhh, rozutečou se a ve výsledku máte pocit, že nejlepší jsou střelci. Ti obvykle vydrží dlouho a útočí sami na jednotky v dosahu. Jakmile máte u popisu jednotky, že se rychle vyděsí, fakt ji neverbujte.



Zklamáním je také nepoužití některých skvělých prvků z Three Kingdoms

Divné také je, že města mají mnohem silnější posádku než dřív. Obléhání je podobné, jenom na porážku města vám málokdy stačí jedna, i třeba kompletní, armáda. Za Aenea jsem musel hned na začátku začít verbovat novou armádu a někdy kolem tahu 30 jsem měl armády už tři. A ano, s jídlem byly velké problémy.

Krásné, ale přeplácané

No a jsme u kampaňové mapy. O divném rozložení jsme už mluvili, ale vedle něj si řeknete, že je vlastně krásná. Hra si hraje barvami, a to i v real-time bitvách. To je na Tróje pozitivní, pokud nezjistíte, že se v UI vyznáte těžko. Jak jsem si stěžoval, že Three Kingdoms je přeplácané. No náhle není, když to porovnám s Troy. Ale to je nejmenší problém Tróje.



Není to vyloženě špatná hra, ale je to špatný Total War

Velkou změnou je víc surovin. Vedle peněz a jídla hospodaříte také s bronzem či kameny. Zní to fajn, ale spíš je otravné přemýšlet, co budu potřebovat za pár tahů. Na druhou stranu máte snad poprvé možnost utratit balík za jednotky a stejně stavět. Víc než kdy jindy jsem však většinu věcí neřešil až na to hrozné jídlo, protože hned na začátku po mně hra vyžadovala enormně velkou armádu.

Skvělá diplomacie z Three Kingdoms zde není a vrací se to ke stylu Rome 2, který není tak komplexní.

Přičemž dalším problémem běžné kampaně je i ten fakt, že mnoho skvělých prvků z předchozích dílů zmizelo. Skvělá diplomacie z Three Kingdoms zde není a vrací se to ke stylu Rome 2, který není tak komplexní. Namísto toho se přidává prvek bohů, který nahraje z tomu, že… no vlastně více než kdy jindy zde zažijete to, že malý stát nemá proti velkému žádnou šanci, protože ten velký má pro vás v podstatě nedobytná města a navíc podporu bohů, která zvětší sílu už tak příliš silných hrdinů.

Abych jen nekritizoval, chvílemi jsem se u hry bavil a vizuál je prostě skvělý. Když problém Tróji není v tom, že by to byla vyloženě špatná hra, ale je to špatný Total War. Člověka prostě mrzí, že snad i ten Rome 2 z roku 2013 je lepší. Pokud jste hru vzali zdarma, je to fajn, ale nevidím moc důvod, proč si ji kupovat, když série nabízí lepší díly.

Hra zatím neobsahuje multiplayer, ale ten přijde do hry v listopadu jako free update.